Mundo

El grupo M23 tomó la ciudad de Uvira, desató el éxodo de miles de ciudadanos y agrava la crisis humanitaria en el Congo

La ofensiva provocó el cierre de comercios y escuelas, así como el éxodo de más de 200.000 personas, según la ONU

Guardar
El grupo rebelde M23 capturó
El grupo rebelde M23 capturó la ciudad estratégica de Uvira en el este de la República Democrática del Congo (Europa Press)

La ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo, cayó bajo control del grupo rebelde M23 tras una incursión nocturna. Los insurgentes, respaldados por Ruanda, ocuparon los principales puntos estratégicos, incluyendo la sede del gobernador, la alcaldía y el puesto fronterizo con Burundi.

Esta irrupción generó un clima de pánico generalizado: comercios y escuelas cerraron, mientras miles de habitantes permanecieron refugiados en sus hogares.

Testimonios recogidos por BBC describieron tiroteos esporádicos y un ambiente de absoluta inseguridad. Un militar burundés confirmó para AFP la presencia del M23 en el puesto principal de control y la dispersión de las fuerzas regulares y milicias aliadas, que en la huida protagonizaron saqueos en la ciudad.

El liderazgo del M23 afirma
El liderazgo del M23 afirma que su ofensiva responde al incumplimiento de acuerdos internacionales (Reuters)

Algunos vecinos aplaudieron la entrada de los rebeldes, mientras otros denunciaron una profunda sensación de indefensión.

El avance de M23 apenas encontró resistencia y consolidó un vacío de poder tras la retirada de la policía y el ejército, aumentando el temor entre la población. Un líder civil advirtió a Radio Okapi sobre el “riesgo de masacre” en caso de que los soldados restantes intentasen enfrentarse a los insurgentes.

Este episodio ocurre pocos días después de la firma de un acuerdo de paz mediado por Donald Trump, entre el presidente de la República Democrática de Congo, Félix Tshisekedi y el mandatario de Paul Kagame.

El reciente acuerdo de paz
El reciente acuerdo de paz fue firmado entre la República Democrática del Congo y Ruanda con mediación de Donald Trump (Reuters)

El ministro de Asuntos Exteriores de Burundi, Edouard Bizimana, calificó la acción del M23 y Ruanda como “una bofetada en la cara de Estados Unidos, un dedo medio”, y reclamó sanciones al considerar violada la reciente negociación.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de Burundi, Edouard Bizimana, condenó abiertamente la ofensiva del M23 (Reuters)

La ofensiva del M23, iniciada el 1 de diciembre, frustró los esfuerzos diplomáticos, forzó la huida de más de 200.000 personas en Kivu del Sur y el cruce de unas 40.000 hacia Burundi en una sola semana, según datos de la ONU.

Más de 200.000 personas han
Más de 200.000 personas han abandonado sus hogares en Kivu del Sur tras la ofensiva del M23, según la ONU (AP Foto/Moses Sawasawa, Archivo)

Los accesos fronterizos con Burundi permanecen clausurados y militarizados, con la llegada diaria de hasta 8.000 desplazados cerca de Bujumbura.

La nueva arremetida del M23 profundiza la inestabilidad en el este congoleño, ya sacudido por la captura previa de Goma y Bukavu en 2023.

Diversos gobiernos occidentales y la Unión Europea exigieron el fin inmediato de las hostilidades y el retiro de tropas extranjeras, acusando a Ruanda de desestabilizar la región y de intentar controlar rutas de minerales críticos como el cobre y el cobalto.

Además, el presidente Félix Tshisekedi denunció una “guerra por poderes cuyo objetivo es desafiar la soberanía sobre zonas estratégicas y ricas en minerales críticos”, aludiendo al trasfondo económico y geopolítico del conflicto.

El presidente Félix Tshisekedi denunció
El presidente Félix Tshisekedi denunció públicamente la ruptura del acuerdo de paz por parte de Ruanda (Reuters)

La ONU cifra en al menos 74 las víctimas mortales y en 83 los heridos graves tras los más recientes combates. La tensión en Uvira y sus alrededores persiste, con la llegada incesante de desplazados y una incertidumbre permanente sobre una posible expansión bélica hacia áreas mineras y países vecinos.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

UviraGrupo M23República Democrática del Congo

Últimas Noticias

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

Se espera que la líder opositora de Venezuela salude a sus seguidores apostados en el Grand Hotel y que este jueves ofrezca una conferencia de prensa con medios internacionales

María Corina Machado ya está

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

La líder opositora de Venezuela aterrizará en Noruega y bajo estrictas medidas de seguridad, se moverá a un hotel céntrico, donde se reencontrará con sus militantes, familiares y aliados políticos tras recibir el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado pondrá fin

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

La cúpula del grupo terrorista palestino calificó la desmilitarización como “inaceptable” y acusó a Israel de incumplir la primera fase del alto el fuego

Hamas acepta “congelar” sus armas

Cómo la caza redujo el tamaño de los mamíferos en un 98% y transformó la historia de la megafauna mundial

Las investigaciones muestran el rol humano en la extinción de especies gigantes y la reducción del peso promedio de los mamíferos. Las claves de la recuperación reciente de diversos animales de gran tamaño demuestran que aún es posible revertir esta tendencia

Cómo la caza redujo el

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

El paso Allenby permanecía cerrado desde septiembre tras un ataque en el que murieron dos militares israelíes

Israel habilitó el cruce fronterizo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Frío CDMX: emiten aviso especial

Frío CDMX: emiten aviso especial por bajas temperaturas durante dos días seguidos

Fue presentada la ruana de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Estos son los beneficios en vivienda, educación y transporte que recibirán los hogares del grupo C del Sisbén en 2026

Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana y a dos personas en Mazatlán, Sinaloa

Los 5 mejores dulces mexicanos que son ricos, buenos para la salud y con muy poca azúcar

INFOBAE AMÉRICA
HRW cuestionó al Gobierno de

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

ENTRETENIMIENTO

Gene Simmons pide al Congreso

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber