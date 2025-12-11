El grupo M23 tomó la ciudad de Uvira, desató el éxodo de miles de ciudadanos y agrava la crisis humanitaria en el Congo

El grupo rebelde M23 capturó la ciudad estratégica de Uvira en el este de la República Democrática del Congo (Europa Press)

La ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo, cayó bajo control del grupo rebelde M23 tras una incursión nocturna. Los insurgentes, respaldados por Ruanda, ocuparon los principales puntos estratégicos, incluyendo la sede del gobernador, la alcaldía y el puesto fronterizo con Burundi.

Esta irrupción generó un clima de pánico generalizado: comercios y escuelas cerraron, mientras miles de habitantes permanecieron refugiados en sus hogares.

Testimonios recogidos por BBC describieron tiroteos esporádicos y un ambiente de absoluta inseguridad. Un militar burundés confirmó para AFP la presencia del M23 en el puesto principal de control y la dispersión de las fuerzas regulares y milicias aliadas, que en la huida protagonizaron saqueos en la ciudad.

El liderazgo del M23 afirma que su ofensiva responde al incumplimiento de acuerdos internacionales (Reuters)

Algunos vecinos aplaudieron la entrada de los rebeldes, mientras otros denunciaron una profunda sensación de indefensión.

El avance de M23 apenas encontró resistencia y consolidó un vacío de poder tras la retirada de la policía y el ejército, aumentando el temor entre la población. Un líder civil advirtió a Radio Okapi sobre el “riesgo de masacre” en caso de que los soldados restantes intentasen enfrentarse a los insurgentes.

Este episodio ocurre pocos días después de la firma de un acuerdo de paz mediado por Donald Trump, entre el presidente de la República Democrática de Congo, Félix Tshisekedi y el mandatario de Paul Kagame.

El reciente acuerdo de paz fue firmado entre la República Democrática del Congo y Ruanda con mediación de Donald Trump (Reuters)

El ministro de Asuntos Exteriores de Burundi, Edouard Bizimana, calificó la acción del M23 y Ruanda como “una bofetada en la cara de Estados Unidos, un dedo medio”, y reclamó sanciones al considerar violada la reciente negociación.

El ministro de Asuntos Exteriores de Burundi, Edouard Bizimana, condenó abiertamente la ofensiva del M23 (Reuters)

La ofensiva del M23, iniciada el 1 de diciembre, frustró los esfuerzos diplomáticos, forzó la huida de más de 200.000 personas en Kivu del Sur y el cruce de unas 40.000 hacia Burundi en una sola semana, según datos de la ONU.

Más de 200.000 personas han abandonado sus hogares en Kivu del Sur tras la ofensiva del M23, según la ONU (AP Foto/Moses Sawasawa, Archivo)

Los accesos fronterizos con Burundi permanecen clausurados y militarizados, con la llegada diaria de hasta 8.000 desplazados cerca de Bujumbura.

La nueva arremetida del M23 profundiza la inestabilidad en el este congoleño, ya sacudido por la captura previa de Goma y Bukavu en 2023.

Diversos gobiernos occidentales y la Unión Europea exigieron el fin inmediato de las hostilidades y el retiro de tropas extranjeras, acusando a Ruanda de desestabilizar la región y de intentar controlar rutas de minerales críticos como el cobre y el cobalto.

Además, el presidente Félix Tshisekedi denunció una “guerra por poderes cuyo objetivo es desafiar la soberanía sobre zonas estratégicas y ricas en minerales críticos”, aludiendo al trasfondo económico y geopolítico del conflicto.

El presidente Félix Tshisekedi denunció públicamente la ruptura del acuerdo de paz por parte de Ruanda (Reuters)

La ONU cifra en al menos 74 las víctimas mortales y en 83 los heridos graves tras los más recientes combates. La tensión en Uvira y sus alrededores persiste, con la llegada incesante de desplazados y una incertidumbre permanente sobre una posible expansión bélica hacia áreas mineras y países vecinos.

(Con información de AFP)