La OEA repudió los llamados a alterar el orden público en Honduras en medio del tenso cierre electoral

Un simpatizante del gobierno reacciona durante la protesta frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). (REUTERS/Fredy Rodríguez)

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras expresó este martes su rechazo a cualquier llamado que pretenda alterar el orden público y que pueda poner en riesgo las fases aún pendientes del proceso electoral. “Es fundamental que el @CneHonduras (ente electoral) pueda realizar su trabajo sin presiones. En este contexto, la Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral“, destacó el organismo en la red social X.

El pronunciamiento se dio pocas horas después de que el expresidente hondureño Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)— convocara a grupos de activistas en Tegucigalpa a movilizarse hacia un centro gubernamental de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Misión recordó además que, “con la misma claridad con la que la MOE/OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las EleccionesHonduras2025”. También subrayó que es crucial que se resguarden los materiales electorales.

Simpatizantes del partido gobernante Libertad y Refundación protestan frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). 9 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Con el 99,40 % de las actas procesadas, el registro más reciente del CNE coloca a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 votos (39,48 %). La candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en tercera posición con 618.448 sufragios (19,29 %).

A más de una semana de los comicios, aún quedan por escrutar al menos 2.773 actas, debido a inconsistencias, una fase que —según el CNE— comenzaría el miércoles. Por su parte, la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, declaró este sábado ante la prensa que la caída del sistema de escrutinio registrada durante las elecciones del domingo pasado se debió a “problemas técnicos ajenos al pleno”.

En estas elecciones, los hondureños eligieron a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados del Congreso Nacional y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano.

Ana Paola Hall, presidenta del organismo electoral hondureño, se dirige a los medios durante una rueda de prensa en Tegucigalpa, Honduras. 4 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Nasralla afirmó en sus redes sociales que su equipo cuenta con el 100 % de las actas físicas y que, según sus propios cálculos, habría ganado los comicios. Sin embargo, el CNE sostiene que el escrutinio oficial continúa en curso y que cualquier resultado definitivo deberá surgir exclusivamente de los datos validados por el organismo.

Estados Unidos ha respaldado esta posición, señalando: “Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático de Honduras y el CNE (Consejo Nacional Electoral) debería certificar los resultados de las elecciones de manera expedita”, declaró este martes un portavoz del Departamento de Estado. “No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación”, concluyó.

(Con información de EFE)