Mundo

La OEA repudió los llamados a alterar el orden público en Honduras en medio del tenso cierre electoral

La misión electoral instó a que el CNE continúe su labor sin presiones y llamó a partidos y candidatos a respetar los resultados oficiales, mientras persisten miles de actas pendientes de escrutinio

Guardar
Un simpatizante del gobierno reacciona
Un simpatizante del gobierno reacciona durante la protesta frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). (REUTERS/Fredy Rodríguez)

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras expresó este martes su rechazo a cualquier llamado que pretenda alterar el orden público y que pueda poner en riesgo las fases aún pendientes del proceso electoral. “Es fundamental que el @CneHonduras (ente electoral) pueda realizar su trabajo sin presiones. En este contexto, la Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral“, destacó el organismo en la red social X.

El pronunciamiento se dio pocas horas después de que el expresidente hondureño Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)— convocara a grupos de activistas en Tegucigalpa a movilizarse hacia un centro gubernamental de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Misión recordó además que, “con la misma claridad con la que la MOE/OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las EleccionesHonduras2025”. También subrayó que es crucial que se resguarden los materiales electorales.

Simpatizantes del partido gobernante Libertad
Simpatizantes del partido gobernante Libertad y Refundación protestan frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). 9 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Con el 99,40 % de las actas procesadas, el registro más reciente del CNE coloca a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 votos (39,48 %). La candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en tercera posición con 618.448 sufragios (19,29 %).

A más de una semana de los comicios, aún quedan por escrutar al menos 2.773 actas, debido a inconsistencias, una fase que —según el CNE— comenzaría el miércoles. Por su parte, la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, declaró este sábado ante la prensa que la caída del sistema de escrutinio registrada durante las elecciones del domingo pasado se debió a “problemas técnicos ajenos al pleno”.

En estas elecciones, los hondureños eligieron a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados del Congreso Nacional y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano.

Ana Paola Hall, presidenta del
Ana Paola Hall, presidenta del organismo electoral hondureño, se dirige a los medios durante una rueda de prensa en Tegucigalpa, Honduras. 4 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Nasralla afirmó en sus redes sociales que su equipo cuenta con el 100 % de las actas físicas y que, según sus propios cálculos, habría ganado los comicios. Sin embargo, el CNE sostiene que el escrutinio oficial continúa en curso y que cualquier resultado definitivo deberá surgir exclusivamente de los datos validados por el organismo.

Estados Unidos ha respaldado esta posición, señalando: “Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático de Honduras y el CNE (Consejo Nacional Electoral) debería certificar los resultados de las elecciones de manera expedita”, declaró este martes un portavoz del Departamento de Estado. “No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación”, concluyó.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

HondurasElecciones en HondurasUltimas noticias AmericaOEAOrganización de Estados Americanos

Últimas Noticias

María Corina Machado realiza su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación

María Corina Machado realiza su

El grupo M23 tomó la ciudad de Uvira, desató el éxodo de miles de ciudadanos y agrava la crisis humanitaria en el Congo

La ofensiva provocó el cierre de comercios y escuelas, así como el éxodo de más de 200.000 personas, según la ONU

El grupo M23 tomó la

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

Se espera que la líder opositora de Venezuela salude a sus seguidores apostados en el Grand Hotel y que este jueves ofrezca una conferencia de prensa con medios internacionales

María Corina Machado ya está

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

La líder opositora de Venezuela aterrizará en Noruega y bajo estrictas medidas de seguridad, se moverá a un hotel céntrico, donde se reencontrará con sus militantes, familiares y aliados políticos tras recibir el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado pondrá fin

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

La cúpula del grupo terrorista palestino calificó la desmilitarización como “inaceptable” y acusó a Israel de incumplir la primera fase del alto el fuego

Hamas acepta “congelar” sus armas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué personas con INAPAM podrían

¿Qué personas con INAPAM podrían beneficiarse del aumento al salario mínimo en 2026? Esto es lo que sabemos

Reforma que revive la mesada 14 para los profesores dio un paso importante en el Senado: le faltan cuatro debates para ser ley

Frío CDMX: emiten aviso especial por bajas temperaturas durante dos días seguidos

Fue presentada la ruana de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Estos son los beneficios en vivienda, educación y transporte que recibirán los hogares del grupo C del Sisbén en 2026

INFOBAE AMÉRICA
El grupo M23 tomó la

El grupo M23 tomó la ciudad de Uvira, desató el éxodo de miles de ciudadanos y agrava la crisis humanitaria en el Congo

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

ENTRETENIMIENTO

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud