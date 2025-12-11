El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Trabajadores de emergencias y policías ucranianos evacúan a Iryna Kalinina, una embarazada herida de 32 años, de una maternidad que sufrió daños en un ataque aéreo ruso, en Mariúpol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022. El bebé nació muerto y, media hora después, Iryna falleció también. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Las autoridades de Ucrania han elevado este jueves a casi 700 el número de niños fallecidos desde el inicio de la invasión rusa, que comenzó en febrero de 2022. Según un comunicado difundido por la Fiscalía ucraniana, un total de 676 menores han muerto y 2.293 han resultado heridos hasta la fecha. El mismo informe indica que 19.546 niños han sido “deportados o llevados a la fuerza” a Rusia.

Durante el pasado mes de noviembre, 38 personas murieron, entre ellas ocho menores, a consecuencia de un ataque ejecutado por las fuerzas rusas contra la ciudad de Ternópil, capital de la provincia homónima en el oeste de Ucrania. La zona de Ternópil concentró buena parte de los ataques rusos lanzados contra el oeste del país, que también impactaron en regiones como Ivano-Frankivsk y Leópolis.

En paralelo, las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de dos nuevas localidades en el contexto de su ofensiva en las provincias ucranianas de Kharkiv y Donetsk. El Ministerio de Defensa de Rusia informó a través de su canal de Telegram que “unidades del grupo militar Norte han completado la liberación de la localidad de Liman, en Kharkiv, a través de operaciones activas”, aunque ni las autoridades ni las Fuerzas Armadas de Ucrania se han pronunciado sobre este desarrollo.

Posteriormente, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, comunicó durante una reunión con el presidente Vladimir Putin que “la ciudad de Serversk —en Donetsk— ha sido liberada” e indicó que también hay combates intensos en Konstantinovka. Gerasimov agregó que “las tropas del grupo conjunto están realizando operaciones de combate de acuerdo con el plan de la operación militar especial”, usando el término oficial con el que Moscú designa la invasión.

Rusia ha registrado avances territoriales en los últimos meses, con el epicentro de estas progresiones en Donetsk. Moscú anunció en septiembre de 2022 la anexión de las provincias parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia y ha logrado penetrar en regiones como Kharkiv, Sumi y Dnipropetrovsk. En 2014, Rusia ya se había anexionado la península de Crimea.

En medio de la ofensiva rusa en territorio ucraniano, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Oleksandr Syrskyi anunció que Ucrania logró recuperar parte de la ciudad de Pokrovsk, después de haber perdido presencia allí a inicios del otoño. Durante una conferencia de prensa el 9 de diciembre replicada por el medio ucraniano Kyiv Independent, Syrskyi sostuvo: “La defensa de Pokrovsk continúa”. En ese sentido, detalló que las fuerzas de Ucrania retomaron unos 13 kilómetros cuadrados de los 29 totales de la ciudad desde mediados de noviembre.

El futuro inmediato del conflicto sigue siendo incierto, pero las cifras y testimonios que emergen cada día subrayan la urgencia de redoblar los esfuerzos internacionales para alcanzar una salida que ponga fin al sufrimiento de la población.

(Con información de Europa Press)