Mundo

El ejército de Myanmar bombardeó un hospital en la zona controlada por rebeldes: 34 muertos y 80 heridos

Las autoridades de rescate informaron que el ataque impactó en la principal instalación médica de la región, donde la mayoría de los hospitales permanecen cerrados debido al conflicto

Guardar
En esta fotografía proporcionada por
En esta fotografía proporcionada por Wai Hun Aung, se observa un edificio dañado en el hospital que presuntamente fue alcanzado por un ataque aéreo militar en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP)

Un ataque aéreo del ejército de Myanmar destruyó un hospital en un área controlada por una importante fuerza armada rebelde, matando a 34 pacientes y personal médico, según un trabajador de rescate local e informes de medios independientes el jueves.

Unas 80 personas más resultaron heridas en el ataque del miércoles por la noche al hospital general del municipio de Mrauk-U, una zona controlada por el Ejército étnico Arakan en el estado occidental de Rakhine.

Los militares gobernantes no han anunciado noticias de ningún ataque en la zona.

Wai Hun Aung, un alto funcionario de los servicios de rescate en Rakhine, dijo a The Associated Press que un avión de combate lanzó dos bombas a las 9:13 p.m., una impactó en la sala de recuperación del hospital y la otra aterrizó cerca del edificio principal del hospital.

En esta fotografía aérea proporcionada
En esta fotografía aérea proporcionada por Wai Hun Aung, se observan los edificios dañados en el hospital que presuntamente fue alcanzado por un ataque aéreo militar en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP)

Dijo que llegó al hospital la madrugada del jueves para brindar asistencia y registró la muerte de 17 mujeres y 17 hombres. Añadió que la mayor parte del hospital quedó destruida por las bombas, y que los taxis y motocicletas cercanos también resultaron dañados.

Los medios de comunicación en línea con sede en Rakhine publicaron fotografías y vídeos que mostraban edificios dañados y escombros, incluidos equipos médicos.

El hospital ha sido la principal fuente de atención sanitaria para la población de Rakhine, donde la mayoría de los hospitales han cerrado debido a la actual guerra civil de Myanmar, dijo Wai Hun Aung.

Fue reabierto después de que los médicos se reunieron en Mrauk-U para brindar servicios médicos muy necesarios.

En esta fotografía proporcionada por
En esta fotografía proporcionada por Wai Hun Aung, se observa un edificio dañado en el hospital que presuntamente fue alcanzado por un ataque aéreo militar en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP)

Mrauk-U, ubicada a 530 kilómetros (326 millas) al noroeste de Yangon, la ciudad más grande del país, fue capturada por el Ejército de Arakan en febrero del año pasado.

El Ejército de Arakan es el brazo militar bien entrenado y bien armado del movimiento de la minoría étnica rakáin, que busca la autonomía del gobierno central de Myanmar. Comenzó su ofensiva en Rakáin en noviembre de 2023 y ha tomado el control de un cuartel general regional del ejército de importancia estratégica y de 14 de los 17 municipios de Rakáin.

Rakáin, antes conocida como Arakan, fue escenario de una brutal operación de contrainsurgencia del ejército en 2017 que obligó a unos 740.000 musulmanes rohinyá a buscar refugio al otro lado de la frontera con Bangladesh. Aún persiste la tensión étnica entre los budistas rakáin y los rohinyá.

El Gobierno de Unidad Nacional en la sombra de Myanmar, establecido por legisladores electos a quienes se les prohibió ocupar sus escaños en 2021, condenó el ataque aéreo.

En esta fotografía proporcionada por
En esta fotografía proporcionada por Wai Hun Aung, se observa a personas inspeccionando los edificios dañados del hospital presuntamente alcanzado por un ataque aéreo militar en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP)

La organización instó a la comunidad internacional a presionar a los militares para que pongan fin a sus acciones, tomen medidas contra los perpetradores y brinden asistencia humanitaria lo antes posible.

Myanmar ha estado sumido en la agitación desde que el ejército tomó el poder en 2021, lo que desencadenó una amplia oposición popular. Desde entonces, muchos opositores al régimen militar han tomado las armas, y amplias zonas del país se encuentran sumidas en el conflicto.

El gobierno militar ha intensificado los ataques aéreos antes de las elecciones previstas para el 28 de diciembre contra la Fuerza de Defensa del Pueblo, un grupo armado prodemocrático estrechamente vinculado al Gobierno de Unidad Nacional. Los opositores al régimen militar afirman que las elecciones no serán libres ni justas, y que son principalmente un intento de legitimar la permanencia del ejército en el poder.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Myanmarbombardeoheridosmuertoshospital

Últimas Noticias

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

La renuncia del Ejecutivo búlgaro se produce después de manifestaciones multitudinarias, en medio de acusaciones de corrupción y ante una moción de censura que iba a ser votada en el Parlamento

El primer ministro de Bulgaria

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Las autoridades de Ucrania buscan respaldo internacional en medio de presiones externas y propuestas divergentes sobre el futuro territorial del país, mientras se intensifican los contactos diplomáticos con Europa y Estados Unidos

El presidente Zelensky convocó una

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El incidente ocurrió cuando una persona realizaba una travesía de varios días y debió ser auxiliada por un equipo de rescate tras hundirse en un cañón, según informaron autoridades y testigos

Angustioso rescate en el Parque

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo

El grupo armado respaldado por Ruanda avanza sobre Kivu del Sur pese al reciente acuerdo de paz mediado por Estados Unidos. La captura de la ciudad estratégica de Uvira genera temor por la expansión del conflicto hacia Burundi

Más de 400 civiles murieron

La OEA rechazó “cualquier llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las denuncias de Nasralla

El organismo internacional ha manifestado su desaprobación ante declaraciones que buscan modificar la estabilidad tras los comicios, mientras solicita a las autoridades electorales acelerar el conteo y garantizar la transparencia del proceso

La OEA rechazó “cualquier llamamiento
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La creación de empresas en

La creación de empresas en Perú creció entre julio y septiembre: ¿qué actividades comerciales incrementaron más y menos?

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: arribo de peregrinos provoca cierres en calles de la GAM

¿Autos más baratos?: cuál será el impacto de la eliminación del impuesto interno en los precios y la recaudación

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Rejas en Mesa Redonda y Mercado Central: Municipalidad de Lima anula cierre de accesos por límite de aforo

INFOBAE AMÉRICA
La esencia ideal para tu

La esencia ideal para tu casa: aromas cálidos y acogedores

Zohran Mamdani, marcado por la diversidad cultural y artística de Nueva York

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift nombra su canción

Taylor Swift nombra su canción favorita dentro de todo su catálogo: “Es tanta presión”

Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

Disney y OpenAI revolucionan el entretenimiento: los fans podrán crear videos con Mickey Mouse, Iron Man y Darth Vader en Sora

Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

“Nos cuidamos entre nosotras”: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried revelaron cómo vivieron su último rodaje