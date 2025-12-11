El ejército de Myanmar bombardeó un hospital en la zona controlada por rebeldes: 34 muertos y 80 heridos

En esta fotografía proporcionada por Wai Hun Aung, se observa un edificio dañado en el hospital que presuntamente fue alcanzado por un ataque aéreo militar en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP)

Un ataque aéreo del ejército de Myanmar destruyó un hospital en un área controlada por una importante fuerza armada rebelde, matando a 34 pacientes y personal médico, según un trabajador de rescate local e informes de medios independientes el jueves.

Unas 80 personas más resultaron heridas en el ataque del miércoles por la noche al hospital general del municipio de Mrauk-U, una zona controlada por el Ejército étnico Arakan en el estado occidental de Rakhine.

Los militares gobernantes no han anunciado noticias de ningún ataque en la zona.

Wai Hun Aung, un alto funcionario de los servicios de rescate en Rakhine, dijo a The Associated Press que un avión de combate lanzó dos bombas a las 9:13 p.m., una impactó en la sala de recuperación del hospital y la otra aterrizó cerca del edificio principal del hospital.

En esta fotografía aérea proporcionada por Wai Hun Aung, se observan los edificios dañados en el hospital que presuntamente fue alcanzado por un ataque aéreo militar en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP)

Dijo que llegó al hospital la madrugada del jueves para brindar asistencia y registró la muerte de 17 mujeres y 17 hombres. Añadió que la mayor parte del hospital quedó destruida por las bombas, y que los taxis y motocicletas cercanos también resultaron dañados.

Los medios de comunicación en línea con sede en Rakhine publicaron fotografías y vídeos que mostraban edificios dañados y escombros, incluidos equipos médicos.

El hospital ha sido la principal fuente de atención sanitaria para la población de Rakhine, donde la mayoría de los hospitales han cerrado debido a la actual guerra civil de Myanmar, dijo Wai Hun Aung.

Fue reabierto después de que los médicos se reunieron en Mrauk-U para brindar servicios médicos muy necesarios.

En esta fotografía proporcionada por Wai Hun Aung, se observa un edificio dañado en el hospital que presuntamente fue alcanzado por un ataque aéreo militar en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP)

Mrauk-U, ubicada a 530 kilómetros (326 millas) al noroeste de Yangon, la ciudad más grande del país, fue capturada por el Ejército de Arakan en febrero del año pasado.

El Ejército de Arakan es el brazo militar bien entrenado y bien armado del movimiento de la minoría étnica rakáin, que busca la autonomía del gobierno central de Myanmar. Comenzó su ofensiva en Rakáin en noviembre de 2023 y ha tomado el control de un cuartel general regional del ejército de importancia estratégica y de 14 de los 17 municipios de Rakáin.

Rakáin, antes conocida como Arakan, fue escenario de una brutal operación de contrainsurgencia del ejército en 2017 que obligó a unos 740.000 musulmanes rohinyá a buscar refugio al otro lado de la frontera con Bangladesh. Aún persiste la tensión étnica entre los budistas rakáin y los rohinyá.

El Gobierno de Unidad Nacional en la sombra de Myanmar, establecido por legisladores electos a quienes se les prohibió ocupar sus escaños en 2021, condenó el ataque aéreo.

En esta fotografía proporcionada por Wai Hun Aung, se observa a personas inspeccionando los edificios dañados del hospital presuntamente alcanzado por un ataque aéreo militar en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP)

La organización instó a la comunidad internacional a presionar a los militares para que pongan fin a sus acciones, tomen medidas contra los perpetradores y brinden asistencia humanitaria lo antes posible.

Myanmar ha estado sumido en la agitación desde que el ejército tomó el poder en 2021, lo que desencadenó una amplia oposición popular. Desde entonces, muchos opositores al régimen militar han tomado las armas, y amplias zonas del país se encuentran sumidas en el conflicto.

El gobierno militar ha intensificado los ataques aéreos antes de las elecciones previstas para el 28 de diciembre contra la Fuerza de Defensa del Pueblo, un grupo armado prodemocrático estrechamente vinculado al Gobierno de Unidad Nacional. Los opositores al régimen militar afirman que las elecciones no serán libres ni justas, y que son principalmente un intento de legitimar la permanencia del ejército en el poder.

(con información de AP)