Trump afirmó que planea “hacer una llamada telefónica” para intervenir en los nuevos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que planea “hacer una llamada telefónica” este miércoles para intervenir en la reanudación de los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya, un conflicto que provocó la evacuación de más de 500.000 personas, según datos oficiales divulgados por ambos gobiernos en los últimos días.

Trump formuló su advertencia durante un mitin este martes en Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, donde repasó antecedentes de disputas en las que participó diplomáticamente. Tras mencionarlas, afirmó: “Y odio decir esto, uno llamado Camboya-Tailandia, que comenzó hoy”.

Luego añadió: “Mañana tengo que hacer una llamada telefónica, y creo que lo entenderán”. El mandatario continuó frente a sus simpatizantes: “¿Quién más podría decir: ‘Voy a hacer una llamada telefónica y detener una guerra entre dos países muy poderosos’?”.

Los gobiernos de Bangkok y Non Pen anunciaron esta semana cifras que elevaron el impacto humanitario de la escalada militar. Según las autoridades tailandesas, más de 400.000 personas fueron trasladadas a refugios en siete provincias debido a lo que describieron como una amenaza inmediata para la población civil. El Ministerio de Defensa de Camboya informó que 101.229 residentes abandonaron sus hogares hacia centros de acogida o viviendas de familiares ubicadas lejos de la línea limítrofe.

Trump promovió una tregua bilateral durante una visita a Asia en octubre. La medida redujo temporalmente la tensión, pero quedó suspendida semanas después cuando Bangkok confirmó la detonación de una mina que hirió a varios soldados tailandeses en un sector disputado de la frontera. El incidente deterioró nuevamente la coordinación militar y política entre ambos países.

Trump promovió una tregua bilateral durante una visita a Asia en octubre (REUTERS)

La disputa territorial entre Tailandia y Camboya se basa en diferencias históricas sobre la demarcación fronteriza definida durante el dominio colonial francés, que dejó áreas con límites interpretados de forma distinta por cada gobierno. El reclamo incluye el control de varios templos antiguos situados en la región montañosa que separa a ambos países, donde las fuerzas armadas mantienen presencia sostenida desde hace años.

Los choques más recientes se desarrollaron en paralelo a los desplazamientos masivos de la población civil. Un recuento oficial indicó que los enfrentamientos se expandieron a múltiples provincias de los dos países y provocaron nuevas acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad del estallido de la violencia. Hasta el momento, ninguno de los gobiernos presentó señales de un retorno inmediato a un cese del fuego.

El conflicto provocó la evacuación de más de 500.000 personas, según datos oficiales divulgados por ambos gobiernos en los últimos días (REUTERS)

El conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya registró episodios violentos durante las últimas décadas, aunque algunos de los enfrentamientos más severos ocurrieron en los últimos años.

Mientras tanto, las autoridades de ambos países continúan organizando evacuaciones y asistencia para los desplazados. Los gobiernos no difundieron estimaciones sobre la duración de la crisis ni indicaron avances en un proceso de negociación que sustituya al alto el fuego suspendido en las últimas semanas.

(Con información de AFP)