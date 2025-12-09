Mundo

Israel bombardeó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron que que la operación alcanzó “un complejo de entrenamiento y calificación usado por la Fuerza Radwan de Hezbollah”, así como “estructuras militares y un sitio de lanzamiento”

Israel bombardeó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano (REUTERS/ARCHIVO)

Israel afirmó el martes que llevó a cabo ataques en el sur del Líbano contra infraestructura perteneciente al grupo terrorista Hezbollah, incluidos un complejo de entrenamiento y otras instalaciones vinculadas, según un comunicado difundido por su Ejército.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que, “un corto tiempo atrás, la IDF atacó infraestructura perteneciente a la organización terrorista Hezbollah en varias áreas del sur del Líbano”, al describir los objetivos seleccionados.

El comunicado detalló que la operación alcanzó “un complejo de entrenamiento y calificación usado por la Fuerza Radwan de Hezbollah”, así como “estructuras militares y un sitio de lanzamiento perteneciente a Hezbollah”. No se proporcionaron cifras de daños ni información sobre víctimas.

Según la declaración militar, los blancos formaban parte de actividades que, a juicio de Israel, buscaban preparar ataques contra su territorio. La institución castrense afirmó que “los objetivos que fueron atacados, y el entrenamiento militar realizado en preparación para ataques contra el Estado de Israel, constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano y una amenaza para el Estado de Israel”.

El ataque ocurrió a pesar del cese del fuego acordado en noviembre de 2024, un pacto destinado a poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbollah. Sin embargo, el texto indica que Israel mantuvo ataques en territorio libanés durante los meses posteriores, además de conservar tropas en cinco zonas del sur del Líbano.

Según la declaración militar, los blancos formaban parte de actividades que, a juicio de Israel, buscaban preparar ataques contra su territorio (Captura de video/archivo)

El Ejército israelí insistió en distintos comunicados recientes —según el mismo texto base— que sus operaciones estaban dirigidas principalmente contra Hezbollah, organización respaldada por el régimen de Irán y con una presencia consolidada en el sur del Líbano.

El documento también señala que, bajo fuerte presión de Estados Unidos y ante temores de una ampliación de las ofensivas israelíes, el gobierno del Líbano se comprometió a desarmar a Hezbollah. Como parte de ese compromiso, el Ejército libanés tiene previsto desmantelar la infraestructura militar del grupo cerca de la frontera antes de fin de año, para luego proceder en otras áreas del país. No se ofrecieron declaraciones adicionales ni detalles sobre el cronograma ni los mecanismos que se utilizarían para ese proceso.

En medio de la preocupación internacional por el deterioro de la situación, una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU visitó la región el sábado previo a los ataques. El grupo instó a todas las partes a respetar el cese del fuego que cumplió un año. Durante la visita, el Consejo llamó a sostener los compromisos acordados y subrayó la importancia de evitar acciones que pudieran reactivar un conflicto de mayor escala.

Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU visitó la región el sábado previo a los ataques. El grupo instó a todas las partes a respetar el cese del fuego que cumplió un año (REUTERS)

Los hechos del martes se desarrollaron en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego y por los movimientos militares reportados en el borde sur del Líbano.

El comunicado israelí difundido el martes no incluyó comentarios sobre posibles nuevos pasos, ni ofreció una evaluación sobre el impacto inmediato de la ofensiva. Tampoco se mencionaron respuestas de Hezbollah ni reacciones del gobierno libanés específicamente en relación con los ataques del día.

(Con información de AFP)

Tras la cita en Londres,

Una niñera será juzgada en

Trump y Netanyahu se reunirán

Con celebraciones en todo el

Nuevos bombardeos rusos dejan a
