El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

Incendio mortal en un edificio de oficinas en la capital de Indonesia

Un incendio arrasó el martes un edificio de oficinas en la capital de Indonesia, Yakarta, matando al menos a 22 personas, incluida una mujer embarazada, informó la policía.

Las llamas envolvieron el edificio de siete pisos, enviando una espesa columna de humo negro hacia el cielo y causando pánico entre los residentes y trabajadores cercanos en un vecindario del centro de Yakarta.

Agentes de policía cerca de un edificio de siete pisos dañado por un incendio, en Yakarta, Indonesia, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Se cree que el incendio, que se produjo alrededor del mediodía, comenzó en el primer piso del edificio en el barrio de Kemayoran antes de extenderse a otros pisos, dijo el jefe de policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo Condro.

Cientos de efectivos y 29 camiones de bomberos se desplegaron para intentar contener el incendio. La causa del incendio aún se investiga.

Rescatistas sacan el cuerpo de una víctima de un edificio tras un incendio en Yakarta, Indonesia, el 9 de diciembre de 2025. EFE/EPA/MAST IRHAM

Muchos trabajadores del edificio, que se usaba como oficina de ventas y almacenamiento para una empresa de drones, estaban almorzando cuando una batería comenzó a generar chispas en un área de almacenamiento y pruebas, dijo Condro, citando a varios testigos.

El incendio se extinguió tras tres horas de intensos esfuerzos. Al menos 22 cadáveres —siete hombres y 15 mujeres, incluida una embarazada— fueron recuperados del edificio y trasladados al hospital policial del este de Yakarta para su identificación.

Los bomberos se encuentran cerca de un edificio de siete pisos dañado por un incendio, en Yakarta, Indonesia, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

“Se sospecha que un cortocircuito o un fallo térmico en la batería del dron provocó una explosión y un incendio”, dijo a la televisión local un sobreviviente llamado Dimitri, quien como muchos indonesios usa un solo nombre.

“Algunos compañeros de los pisos superiores intentaron escapar subiendo a la azotea mientras pedían ayuda”, añadió.

La gente observa un edificio de siete pisos dañado por un incendio, en Yakarta, Indonesia, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Los reportes de televisión mostraron la tensa evacuación de más de una docena de trabajadores atrapados, incluidas muchas mujeres, desde el sexto piso utilizando una escalera de emergencia extendida por los bomberos. Cada persona tuvo que ser bajada del edificio una a una, y varios tuvieron dificultades para respirar debido al denso humo mientras esperaban su turno.

Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo. Los bomberos lograron rescatar al menos a 19 trabajadores atrapados, algunos de los cuales sufrieron heridas leves, pero se encontraban débiles y traumatizados. Un policía y un bombero también experimentaron dificultades respiratorias.

Los bomberos descansan cerca de un edificio de siete pisos dañado por un incendio en Yakarta, Indonesia, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

“Volveremos a registrar todo el edificio”, dijo Condro al ser preguntado sobre el posible aumento del número de muertos. “Los bomberos están refrescando la zona porque el humo sigue siendo denso y aún no podemos acceder al edificio”.

Las familias esperaban ansiosamente noticias en los hospitales o cerca del edificio alquilado por PT Terra Drone Indonesia, una empresa que proporciona tecnología de vehículos aéreos no tripulados para diversos sectores industriales como la construcción, la minería, el petróleo y el gas, la energía, las plantaciones y la planificación urbana.

(con información de AP)