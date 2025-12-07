Mundo

Netanyahu anunció que espera avanzar a la segunda fase de la tregua en Gaza “muy pronto”

El primer ministro israelí también propuso una “tercera fase” para “desradicalizar” la Franja durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz en Jerusalén, quien reafirmó el apoyo de Alemania

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el canciller alemán Friedrich Merz hablan ante los medios durante una conferencia de prensa conjunta en Jerusalén. Ariel Schalit/Pool via REUTERS

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este domingo que espera pasar a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza auspiciado por el presidente estadounidense Donald Trump “muy pronto”, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz.

“Terminamos la primera parte... Y muy pronto esperamos pasar a la segunda fase, que es más difícil”, declaró Netanyahu tras una reunión de alto nivel con Merz en Jerusalén. Los líderes discutieron cómo poner fin al gobierno de Hamas en Gaza.

En la misma rueda de prensa, Netanyahu reveló por primera vez su visión de una “tercera fase” del plan de paz que consistiría en “desradicalizar” la Franja de Gaza. “Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania”, dijo el primer ministro israelí.

La visita de Merz a Israel, que comenzó el sábado, marca su primer viaje diplomático desde su toma de posesión como canciller y busca consolidar la relación bilateral tras tensiones generadas por la guerra en Gaza y la violencia de colonos judíos extremistas en Cisjordania ocupada.

Durante su estancia, Merz visitó el memorial del Holocausto Yad Vashem, donde reafirmó el apoyo de Alemania a Israel. “Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une”, declaró el canciller, destacando la “responsabilidad histórica” de su país en la exterminación de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

El canciller alemán Friedrich Merz participa en una ceremonia de ofrenda floral en el Salón del Recuerdo durante su visita al Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén. John Wessels/Pool via REUTERS

Sin embargo, Merz también expresó que Israel “debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares” como “país en guerra” y como “Estado democrático gobernado por un Estado de Derecho”. El canciller reconoció que las acciones del gobierno israelí durante la guerra pusieron a Alemania “ante un dilema” frente al “inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza”.

El líder alemán dejó clara la postura de su país respecto a Cisjordania, afirmando que “no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania”, ya sea “formal, política, estructural o de otro tipo”. Merz reiteró que Alemania cree “firmemente” en la solución de dos Estados y señaló que “estas negociaciones son necesarias ahora mismo”.

Netanyahu también aprovechó la oportunidad para criticar a la Corte Penal Internacional (CPI), explicando que la razón por la que no visita Alemania es porque hay “un fiscal corrupto”, en referencia al británico Karim Khan, que “está destruyendo la reputación” de la institución. Khan ordenó el año pasado el arresto de Netanyahu y del exministro de Defensa israelí Yoav Gallant por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en Gaza.

La visita de Merz lo convierte en el primer canciller alemán y el primer líder de un gran país europeo en viajar a Israel desde que la CPI emitió la orden de captura contra Netanyahu.

Los líderes también discutieron la cooperación tecnológica y militar entre ambos países, con énfasis particular en “el campo de la alta tecnología y la inteligencia artificial”, que Netanyahu calificó como “el futuro de la humanidad”.

Antes de su viaje, Merz telefoneó al presidente palestino Mahmud Abbas para instarle a implementar las “reformas urgentemente necesarias” que le permitan “desempeñar un papel constructivo” en la etapa posterior a la guerra en Gaza.

