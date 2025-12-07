Friedrich Merz afirmó que el apoyo a Israel es “el núcleo esencial” de la política alemana

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente israelí, Isaac Herzog, asisten a una reunión en la residencia presidencial en Jerusalén (Abir Sultan/REUTERS)

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó este sábado en Jerusalén, durante un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog, que el respaldo a Israel constituye el “núcleo esencial, inmutable” de la política exterior de Alemania.

“Apoyar a ese país forma parte del núcleo esencial, inmutable, de la política de la República Federal Alemana y seguirá siéndolo”, subrayó Merz, al abordar la relación bilateral.

Merz reconoció que la decisión alemana en agosto de establecer un embargo parcial a las exportaciones de armas hacia Israel, en respuesta al aumento de los bombardeos sobre Gaza, generó malestar en autoridades israelíes.

“Las acciones del ejército israelí en Gaza nos plantearon algunos dilemas” y “reaccionamos”, explicó. No obstante, añadió: “También constatamos que ahora no hay fundamentalmente ninguna divergencia”.

El líder alemán levantó el embargo a finales de noviembre y reiteró ante Herzog que “Israel tiene derecho a defenderse”.

Este domingo en Jerusalén, Merz visitará el memorial del Holocausto Yad Vashem antes de reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El canciller alemán, Friedrich Merz, estrecha la mano del presidente israelí, Isaac Herzog, durante su reunión en la residencia presidencial en Jerusalén, el 6 de diciembre de 2025 (Abir Sultan/REUTERS)

El respaldo a Israel fue considerado históricamente como una piedra angular de la política exterior alemana, debido al legado del Holocausto perpetrado por el régimen nazi. Sin embargo, las relaciones entre ambos países se tensaron tras el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Con la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y la liberación de rehenes bajo observación internacional, Berlín levantó esas restricciones.

“Esta guerra está siendo librada exclusivamente por Hamas. Si Hamas depone las armas, entonces hay un futuro para la región y también hay un futuro para Gaza”, sostuvo.

Merz reafirmó recientemente el respaldo de Alemania a Israel, calificando de “escandalosa” la posibilidad —evaluada por emisoras europeas— de excluir al país del Festival de la Canción de Eurovisión. La confirmación de la participación israelí en el próximo certamen fue celebrada en Berlín.

No obstante, las autoridades alemanas indicaron que por el momento no está previsto invitar a Benjamín Netanyahu a Berlín. La semana pasada, Alemania puso en funcionamiento la primera fase del sistema antimisiles Arrow, desarrollado en Israel, a raíz de un acuerdo de 4.500 millones de dólares que constituye la mayor exportación de armamento en la historia de Israel.

Merza realiza su primera visita a Israel como canciller de Alemania (Europa Press)

La Sociedad Germano-Israelí expresó que la visita de Merz debería centrarse en “reparar las dañadas relaciones germano-israelíes”. Además, la organización señaló que los vínculos en materia de defensa “han sufrido una reversión desde hace mucho tiempo”.

Antes de viajar a Israel el sábado, Merz conversó con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Según un portavoz, el canciller alemán ratificó el apoyo a la solución de dos Estados y exhortó a Abbas a llevar adelante “reformas urgentemente necesarias” para que la Autoridad Palestina juegue un “papel constructivo” en la etapa posterior al conflicto.

En un breve comunicado, la Cancillería alemana señaló que la “extensa” llamada transcurrió en una “atmósfera amistosa”.

“El canciller subrayó su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y saludó la postura cooperativa de la Autoridad Palestina al respecto. Ahora la Autoridad Palestina debería emprender urgentemente las reformas necesarias”, indicó el comunicado, citando indirectamente las palabras de Merz

“Si lo consiguiese, podría desempeñar un papel constructivo en el orden postbélico”, precisa la nota, con respecto a la segunda fase del plan de paz y a los planes para dotar a Gaza de un sistema de Gobierno tras un eventual desarme del grupo terrorista Hamas.

(Con información de AFP)