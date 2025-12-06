Mundo

De menos temor a una mirada ecológica: cómo cambió la imagen del tiburón en la humanidad

El desplazamiento de antiguos estereotipos hacia una valoración más informada permite diseñar estrategias modernas de conservación y mejorar la comunicación científica sobre estas emblemáticas especies marinas

Un estudio internacional revela que la percepción pública de los tiburones es más neutral y menos temerosa que la imagen tradicional difundida por los medios - (foto: Freepik)

La percepción pública sobre los tiburones es más neutral y menos temerosa de lo que tradicionalmente muestran los medios, según un estudio internacional publicad en la revista Wildlife Research y liderado por la Universidad de Australia del Sur.

La investigación, que encuestó a 371 personas de Estados Unidos, Australia y Reino Unido, reveló que la mayoría de las descripciones sobre estos animales se sitúan en un terreno neutral, con una presencia significativa de términos positivos, lo que sugiere un cambio en la imagen social de los tiburones.

Metodología y alcance del estudio

El equipo de investigación, encabezado por la Dra. Brianna Le Busque y el Dr. C. A. Litchfield, diseñó una encuesta en la que se pidió a los participantes que describieran a los tiburones en tres palabras. Se recopilaron más de 1.000 respuestas, que posteriormente fueron analizadas mediante herramientas automatizadas y revisión manual.

El análisis incluyó la creación de nubes de palabras, análisis de sentimientos y modelado temático, con el objetivo de identificar patrones en la percepción pública.

Un estudio internacional revela que la percepción pública de los tiburones es más neutral y menos temerosa que la imagen tradicional difundida por los medios – (Imagen Ilustrtiva Infobae)

La muestra estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres (61,7%) y personas jóvenes de entre 20 y 29 años (54,9%), lo que permitió obtener una visión diversa de las actitudes hacia los tiburones en diferentes contextos culturales.

Resultados principales: predominio de la neutralidad

Entre las palabras más frecuentes para describir a los tiburones destacaron “dientes”, “océano” y “depredador”. Aunque dos de estos términos pueden asociarse con el miedo, el 66% de las respuestas se clasificaron como neutrales, reflejando conocimientos biológicos básicos más que emociones intensas.

El análisis de sentimientos mostró que el miedo fue la emoción más común, presente en cerca del 30% de las palabras, seguido por la alegría, que representó aproximadamente el 17%. Palabras como “majestuoso”, “hermoso” y “fascinante” también aparecieron con frecuencia, lo que indica una valoración positiva de los tiburones en ciertos sectores de la población.

La Dra. Le Busque explicó en declaraciones en el comunicado de prensa que “la percepción pública de los tiburones es más matizada que la narrativa estereotipada del ‘depredador amenazante’ que a menudo se ve en los medios”. Añadió que, si bien el miedo sigue presente, muchas personas reconocen la importancia ecológica y la imponencia de estos animales.

Palabras como 'majestuoso', 'hermoso' y 'fascinante' aparecen con frecuencia, mostrando una valoración positiva de los tiburones en ciertos sectores de la población -(Europa Press)

Influencia de la percepción de riesgo

El estudio identificó diferencias notables en las palabras utilizadas según el nivel de percepción de riesgo de los participantes. Aquellos que consideraban a los tiburones como una amenaza alta tendieron a emplear términos como “asesino”, “feroz” y “peligro”, en sintonía con el lenguaje habitual de los medios de comunicación.

Por el contrario, quienes percibían un riesgo bajo optaron por descripciones más suaves, como “lindo” e “incomprendido”. Este hallazgo sugiere que la percepción individual del riesgo influye directamente en la manera en que se conceptualiza a los tiburones.

El papel de los medios y la cultura en la percepción

El análisis teórico del estudio se apoyó en la teoría de la amplificación social del riesgo, que sostiene que los medios de comunicación y las narrativas sociales pueden intensificar la percepción pública de ciertos peligros.

El Dr. Litchfield señaló que los tiburones suelen ser percibidos como riesgos temidos, es decir, eventos incontrolables y potencialmente catastróficos, a pesar de la baja frecuencia real de ataques. La disponibilidad de imágenes y relatos sensacionalistas en los medios contribuye a que los incidentes con tiburones sean más accesibles y emocionalmente impactantes para el público.

El estudio destaca el papel de los medios y la cultura en la amplificación del riesgo asociado a los tiburones, pese a la baja frecuencia real de ataques - (Fuente: HAGAI NETIV/MORRIS KHAN STATION FOR SEA EXPLORATION IN HAIFA UNIVERSITY)

La investigación subrayó que el uso de asociaciones libres de palabras permite identificar cómo estos temores y sesgos se manifiestan en el discurso social, y puede servir para mejorar la comunicación científica y reducir la desinformación sobre los tiburones.

Implicancias para la conservación y la comunicación

Los autores destacaron que comprender las percepciones públicas es fundamental para diseñar estrategias de conservación más efectivas. La Dra. Le Busque afirmó que “dos tercios de las respuestas se clasificaron como neutras, lo que refleja conocimientos biológicos básicos en lugar de emociones intensas”, lo que abre oportunidades para enfocar la comunicación en datos objetivos y en la importancia ecológica de los tiburones.

El estudio también demostró que la recolección de datos cualitativos simples, como pedir a las personas que describan a los tiburones en tres palabras, puede ser una herramienta eficiente y de bajo costo para captar tendencias en la opinión pública, especialmente cuando los métodos tradicionales resultan demasiado costosos o lentos.

Riesgo real: ataques de tiburón frente a otros peligros

Para contextualizar el riesgo real que representan los tiburones, los investigadores compararon las cifras de ataques con otras causas de muerte. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, en 2024 se registraron menos de 90 ataques de tiburón en todo el mundo, frente a 32.707 muertes en carreteras en el mismo periodo, de acuerdo con datos del Foro Internacional de Transporte. Esta comparación pone en perspectiva la magnitud del peligro real asociado a los tiburones.

El estudio concluyó que una mejor comprensión de las percepciones públicas puede facilitar la conservación de los tiburones y mejorar la comunicación sobre los riesgos, permitiendo abordar los temores infundados y promover una visión más equilibrada de estos animales en la sociedad.

