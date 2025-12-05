Mundo

India suspendió los límites laborales a la tripulación de IndiGo para restablecer los vuelos tras una ola de cancelaciones masivas

Esta decisión, adoptada como una medida de emergencia, permitió que la aerolínea retomara parte de su operatividad y ofreciera soluciones a los miles de pasajeros afectados

El gobierno de la India
El gobierno de la India suspendió de forma temporal las restricciones laborales a la tripulación de IndiGo tras miles de cancelaciones de vuelos (Reuters)

La principal aerolínea de la India, IndiGo, consiguió que el gobierno de ese país levantara temporalmente las restricciones que imponían límites a las horas de servicio de la tripulación, después de que se produjeran cancelaciones masivas de vuelos y una congestión crítica en los aeropuertos.

El director general de IndiGo,
El director general de IndiGo, Pieter Elbers, atribuyó la crisis a problemas tecnológicos, climáticos y regulatorios (Reuters)

La decisión se tomó en respuesta a imágenes de miles de pasajeros varados, filas interminables en terminales y una interrupción generalizada de operaciones en los aeropuertos principales, que evidenciaron la incapacidad de la compañía para adaptar sus cronogramas a las nuevas normas.

Las autoridades habían implementado regulaciones que exigían períodos de descanso más largos y menos horas de vuelo nocturno para pilotos y tripulaciones, con el objetivo de reducir los riesgos asociados al cansancio y mejorar la seguridad aeronáutica.

Miles de pasajeros quedaron varados
Miles de pasajeros quedaron varados y soportaron largas esperas en los principales aeropuertos del país (Reuters)

Según el Ministerio de Aviación Civil citado por Times of India, esas reglas quedaron suspendidas de inmediato, lo que representó un giro estratégico para restablecer el servicio aéreo ante la magnitud de la crisis.

La suspensión de las regulaciones llegó tras cuatro días consecutivos de cancelaciones y retrasos en vuelos de IndiGo, que saturaron los servicios de atención tanto en los aeropuertos como en las plataformas digitales de la compañía.

Muchos usuarios recurrieron a redes
Muchos usuarios recurrieron a redes sociales para reclamar novedades y actualizarse sobre la reanudación de vuelos (Reuters)

Los reportes de AP describieron situaciones donde pasajeros pasaron la noche en el suelo de las terminales, enfrentando largas esperas y sin recibir información clara sobre alternativas de viaje, en un contexto marcado por la falta de comunicación efectiva y reprogramaciones inexistentes.

Durante el jueves, IndiGo eliminó más de 300 vuelos de su programación y varias salidas fueron pospuestas. Datos de los aeropuertos de Nueva Delhi señalaron que todos los vuelos nacionales de la aerolínea permanecieron cancelados hasta la medianoche del viernes.

El Ministerio de Aviación Civil
El Ministerio de Aviación Civil indio justificó la flexibilización de reglas para proteger traslados de adultos mayores, estudiantes y pacientes (Reuters)

La empresa, que opera aproximadamente 2.300 vuelos diarios y controla alrededor del 65% del mercado de aviación doméstica en la India, enfrentó desafíos para ajustar sus horarios tras la entrada en vigencia de la segunda fase de regulaciones.

La rápida decisión del Ejecutivo
La rápida decisión del Ejecutivo permitió que IndiGo inicie el restablecimiento de su operación antes del comienzo de la nueva semana (Reuters)

La primera etapa se había iniciado en julio, pero la expansión normativa de noviembre expuso deficiencias en la capacidad de adaptación de la compañía.

Frente al escenario caótico, el Ministerio de Aviación Civil aclaró, en un comunicado, que la suspensión de las restricciones procura beneficiar “a pasajeros, sobre todo adultos mayores, estudiantes y pacientes” que dependen de la puntualidad para necesidades fundamentales.

El caos en los aeropuertos
El caos en los aeropuertos indios llevó a pasajeros a dormir en el suelo y buscar alternativas como viajes en tren (Reuters)

En una comunicación interna, Pieter Elbers, director general de IndiGo, mencionó problemas tecnológicos, cambios de horarios, condiciones climáticas adversas, aumento de la congestión y modificaciones normativas entre los factores que afectaron la operación.

El gobierno de la India
El gobierno de la India prometió revisar las regulaciones laborales para evitar que una crisis similar vuelva a afectar la conectividad aérea nacional (Reuters)

Además, se reportó que la aerolínea solicitó formalmente exenciones temporales mientras implementa medidas correctivas para reestructurar los turnos y los descansos de la tripulación conforme a los requerimientos oficiales. Al mismo tiempo, la empresa ratificó ante el gobierno su objetivo de recuperar plenamente la capacidad operativa antes del 10 de febrero.

La crisis generó un efecto dominó en la terminal aérea de la capital y complicó las conexiones hacia otras ciudades, mientras que la ausencia de canales ágiles para reclamos alimentó las críticas públicas.

Cientos de pasajeros permanecieron horas
Cientos de pasajeros permanecieron horas en los aeropuertos de la India esperando novedades sobre sus vuelos cancelados (Reuters)

En contraste, otras compañías como Air India no registraron incidentes similares, lo que subraya particularidades estructurales y de planificación propias de IndiGo. Por su parte, ninguna otra aerolínea local reportó cancelaciones masivas durante el mismo período regulatorio.

(Con información de AP)

