Mundo

Israel identificó los restos del penúltimo rehén asesinado por Hamas en Gaza: es un ciudadano tailandés

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa israelíes señalaron que, “tras completarse el proceso de identificación”, representantes del ejército y del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a la familia de Sudthisak Rinthalak sobre la devolución del cuerpo para su entierro

Guardar
Sudthisak Rinthalak, trabajador agrícola tailandés
Sudthisak Rinthalak, trabajador agrícola tailandés asesinado por terroristas de Hamas en el Kibbutz Be’eri el 7 de octubre de 2023 (Crédito: FDI)

El ejército de Israel confirmó el jueves la identificación de los restos del penúltimo rehén asesinado en Gaza, un ciudadano tailandés cuya entrega se produjo en el marco del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La información se difundió mientras la tregua seguía bajo tensión, con acusaciones mutuas de incumplimiento por parte de ambas partes.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que, “tras completarse el proceso de identificación”, representantes del ejército y del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a la familia de Sudthisak Rinthalak sobre la devolución del cuerpo para su entierro. Según el parte militar, Rinthalak murió el 7 de octubre de 2023, y sus restos fueron llevados a la Franja de Gaza y retenidos por los terroristas. La víctima tenía 42 años y trabajaba en el sector agrícola.

La entrega de los restos se inscribe en el acuerdo alcanzado con mediación estadounidense, que estableció una primera fase orientada a la devolución de los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos. Las autoridades israelíes comunicaron que los grupos palestinos entregaron los últimos 20 rehenes vivos, además de los restos de 27 de los 28 cautivos muertos. El último cuerpo pendiente de devolución corresponde a un ciudadano israelí, de acuerdo con datos oficiales.

Como parte del mismo entendimiento, Israel liberó casi 2.000 prisioneros palestinos y devolvió los cuerpos de cientos de palestinos fallecidos que permanecían bajo custodia israelí.

La entrega de los restos
La entrega de los restos se inscribe en el acuerdo alcanzado con mediación estadounidense, que estableció una primera fase orientada a la devolución de los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos (REUTERS)

Los canjes se efectúan en paralelo a las negociaciones indirectas entre las partes para sostener un alto el fuego que continuó siendo objeto de acusaciones cruzadas. Israel acusó a Hamas de vulnerar disposiciones del acuerdo, mientras la organización islamista alegó que las fuerzas israelíes no respetaron términos establecidos para la pausa en las hostilidades.

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 derivó en una toma masiva de rehenes: 251 personas fueron capturadas durante la ofensiva que provocó la muerte de 1.221 personas, según cifras oficiales israelíes. El hecho desató una ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza que transformó el conflicto en una guerra de gran escala. El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 70.117 personas murieron en el territorio desde el inicio de la ofensiva israelí.

La identificación de los restos de Rinthalak marca un avance en un proceso que, según señalaron autoridades israelíes, se extendió más de lo previsto debido a las dificultades de acceso y verificación de los cuerpos en Gaza. Aún con la entrega de la mayoría de los cautivos y fallecidos, la conclusión total del intercambio continúa pendiente, condicionada por la devolución del último rehén muerto que sigue en manos de los grupos palestinos.

La gente sostiene fotografías de
La gente sostiene fotografías de los rehenes fallecidos Ran Gvili y Sudthisak Rinthalak (REUTERS)

Funcionarios israelíes indicaron que se mantendrá el contacto con mediadores para garantizar el cumplimiento íntegro de las disposiciones del acuerdo. En paralelo, autoridades tailandesas habían seguido el caso de Rinthalak desde su captura, dado el número significativo de trabajadores de ese país empleados en sectores agrícolas del sur de Israel.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IsraelHamasMedio OrienteFranja de GazaGazaSudthisak RinthalakRehenesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

En su visita a Beijing, el presidente francés afirmó ante el líder chino que “el conflicto representa una amenaza vital para la seguridad europea y para el respeto del orden internacional basado en el Estado de derecho”

Macron instó a Xi Jinping

Putin llega a India para reunirse con Modi en medio de la presión de Trump por la compra de petróleo ruso

La agenda incluye reuniones con el primer ministro indio, un encuentro privado y una cumbre bilateral, además de una cita empresarial al día siguiente

Putin llega a India para

Israel bombardeó el sur de la Franja de Gaza tras un ataque del grupo terrorista Hamas contra cinco soldados israelíes

Las FDI justificaron la acción como respuesta a una “violación flagrante” del alto el fuego, refiriéndose a los combates en Rafah —zona bajo control israelí en el sur del enclave— donde sus tropas “se encontraron con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina”

Israel bombardeó el sur de

Los rebeldes hutíes liberaron a nueve marinos filipinos cautivos durante meses tras un ataque en el mar Rojo

Once tripulantes fueron entregados a Omán. Las autoridades confirmaron la custodia de los marineros y preparam la repatriación de la tripulación

Los rebeldes hutíes liberaron a

La ONU aprobó una resolución que demanda el regreso inmediato de los niños ucranianos trasladados por la fuerza al territorio ruso

La decisión, respaldada por la mayoría de los países, se basa en denuncias de autoridades locales y organismos internacionales que señalan la deportación de al menos 19.500 menores

La ONU aprobó una resolución
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Procedente el despido de un

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

La nueva temporada de ‘Euphoria’ ya tiene fecha de estreno y su creador confirma qué sucede con cada personaje

De falsos dioses y cacofonías

Aniversario de la barbarie inmobiliaria

Un hombre golpeó a su pareja, usó maniobras de artes marciales para estrangularla y permanecerá en libertad

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

Santander vende el 3,5% de su filial polaca por 407 millones de euros

El 93,9% de personas bajo el umbral de la pobreza no percibe rentas mínimas de inserción de las CCAA, según informe

Eugenia Martínez de Irujo da la última hora de su hermano Cayetano tras cancelar su luna de miel por problemas de salud

ENTRETENIMIENTO

La exestrella porno, Jenna Jameson

La exestrella porno, Jenna Jameson atribuye su pérdida de peso a su camino espiritual: “Siguiendo a Jesús”

Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina