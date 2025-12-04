Israel identificó los restos del penúltimo rehén asesinado por Hamas en Gaza: es un ciudadano tailandés

Sudthisak Rinthalak, trabajador agrícola tailandés asesinado por terroristas de Hamas en el Kibbutz Be’eri el 7 de octubre de 2023 (Crédito: FDI)

El ejército de Israel confirmó el jueves la identificación de los restos del penúltimo rehén asesinado en Gaza, un ciudadano tailandés cuya entrega se produjo en el marco del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La información se difundió mientras la tregua seguía bajo tensión, con acusaciones mutuas de incumplimiento por parte de ambas partes.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que, “tras completarse el proceso de identificación”, representantes del ejército y del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a la familia de Sudthisak Rinthalak sobre la devolución del cuerpo para su entierro. Según el parte militar, Rinthalak murió el 7 de octubre de 2023, y sus restos fueron llevados a la Franja de Gaza y retenidos por los terroristas. La víctima tenía 42 años y trabajaba en el sector agrícola.

La entrega de los restos se inscribe en el acuerdo alcanzado con mediación estadounidense, que estableció una primera fase orientada a la devolución de los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos. Las autoridades israelíes comunicaron que los grupos palestinos entregaron los últimos 20 rehenes vivos, además de los restos de 27 de los 28 cautivos muertos. El último cuerpo pendiente de devolución corresponde a un ciudadano israelí, de acuerdo con datos oficiales.

Como parte del mismo entendimiento, Israel liberó casi 2.000 prisioneros palestinos y devolvió los cuerpos de cientos de palestinos fallecidos que permanecían bajo custodia israelí.

La entrega de los restos se inscribe en el acuerdo alcanzado con mediación estadounidense, que estableció una primera fase orientada a la devolución de los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos (REUTERS)

Los canjes se efectúan en paralelo a las negociaciones indirectas entre las partes para sostener un alto el fuego que continuó siendo objeto de acusaciones cruzadas. Israel acusó a Hamas de vulnerar disposiciones del acuerdo, mientras la organización islamista alegó que las fuerzas israelíes no respetaron términos establecidos para la pausa en las hostilidades.

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 derivó en una toma masiva de rehenes: 251 personas fueron capturadas durante la ofensiva que provocó la muerte de 1.221 personas, según cifras oficiales israelíes. El hecho desató una ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza que transformó el conflicto en una guerra de gran escala. El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 70.117 personas murieron en el territorio desde el inicio de la ofensiva israelí.

La identificación de los restos de Rinthalak marca un avance en un proceso que, según señalaron autoridades israelíes, se extendió más de lo previsto debido a las dificultades de acceso y verificación de los cuerpos en Gaza. Aún con la entrega de la mayoría de los cautivos y fallecidos, la conclusión total del intercambio continúa pendiente, condicionada por la devolución del último rehén muerto que sigue en manos de los grupos palestinos.

La gente sostiene fotografías de los rehenes fallecidos Ran Gvili y Sudthisak Rinthalak (REUTERS)

Funcionarios israelíes indicaron que se mantendrá el contacto con mediadores para garantizar el cumplimiento íntegro de las disposiciones del acuerdo. En paralelo, autoridades tailandesas habían seguido el caso de Rinthalak desde su captura, dado el número significativo de trabajadores de ese país empleados en sectores agrícolas del sur de Israel.

