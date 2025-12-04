Mundo

Federica Mogherini renunció al Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude con fondos de la UE

La exjefa de la diplomacia europea dimitió de su cargo como rectora luego de ser detenida e interrogada por una investigación sobre posible favoritismo en la adjudicación de contratos de formación diplomática

La entonces comisionada de relaciones exteriores de la Unión Europea Federica Mogherini en Luxemburgo el 14 de octubre del 2019. (AP foto/Virginia Mayo)

La ex jefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini anunció el jueves que dimite de su cargo al frente del Colegio de Europa, en Bélgica, tras ser imputada en una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos.

La fiscalía europea busca esclarecer si hubo favoritismo en la atribución por parte del servicio de política exterior de la UE -que Mogherini dirigió entre 2014 y 2019- de un contrato de formación de futuros diplomáticos al Colegio de Europa.

“De acuerdo con el rigor y la equidad con los que siempre he desempeñado mis funciones, hoy he decidido dimitir de mis cargos de rectora del Colegio de Europa y directora de la Academia Diplomática de la Unión Europea”, escribió la italiana en un comunicado.

Mogherini, de 52 años, llevaba cinco años al frente del Colegio de Europa, que forma a un gran número de funcionarios europeos.

Según la fiscalía europea, encargada de luchar contra el fraude en los fondos de la UE, la investigación se centra en hechos “de fraude y corrupción en el marco de contratos públicos, conflicto de intereses y violación del secreto profesional”.

Otros dos sospechosos detenidos como Mogherini el martes en Bruselas -un alto responsable de la Comisión y ex secretario general del servicio diplomático europeo, Stefano Sannino, y el director adjunto del Colegio de Europa, Cesare Zegretti- fueron igualmente inculpados.

Los tres sospechosos fueron liberados por “no presentar riesgo de fuga”, indicó el miércoles la fiscalía europea.

Según la abogada de Mogherini, Mariapaola Cherchi, la puesta en libertad de la italiana, tras diez horas de interrogatorio, no se acompañó de ninguna medida de restricción de sus movimientos.

En el comunicado en el que anunció su dimisión, la ex ministra de Relaciones Exteriores italiana se declaró “orgullosa” de haber dirigido el Colegio de Europa con “el aprecio y el apoyo” de los estudiantes, incluidos los antiguos alumnos de la Academia Diplomática de la UE, el programa objeto de la investigación.

(con información de AFP)

