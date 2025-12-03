Mundo

Ministros europeos acusaron a Putin de fingir interés en la paz tras la reunión con los enviados estadounidenses

Los aliados de Ucrania consideran que las cinco horas de diálogo en el Kremlin no generaron progresos importantes. Se mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la guerra y la posibilidad de un alto el fuego

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a la derecha y el asesor presidencial ruso de política exterior, Yuri Ushakov, a la izquierda, asisten a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, de espaldas a la cámara, en el Palacio del Senado del Kremlin, en Moscú, Rusia, el martes 2 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov, Sputnik, pool del Kremlin via AP)

Ucrania y sus aliados europeos acusaron el miércoles al presidente ruso Vladimir Putin de fingir interés en los esfuerzos de paz después de que cinco horas de conversaciones con enviados estadounidenses en el Kremlin no produjeron ningún avance.

El líder ruso “debería poner fin a las bravuconadas y al derramamiento de sangre y estar dispuesto a sentarse a la mesa y apoyar una paz justa y duradera”, declaró la secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, instó a Putin a “dejar de hacerle perder el tiempo al mundo”.

Los comentarios reflejan las altas tensiones y el enorme abismo que aún persiste entre Rusia, por un lado, y Ucrania y sus aliados europeos, por el otro, sobre cómo poner fin a una guerra que Moscú inició cuando invadió a su vecino hace casi cuatro años.

Un día antes, Putin acusó a los europeos de sabotear los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos y advirtió que, si se les provocaba, Rusia estaría lista para la guerra con Europa.

Desde que Moscú invadió Ucrania en 2022, los gobiernos europeos, junto con Estados Unidos, han invertido miles de millones de dólares en apoyo financiero y militar a Kiev. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha moderado su apoyo y, en cambio, ha impulsado el fin de la guerra.

El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev, el asesor de política exterior Yuri Ushakov, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

El miércoles, el portavoz del Kremlin dijo que no discutiría el contenido de las conversaciones, pero rechazó cualquier sugerencia de que Putin hubiera rechazado el plan de paz estadounidense.

El rumbo que tomarán las conversaciones de paz a partir de ahora dependerá en gran medida de si la administración Trump decide aumentar la presión sobre Rusia o sobre Ucrania para que hagan concesiones.

Hacia dónde se dirigen las conversaciones de paz

Una propuesta de paz estadounidense que se hizo pública el mes pasado fue criticada por estar fuertemente sesgada hacia Moscú porque concedía algunas de las demandas centrales del Kremlin que Kiev ha rechazado como imposibles.

A muchos dirigentes europeos les preocupa que si Rusia consigue lo que quiere en Ucrania, tendrá vía libre para amenazar a sus países, que ya han afrontado incursiones con aviones no tripulados y aviones de combate rusos y una supuesta campaña de sabotaje generalizada.

Putin se reunió el martes en Moscú con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Las partes rusa y estadounidense acordaron no revelar el contenido de las conversaciones, pero persiste al menos un obstáculo importante para un acuerdo: el destino de cuatro regiones ucranianas que Rusia ha confiscado parcialmente, ocupa y reclama como propias.

El presidente ruso, Vladimir Putin, el enviado presidencial Kirill Dmitriev y el asesor de política exterior Yuri Ushakov asisten a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 2 de diciembre de 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

Después de las conversaciones, Yuri Ushakov, un alto asesor de Putin, dijo a los periodistas que “hasta ahora, no se ha llegado a un compromiso” sobre la cuestión del territorio, sin el cual, dijo, el Kremlin no ve “ninguna solución a la crisis”.

Ucrania ha descartado ceder el territorio que Rusia ha capturado.

Cuando se le preguntó si la paz estaba más cerca o más lejos después de estas conversaciones, Ushakov dijo: “No más lejos, eso es seguro”.

“Pero todavía queda mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú”, dijo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el miércoles que era “incorrecto” afirmar que Putin había rechazado el plan de paz estadounidense. Se negó a hacer más comentarios sobre las conversaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/File Photo

“No vamos a añadir nada deliberadamente”, dijo. “Se entiende que cuanto más discretas sean estas negociaciones, más productivas serán”.

Los europeos intensifican la ayuda a Ucrania

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos miembros de la OTAN, reunidos el miércoles en Bruselas, mostraron poca paciencia con Moscú.

“Lo que vemos es que Putin no ha cambiado de rumbo. Está presionando con mayor agresividad en el campo de batalla”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. “Es bastante obvio que no quiere ningún tipo de paz”.

La ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, se pronunció en el mismo sentido: “Hasta ahora no hemos visto ninguna concesión por parte del agresor, que es Rusia, y creo que la mejor medida para fomentar la confianza sería empezar con un alto el fuego total”, declaró a la prensa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que los socios de Ucrania seguirán enviándole ayuda militar para garantizar que se mantenga la presión sobre Moscú.

El secretario general de la OTAN Mark Rutte en la sede de la alianza en Bruselas el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Virginia Mayo)

“Las conversaciones de paz siguen en marcha. Eso es positivo”, dijo Rutte.

“Pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que mientras ocurren y no estamos seguros de cuándo terminarán, Ucrania esté en la posición más fuerte posible para continuar la lucha, para contraatacar a los rusos”, dijo.

Canadá, Alemania, Polonia y Países Bajos anunciaron que gastarán juntos cientos de millones de dólares más para comprar armas estadounidenses para donar a Ucrania.

Este año, los países europeos de la OTAN y Canadá comenzaron a comprar armas estadounidenses para Ucrania bajo un acuerdo financiero conocido como Lista de Requerimientos Priorizados de Ucrania, o PURL.

La guerra se cobra más vidas

Rusia y Ucrania libran una cruenta guerra de desgaste en el campo de batalla y utilizan drones y misiles para ataques de largo alcance tras la línea del frente. Muchos analistas han señalado que la lentitud del avance favorece al mayor número de fuerzas armadas de Rusia, especialmente si los desacuerdos entre Europa y Estados Unidos o entre los europeos dificultan el suministro de armas a Ucrania.

Un residente camina cerca de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque con drones rusos, que ocurrió la noche del lunes, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Anatolii Stepanov

Drones rusos atacaron la ciudad de Ternivka en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, matando a dos personas e hiriendo a otras tres, dijo el miércoles el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko.

Dos personas se encontraban en estado crítico, dijo, después de que el ataque destruyera una casa y dañara seis más.

En total, Rusia disparó 111 drones de ataque y señuelo contra Ucrania durante la noche, dijo la fuerza aérea ucraniana.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo el miércoles que las defensas aéreas destruyeron 102 drones ucranianos durante la noche.

La caída de restos de un dron provocó un incendio en un depósito de petróleo en la región de Tambov, a unos 200 kilómetros (120 millas) al sur de Moscú, dijo el gobernador local Yegveniy Pervyshov.

(con información de AP)

