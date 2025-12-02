Mundo

Zelensky se mostró optimista por el avance en las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia

El presidente ucraniano destacó la implicación de Washington en las negociaciones con Moscú y reconoció la rapidez del proceso, al tiempo que agradeció el firme apoyo de Europa para lograr un “final justo” al conflicto

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky habló durante una rueda de prensa bilateral con el primer ministro irlandés Micheal Martin en los edificios del Gobierno durante una visita de Estado a Irlanda, en Dublín, este 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, expresó cierto optimismo respecto a los últimos avances en los esfuerzos de paz vinculados a la guerra con Rusia, destacando la celeridad de las negociaciones y el interés manifestado por Estados Unidos en encontrar un desenlace al conflicto. Así lo indicó durante un acto celebrado este martes en Dublín, en el marco de su primera visita de Estado a la República de Irlanda.

“Mis palabras reflejan un poco de optimismo debido a la rapidez de las negociaciones y al interés mostrado por parte estadounidense. Esto demostró que Estados Unidos no está renunciando ahora a ningún tipo de diálogo diplomático, lo cual es positivo”, declaró Zelensky en un evento durante su visita a Dublín.

En una intervención ante las dos cámaras del Parlamento irlandés, Zelensky agradeció el “firme apoyo” irlandés hacia un “final justo” para una guerra que, según subrayó, debe saldarse con la rendición de cuentas de los responsables ante un tribunal internacional. “Nadie puede mentir al mundo entero todo el tiempo, ni siquiera Putin”, afirmó Zelensky, instando al gobierno irlandés a “no mirar a otra parte” y asumir un papel activo en la creación de dicho tribunal internacional.

La visita también incluyó una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, quien anunció un compromiso adicional de 125 millones de euros en ayuda “no letal” para Ucrania, elevando a 200 millones de euros el apoyo total de Dublín en 2025. Ambos mandatarios suscribieron la llamada Hoja de Ruta 2030, que amplía la cooperación bilateral iniciada este año.

El primer ministro irlandés Micheal
El primer ministro irlandés Micheal Martin recibió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenskiy, en Dublín este martes (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Durante una rueda de prensa posterior, Zelensky abordó las últimas negociaciones sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos, mencionando que recibió informes detallados de su equipo tras reuniones con delegados estadounidenses celebradas el domingo y lunes en Miami.

Según declaraciones recogidas por medios ucranianos, Zelensky también espera recibir “señales” de los encuentros entre el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el presidente ruso, Vladimir Putin, realizados en Moscú. De esas señales dependerán los próximos pasos, incluida la posibilidad de un encuentro personal de alto nivel, incluso con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Si hay juego limpio con nuestros socios, si se percibe como tal, quizá entonces nos reuniremos muy pronto. Ya veremos a qué nivel”, indicó Zelensky, señalando en sus redes sociales que está “listo para recibir todas las señales”.

Por su parte, Trump resaltó este jueves, durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca, la complejidad de la situación: “No es una situación fácil, debo decirles. ¡Qué desastre!”. El mandatario estadounidense confirmó que su equipo se encuentra en Rusia para intentar acercar posiciones, en referencia a la presencia de Witkoff y su yerno, Jared Kushner, en Moscú.

El presidente ruso Vladimir Putin,
El presidente ruso Vladimir Putin, el enviado presidencial Kirill Dmitriev y el asesor de política exterior Yuri Ushakov asistieron a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner en el Kremlin, en Moscú, este 2 de diciembre de 2025 (REUTERS)

La presidencia rusa confirmó que Putin mantuvo un encuentro con Witkoff y Kushner, debate que también incluyó la participación de altos asesores del Kremlin. Antes de la reunión, Putin aseguró a la prensa: “No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, acusando a los europeos de obstaculizar los esfuerzos diplomáticos.

Los enviados estadounidenses presentaron una nueva versión de un plan de paz recientemente elaborado, después de que una propuesta previa fuera considerada por Kiev y sus aliados como demasiado concesiva para Moscú. Un alto funcionario ucraniano citado por la AFP señaló que una delegación de Ucrania podría mantener una reunión con Witkoff y Kushner en Bruselas el miércoles, a la espera del resultado de las conversaciones en Moscú.

El contexto militar en Ucrania sigue siendo sumamente adverso, marcado por recientes avances rusos en el frente oriental y un aumento en los ataques con misiles y drones este noviembre, con 5.660 lanzamientos según el ISW (Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra). Rusia reivindicó el control de ciudades clave como Pokrovsk y Vovchansk, aunque Kiev sostiene que los combates continúan en algunos puntos.

En línea con las recientes hostilidades en el mar Negro y los ataques a infraestructuras energéticas, Putin amenazó este martes con cortar el acceso marítimo de Ucrania como represalia ante el uso de drones contra petroleros de la llamada “flota en la sombra” rusa. Advirtió que Rusia intensificará las operaciones contra infraestructuras estratégicas y buques de países que colaboren con Ucrania.

Mientras tanto, Zelensky insistió en Dublín: “Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates. Se necesita una paz digna”. El presidente irlandés, Micheál Martin, reiteró ante los medios su respaldo total a Kiev, destacando que demasiadas personas han muerto en esta guerra y subrayando la importancia de la adhesión futura de Ucrania a la Unión Europea como garantía de libertad.

Europa, por su parte, observa el proceso de negociaciones con cautela, temerosa de que un acuerdo entre Washington y Moscú contemple concesiones que puedan marginar los intereses ucranianos o europeos en un punto crítico del conflicto.

(Con información de AFP, EFE, EP y Reuters)

