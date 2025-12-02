Quién era Gerson Machado, el joven que murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

Un joven ingresó a una jaula y fue atacado por un león hasta la muerte

La muerte de Gerson do Melo Machado, el joven de 19 años que ingresó a la jaula de una leona en Brasil, ha generado conmoción en el país. El incidente ocurrió en una mañana de domingo, cuando el joven escaló un muro de más de seis metros y descendió por un árbol para acceder al área restringida, donde el felino lo atacó de forma letal. El suceso, registrado en video por visitantes, motivó la intervención inmediata de las autoridades y el cierre temporal del parque, según informaron en sus redes sociales.

Autoridades oficiales iniciaron con la investigación correspondiente para determinar los motivos que llevaron a Machado a ingresar al recinto del animal salvaje. En principio, estiman que se trataría de un “acto suicida”, según informó Daily Mail. El comunicado oficial de la gobernación de João Pessoa describió que “rápida y sorpresivamente, escaló el muro, las vallas de seguridad, accedió a uno de los árboles e invadió el recinto”.

De 19 años, el adolescente tenía una historia personal compleja y un diagnóstico confirmado de esquizofrenia desde la infancia, según una resolución judicial del 30 de octubre. El juez Rodrigo Marques de Silva Lima lo declaró inimputable y recomendó su internación, advirtiendo que el tratamiento ambulatorio no era suficiente para protegerlo ni a él ni a su entorno.

Quién era Gerson de Melo Machado

La vida de Machado estuvo marcada por la adversidad y la falta de contención familiar. Su madre, que también había sido diagnosticada con esquizofrenia, perdió la custodia de él y de sus otros cuatro hijos. Mientras sus hermanos fueron adoptados, nadie asumió la tutela de Gerson, cuyo trastorno mental se manifestó desde la infancia.

Gerson do Melo Machado tenía 19 años y una fascinación por los leones (Facebook)

No obstante, desde los diez años que era acompañado por Verônica Oliveira, una consejera de protección infantil que colaboró con él a través de una red de protección infantil. En aquella oportunidad, la Policía Federal de Carreteras lo había hallado solo en una autopista, lo que activó el protocolo de seguridad. “Llevo ocho años acompañándote, luchando y esforzándome para garantizar tus derechos. Cuando entraste en mi oficina solo tenías diez años. Desde entonces, siempre me han contactado cuando algo te pasaba”, citaron medios brasileños.

El agente penitenciario Ed Alves informó que Machado fue utilizado por delincuentes para cometer delitos menores, lo que derivó en 16 detenciones previas, diez de ellas cuando era menor de edad, informó CNN Brasil. Incluso, apenas unas unos días antes del incidente había sido liberado por última vez tras ser demorado por arrojar un adoquín a una patrulla policial.

Por otro lado, el joven encontraba una fascinación importante en los leones y animales salvajes. Entre los episodios más llamativos de su vida, intentó viajar a África de forma clandestina en el tren de aterrizaje de un avión, impulsado por su deseo de cuidar felinos. En otra ocasión, la Policía Federal de Carreteras lo halló solo en la ruta BR, lo que motivó nuevas intervenciones de la red de protección infantil.

El entusiasmo del adolescente por el continente africano y este tipo de mamíferos fue una constante. Según Oliveira, desde niño hablaba de viajar allí, realizar un safari y convertirse en domador de leones. Su mayor sueño, según la consejera, era precisamente ese: convertirse en domador de leones en África.

La contención y el cuidado de la leona

Las autoridades municipales informaron que, a pesar de los protocolos y barreras existentes, el ataque no pudo evitarse y el parque fue cerrado de inmediato. El recinto cumple con la normativa del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), con barreras que superan los requisitos mínimos: dos metros adicionales y un borde negativo de metro y medio.

La leona se encuentra bajo cuidados estrictos luego de sufrir un ataque de estrés por la invasión a su jaula (Instagram / @parquedabica)

Por otro lado, el zoológico inició un protocolo especial para cuidar a la leona, la cual sufrió un ataque de estrés producto de la invasión a su espacio. De igual manera, los especialistas aseguraron en la cuenta de Instagram del centro que el animal nunca intentó alimentarse de Machado, sino que “actuó en total naturaleza” al verlo descender por el árbol.

El equipo veterinario evaluó a la felina y determinó que experimentó un cuadro de estrés elevado debido a la irrupción inesperada. En un video difundido en las redes sociales oficiales del parque, el veterinario Thiago Nery explicó que fue contenida sin necesidad de dardos tranquilizantes ni armas, y que obedeció las órdenes para regresar a su corral, aunque tardó en hacerlo por encontrarse en estado de shock. El parque aclaró que nunca consideró sacrificar al animal, que no había mostrado conductas agresivas previas y que permanecerá bajo monitoreo y atención especializada. El personal veterinario, cuidadores y técnicos se encuentran dedicados al bienestar del felino, con el objetivo de que retome su rutina habitual.

La bióloga del parque, Marilia Maia, confirmó por el mismo medio que la leona llegó agitada y que al momento del ataque “presentó un comportamiento natural de su especie”. El político brasileño Matheus Laiola, exjefe de policía del departamento de protección ambiental de Curitiba, señaló en sus redes sociales que la leona actuó por instinto y defensa, y que este tipo de tragedias ocurre cuando se ignoran los límites básicos de seguridad, poniendo en riesgo tanto la vida humana como la del animal.