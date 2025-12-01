Mundo

Un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

Gerson do Melo Machado, con antecedentes penales, falleció por las mortales heridas del felino. Investigan las causas del incidente

Un joven ingresó a una jaula y fue atacado por un león hasta la muerte

Un parque zoológico en Brasil se convirtió en el escenario de una tragedia luego de que un joven de 19 años muriera tras ingresar deliberadamente a una jaula de una leona. En la mañana del domingo, la víctima, identificada como Gerson do Melo Machado, escaló un muro de más de seis metros y descendió por el tronco de un árbol para acceder al área restringida. Allí, el felino arrastró con sus garras y lo atacó hasta la muerte.

El suceso quedó registrado en video por otros visitantes del parque, quienes quedaron totalmente conmocionados y movilizaron a las autoridades locales. El incidente sucedió en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, en João Pessoa, al nordeste de Brasil.

Según la información oficial, Machado burló las medidas de seguridad y accedió de forma rápida y sorpresiva al recinto de los leones. La Policía Militar y el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba confirmaron que el joven murió en el acto debido a las graves heridas provocadas por el felino.

El Ayuntamiento de João Pessoa informó que, a pesar de los protocolos y barreras existentes, el ataque no pudo evitarse y el parque fue cerrado de inmediato. El caso se encuentra bajo investigación policial, que contempla la hipótesis de un posible acto suicida, dada la historia personal y el estado previo de la víctima.

La investigación y un posible acto suicida

El Parque Arruda Câmara alberga más de 580 especies animales, entre ellas elefantes, monos y aves, además de una amplia variedad de plantas. Tras el ataque, el parque suspendió sus actividades al público mientras avanzan las investigaciones policiales y la revisión interna de los protocolos de seguridad. El equipo veterinario evaluó a la leona y determinó que el animal experimentó un cuadro de estrés elevado debido a la irrupción inesperada.

En un video compartido en el Instagram oficial del parque, el veterinario Thiago Nery explicó que la leona fue contenida sin necesidad de dardos tranquilizantes ni armas, y que obedeció las órdenes para regresar a su corral, aunque tardó en hacerlo por encontrarse estresada y en estado de shock. El zoológico aclaró que nunca consideró sacrificar al animal, que no había mostrado conductas agresivas previas y que permanecerá bajo monitoreo y atención especializada. El personal veterinario, cuidadores y técnicos se encuentran dedicados al bienestar del felino, con el objetivo de que retome su rutina habitual.

Por su parte, la bióloga del parque, Marilia Maia, confirmó en la red social del zoológico que la leona llegó agitada y que al momento del ataque “presentó un comportamiento natural de su especie” y que no atacó a la víctima por alimentación.

El político brasileño Matheus Laiola, exjefe de policía del departamento de protección ambiental de Curitiba, señaló en sus redes sociales que la leona actuó por instinto y defensa, y que este tipo de tragedias ocurren cuando se ignoran los límites básicos de seguridad, poniendo en riesgo tanto la vida humana como la del animal.

Gerson Machado había escalado la
Gerson Machado había escalado la pared de 6 metros de la jaula e ingresó a través del tronco de un árbol (Captura video)

En un comunicado oficial, la gobernación informó: “Rápida y sorpresivamente, escaló un muro de más de 6 metros, las vallas de seguridad, accedió a uno de los árboles e invadió el recinto”. Asimismo, informaron que la investigación oficial trabaja con la versión del posible “acto de suicidio”. También enviaron condolencias y solidaridad a la familia por lo sucedido.

El fanatismo de la víctima por los leones

La vida de Gerson de Melo Machado estaba marcada por las adversidades. Según la consejera de bienestar infantil Verônica Oliveira, quien lo acompañó desde los diez años, el joven había sido diagnosticado con esquizofrenia. La profesional agregó que su mayor sueño era convertirse en domador de leones en África.

El historial de Machado incluía detenciones previas por distintos episodios en la vía pública, y su última liberación se produjo apenas dos días antes del incidente, según informó Daily Mail. La consejera recordó que el joven había intentado viajar a África como polizón en el tren de aterrizaje de un avión, motivado por su deseo de cuidar leones. En otra ocasión, la Policía Federal de Carreteras lo encontró solo en la ruta BR, lo que activó la intervención de la red de protección infantil. La semana anterior a su muerte, Machado acudió al Ayuntamiento para solicitar un permiso de trabajo tras salir de la cárcel y, dos días después, protagonizó un altercado al lanzar un adoquín a una patrulla policial.

El Ayuntamiento de João Pessoa reiteró que el parque cumple con todas las medidas de seguridad exigidas, pero la determinación del joven por ingresar al recinto fue decisiva en el desenlace. La investigación policial continúa para esclarecer los motivos exactos del ingreso y las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

