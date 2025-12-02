Mundo

Crisis en Guinea Bissau: denuncian represión, robo de actas y autogolpe militar tras las presidenciales

El principal candidato opositor acusó al líder derrocado Umaro Sissoco Embaló de obstaculizar la publicación de los resultados y de pretender instalar un gobierno interino bajo control militar

Guardar
Fernando Dias da Costa denunció
Fernando Dias da Costa denunció un autogolpe de Estado tras las elecciones en Guinea Bissau (Europa Press)

El principal candidato de la oposición en Guinea Bissau, Fernando Días da Costa, responsabilizó al presidente derrocado Umaro Sissoco Embaló de perpetrar un autogolpe, lo que desencadenó la actual crisis política en el país.

Además, acusó al ex mandatario de manipular los resultados de las elecciones presidenciales.

Como favorito opositor en los comicios, Días da Costa afirmó que la intervención militar que obligó a Embaló a abandonar Guinea Bissau vulneró el proceso democrático y desconoció la voluntad popular expresada en las urnas. Según declaraciones recogidas por el diario local O Democrata, aseguró encontrarse sano y a salvo, y manifestó su confianza en que Embaló y su entorno no lograrán modificar el resultado electoral.

En este contexto, Días da Costa solicitó a las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau que garanticen el cierre del proceso electoral sin injerencias.

Las recientes elecciones en Guinea
Las recientes elecciones en Guinea Bissau están marcadas por denuncias de fraude y manipulación (Reuters)

Además, denunció actos de persecución e intimidación en su contra y hacia su círculo cercano.

Bajo ese contexto, hombres armados abrieron fuego contra su residencia y la sede de su campaña. También relató que personas que se encontraban en el domicilio de una familiar sufrieron agresiones, y exigió la liberación de Domingos Simoes Pereira, destacado dirigente opositor, como condición para restablecer el clima de tranquilidad institucional.

Domingos Simoes Pereira permanece detenido
Domingos Simoes Pereira permanece detenido e incomunicado por la junta militar en Guinea-Bisáu (Imagen de archivo- Reuters)

Los episodios de violencia coincidieron con denuncias por irregularidades en el recuento de votos. Días da Costa subrayó que todos los candidatos contaban con copias de las actas, lo que, en su opinión, confirmaba su victoria e invalidaba cualquier otro resultado. Por ello, pidió a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) una postura firme en defensa de la legalidad democrática.

La controversia se profundizó cuando la Comisión Nacional Electoral (CNE) anunció, mediante su portavoz Idriça Djaló, que individuos armados irrumpieron en su sede, sustrajeron las actas originales y causaron destrozos.

Djaló detalló que el ataque ocurrió mientras el organismo solo disponía de las hojas de recuento originales correspondientes a la comisión regional, lo que imposibilitó la publicación de los resultados definitivos, ya que las normas electorales exigen que todas las actas regionales y del exterior sean enviadas a través de sus respectivas comisiones, trámite que no pudo completarse por el asalto armado.

Todos los candidatos declararon contar
Todos los candidatos declararon contar con copias de las actas, lo que complica la falsificación de resultados (Reuters)

Las repercusiones de la crisis alcanzaron el plano internacional. Embaló abandonó Guinea Bissau tras la intervención militar y llegó a Brazzaville, capital de República del Congo, en un vuelo proporcionado por ese gobierno.

Umaro Sissoco Embaló fue destituido
Umaro Sissoco Embaló fue destituido por una asonada militar y debió abandonar Guinea Bissau (Reuters)

Antes de trasladarse a la República del Congo, Umaro Sissoco Embaló buscó asilo en Senegal, tras ser depuesto por una asonada militar en Guinea Bissau. El presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, permitió su permanencia provisional en el país, en medio de tensiones en la región.

Sin embargo, esta situación generó divisiones en el gobierno senegalés. El primer ministro Ousmane Sonkó expresó inquietud por los posibles riesgos para la seguridad nacional y el impacto que podría tener la presencia de Embaló en la posición diplomática de Senegal en África Occidental, lo que finalmente precipitó el traslado del exmandatario a la República del Congo.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Umaro Sissoco EmbalóGuinea BissauFernando Días da CostaÚltimas Noticias AméricaGolpe de Estado

Últimas Noticias

Rusia calificó de “útiles y productivas” las conversaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz en Ucrania

La reunión de casi cinco horas en Moscú terminó sin acuerdos sobre los territorios ocupados, aunque Moscú destacó avances parciales y la disposición a seguir negociando

Rusia calificó de “útiles y

Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en diciembre de 2025, según Forbes

El listado actualizado de la revista estadounidense especializada en negocios y finanzas muestra ascensos y descensos marcados entre los principales empresarios. Cuál es el impacto de la inteligencia artificial y las fluctuaciones bursátiles en el patrimonio de los líderes del sector

Quiénes son las 10 personas

La inclusión en la Antigüedad fue mayor de lo que se creía, indica un análisis arqueológico y académico

Restos hallados en sitios históricos y documentos de la época brindan pruebas sobre la realidad en Grecia y Roma. Los detalles de una reciente investigación realizada en Bulgaria

La inclusión en la Antigüedad

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

El mandatario ruso también acusó a los europeos de querer sabotear los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la invasión a Ucrania

Putin dijo que Rusia está

Los rebeldes hutíes liberarán a nueve marinos filipinos tras varias semanas de cautiverio

Las autoridades de Filipinas confirmaron la inminente entrega de los tripulantes retenidos en Yemen, luego de la mediación de Omán y tras el ataque al carguero Eternity C en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes liberarán a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el tratamiento disponible

Cómo es el tratamiento disponible en Argentina para una enfermedad que causa convulsiones en niños

SICT anuncia entrega nacional de trenes de repavimentación: cada estado recibirá equipo propio en 2026

Gobierno Petro se metió en las estaciones de gasolina, detectó fallas en 48 y anunció bloqueos y sanciones: “No se negocia”

Dos sismos sacuden Lima y Callao este 2 de diciembre: El último temblor fue de 4.9 en Huaral

El Icetex abrió inscripciones para créditos de posgrado 2026-1: estas son las opciones y las facilidades de pago

INFOBAE AMÉRICA
Xabi Alonso: "Ningún reproche, me

Xabi Alonso: "Ningún reproche, me ha gustado la reacción"

(Crónica) El Racing responde con autoridad y Las Palmas cae del coliderato

Trump cree que hay "una buena oportunidad" para la paz en Ucrania, pero la corrupción en Kiev "no ayuda"

Rusia calificó de “útiles y productivas” las conversaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz en Ucrania

Una leona mata a un hombre que se metió en el recinto vallado sin permiso

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things 5” consigue el

“Stranger Things 5” consigue el mejor debut en la historia de Netflix

El Poznan, el ritual futbolero que conquistó los recitales de Oasis y redefinió su experiencia musical

Jada Pinkett Smith fue demandada por presuntas amenazas a un amigo de Will Smith: “Terminaría desaparecido o le caería una bala”

Miley Cyrus se comprometió con Maxx Morando tras cuatro años de relación

Hit, pero ajeno: la verdad oculta tras el regreso triunfal de George Harrison a la cima de la música internacional