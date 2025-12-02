Crisis en Guinea Bissau: denuncian represión, robo de actas y autogolpe militar tras las presidenciales

Fernando Dias da Costa denunció un autogolpe de Estado tras las elecciones en Guinea Bissau (Europa Press)

El principal candidato de la oposición en Guinea Bissau, Fernando Días da Costa, responsabilizó al presidente derrocado Umaro Sissoco Embaló de perpetrar un autogolpe, lo que desencadenó la actual crisis política en el país.

Además, acusó al ex mandatario de manipular los resultados de las elecciones presidenciales.

Como favorito opositor en los comicios, Días da Costa afirmó que la intervención militar que obligó a Embaló a abandonar Guinea Bissau vulneró el proceso democrático y desconoció la voluntad popular expresada en las urnas. Según declaraciones recogidas por el diario local O Democrata, aseguró encontrarse sano y a salvo, y manifestó su confianza en que Embaló y su entorno no lograrán modificar el resultado electoral.

En este contexto, Días da Costa solicitó a las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau que garanticen el cierre del proceso electoral sin injerencias.

Las recientes elecciones en Guinea Bissau están marcadas por denuncias de fraude y manipulación (Reuters)

Además, denunció actos de persecución e intimidación en su contra y hacia su círculo cercano.

Bajo ese contexto, hombres armados abrieron fuego contra su residencia y la sede de su campaña. También relató que personas que se encontraban en el domicilio de una familiar sufrieron agresiones, y exigió la liberación de Domingos Simoes Pereira, destacado dirigente opositor, como condición para restablecer el clima de tranquilidad institucional.

Domingos Simoes Pereira permanece detenido e incomunicado por la junta militar en Guinea-Bisáu (Imagen de archivo- Reuters)

Los episodios de violencia coincidieron con denuncias por irregularidades en el recuento de votos. Días da Costa subrayó que todos los candidatos contaban con copias de las actas, lo que, en su opinión, confirmaba su victoria e invalidaba cualquier otro resultado. Por ello, pidió a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) una postura firme en defensa de la legalidad democrática.

La controversia se profundizó cuando la Comisión Nacional Electoral (CNE) anunció, mediante su portavoz Idriça Djaló, que individuos armados irrumpieron en su sede, sustrajeron las actas originales y causaron destrozos.

Djaló detalló que el ataque ocurrió mientras el organismo solo disponía de las hojas de recuento originales correspondientes a la comisión regional, lo que imposibilitó la publicación de los resultados definitivos, ya que las normas electorales exigen que todas las actas regionales y del exterior sean enviadas a través de sus respectivas comisiones, trámite que no pudo completarse por el asalto armado.

Todos los candidatos declararon contar con copias de las actas, lo que complica la falsificación de resultados (Reuters)

Las repercusiones de la crisis alcanzaron el plano internacional. Embaló abandonó Guinea Bissau tras la intervención militar y llegó a Brazzaville, capital de República del Congo, en un vuelo proporcionado por ese gobierno.

Umaro Sissoco Embaló fue destituido por una asonada militar y debió abandonar Guinea Bissau (Reuters)

Antes de trasladarse a la República del Congo, Umaro Sissoco Embaló buscó asilo en Senegal, tras ser depuesto por una asonada militar en Guinea Bissau. El presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, permitió su permanencia provisional en el país, en medio de tensiones en la región.

Sin embargo, esta situación generó divisiones en el gobierno senegalés. El primer ministro Ousmane Sonkó expresó inquietud por los posibles riesgos para la seguridad nacional y el impacto que podría tener la presencia de Embaló en la posición diplomática de Senegal en África Occidental, lo que finalmente precipitó el traslado del exmandatario a la República del Congo.

(Con información de Europa Press y EFE)