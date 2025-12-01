Mundo

Las inundaciones y deslaves provocaron más de mil muertes en Asia, casi 600 de ellas en Indonesia

Las lluvias extremas y un ciclón tropical han provocado una crisis humanitaria en Sumatra, con daños materiales masivos y comunidades enteras incomunicadas por la magnitud del desastre

Guardar
Las inundaciones y deslaves provocaron más de mil muertes en Asia, casi 600 de ellas en Indonesia

Las inundaciones que han azotado a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia debido a un intenso temporal de lluvias han provocado hasta el lunes al menos 1.012 fallecidos, siendo la isla indonesia de Sumatra la más afectada, según informaron autoridades de los tres países. El desastre, impulsado por un monzón y la formación inusual de un ciclón tropical en el estrecho de Malaca, ha generado también miles de desaparecidos, extensos daños en infraestructuras y el desplazamiento de cientos de miles de personas.

De acuerdo con el último balance facilitado por la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, la cifra de muertos en ese país ascendió a 502 este lunes, mientras que el número de desaparecidos aumentó a 508. Más de 2.500 personas han resultado heridas y aproximadamente 550.000 fueron evacuadas de sus hogares. Las lluvias torrenciales causaron el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra que han impactado principalmente en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental. “El número de afectados supera *1,4 millones de personas* en una región habitada por más de 20 millones”, explicó BNPB.

Las inundaciones y deslaves provocaron
Las inundaciones y deslaves provocaron más de mil muertes en Asia, casi 600 de ellas en Indonesia (AP/Ade Yuandha)

La magnitud del desastre superó la capacidad de respuesta de algunos gobiernos locales, que junto a organizaciones civiles solicitaron al Gobierno central la declaración de desastre nacional, un recurso reservado únicamente para situaciones excepcionales en las últimas tres décadas. Durante su visita a Sumatra Septentrional el lunes, el presidente Prabowo Subianto aseguró que “la fase más grave ya ha pasado, esperemos” y señaló que la prioridad es el envío inmediato de ayuda a las zonas más afectadas, con especial atención a los subdistritos cortados por la catástrofe.

Más de 578.000 personas han
Más de 578.000 personas han sido evacuadas en tres provincias de Sumatra tras el desastre natural causado por lluvias extremas (REUTERS/Willy Kurniawan)

El gobierno indonesio despachó tres buques de guerra con ayuda humanitaria y dos hospitales flotantes a los puntos con mayores daños. Gran parte de los habitantes desplazados de Sumatra Septentrional, Sumatra Occidental y Aceh siguen dependiendo del suministro por vía aérea, mientras cuadrillas intentan restablecer las comunicaciones y despejar las vías bloqueadas por escombros de aludes de tierra, confirmó Abdul Muhari, portavoz de la BNPB.

Los testimonios de los habitantes relatan la destrucción total de viviendas y comercios, con pobladores obligados a buscar refugio junto a los muros que permanecieron en pie. Misbahul Munir, de 28 años y residente en Aceh Septentrional, narró a AFP cómo debió recorrer tramos con el agua hasta el cuello para intentar salvar pertenencias, y afirmó: “Todo en la casa fue destruido porque quedó sumergido. Solo tengo la ropa que visto.”

El monzón y un ciclón
El monzón y un ciclón tropical provocaron el desbordamiento de ríos y graves daños en Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental (REUTERS/Willy Kurniawan)

En paralelo, las inundaciones provocadas tanto por el monzón como por la formación del ciclón han azotado el sur de Tailandia y gran parte de Sri Lanka, sumando allí centenares de muertos y millones de afectados. Las autoridades tailandesas cifraron el lunes en 176 los fallecidos y reportaron pérdidas multimillonarias en varias provincias sureñas. Más de 1,5 millones de hogares y 3,9 millones de personas padecieron los efectos de la subida del agua, mientras el vocero gubernamental Siripong Angkasakulkiat informó que comenzaron a distribuirse compensaciones económicas para los damnificados y se habilitaron cocinas públicas en los lugares más afectados.

La emergencia afecta a 1,4
La emergencia afecta a 1,4 millones de habitantes en Sumatra, donde los equipos de rescate enfrentan dificultades para acceder a zonas aisladas (REUTERS/Thilina Kaluthotage)

En Sri Lanka, el balance oficial actualizado el lunes alcanzó los 334 muertos y 337 desaparecidos según autoridades locales, con casi 148.000 personas albergadas en refugios temporales. El presidente Anura Kumara Dissanayake declaró el estado de emergencia y calificó la situación como “el mayor y más desafiante desastre natural en nuestra historia.” Equipos de rescate y helicópteros militares continuaban la búsqueda de supervivientes, especialmente en la zona central productora de té y en la capital Colombo, donde el nivel de las aguas comenzó a descender tras el cese de las precipitaciones, permitiendo la reapertura de comercios y oficinas.

Las autoridades mantienen la alerta
Las autoridades mantienen la alerta en el sudeste asiático mientras continúan las labores de rescate y asistencia humanitaria (EFE/EPA)

Las lluvias de la última semana han dejado sin comunicación y con severos daños en carreteras a varios territorios de la región, particularmente en áreas montañosas y rurales. Tanto Indonesia como Sri Lanka movilizaron personal militar para apoyar en los rescates, limpieza de escombros y restauración de servicios básicos. En el caso de Tailandia, pese a la disminución del nivel del agua, la respuesta gubernamental fue objeto de críticas ciudadanas y dos funcionarios locales fueron suspendidos por supuestas deficiencias en la atención a la emergencia.

El impacto de esta secuencia de desastres naturales, agravados por la intensificación del monzón y el desarrollo de fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático, ha sido el mayor registrado en Asia desde el tsunami de 2004 y el terremoto de Indonesia en 2018, según los balances regionales de los organismos de gestión de emergencias.

Temas Relacionados

Inundaciones Indonesia Sumatra Agencia Nacional para la Gestión de Desastres BNPB Aceh Tailandia Deslizamientos de tierra Sri Lanka Sumatra OccidentalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Crece la presión para que la princesa Aiko sea la primera emperatriz de Japón

El apoyo popular a la hija del emperador impulsa el debate sobre la reforma de la ley de sucesión, mientras la monarquía japonesa enfrenta una crisis por la falta de herederos varones y el envejecimiento de la familia imperial

Crece la presión para que

Un informe denunció que las minas antipersona causaron 6.279 víctimas en 2024, la cifra más alta en cinco años

La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas advierte sobre el incremento de víctimas, especialmente en Birmania y Siria, y señala preocupaciones por el uso y producción en países fuera del Tratado de Ottawa

Un informe denunció que las

Kallas dijo que Ucrania sería más fuerte en las negociaciones con Rusia si estuviera acompañada de Europa

La alta representante de la UE dijo desconocer los resultados de las últimas reuniones celebradas en Florida sobre el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos

Kallas dijo que Ucrania sería

Más de 21 millones de personas viven con VIH en África subsahariana en plena crisis de financiación

La cifra supera la mitad de los portadores del virus en el mundo. La OMS calificó de histórica la recomendación del lenacapavir, un antirretroviral de acción prolongada que podría transformar la prevención

Más de 21 millones de

Zelensky se reunió con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó al diario La Tribune Dimanche que el objetivo del encuentro es “avanzar en las negociaciones”

Zelensky se reunió con Macron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el significado de

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

Las exportaciones de soja se adelantaron por la baja de retenciones y cayeron a menos de USD 800 millones en noviembre

El precio de la carne vacuna seguirá aumentando y se espera que se amplíe la diferencia respecto al pollo y al cerdo

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de diciembre: estación Zócalo permanece cerrada

Nuevo reporte del IGP: último sismo hoy en Perú alcanzó la magnitud 4.2

INFOBAE AMÉRICA
Feijóo rechaza llegar a la

Feijóo rechaza llegar a la Presidencia a través de moción de censura: "Quiero que me elijan los españoles en las urnas"

El escolta Jaime Fernández no jugará ante Georgia por una lesión muscular en su muslo derecho

Morant llama a construir "la alternativa socialdemócrata barrio a barrio junto a la sociedad valenciana, como en 2015"

El 5 es el reintegro más repetido de 'El Gordo' del sorteo de Navidad, con 32 veces

Antonio Barrul y Fragma Mendoza disputarán este sábado el WBA Iberoamericano de boxeo en el Palacio de Deportes de León

ENTRETENIMIENTO

El niño que nunca existió

El niño que nunca existió debuta en Europa Europa con una historia que explora los límites del dolor y la obsesión parental

Rolling Stone publicó su top 5 de bandas que revolucionaron el rock

Jean-Claude Van Damme revela que Vin Diesel vetó su ingreso a “Rápidos y Furiosos”

George Clooney recordó papel que Brad Pitt le quitó hace más de 30 años y cambió su carrera para siempre

Simon Cowell recordó el momento exacto en que se enteró de la muerte de Liam Payne