Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

El enviado especial de Estados Unidos hablará con el jefe del Kremlin el martes

Steve Witkoff vuelve a Moscú
Steve Witkoff vuelve a Moscú para reunirse con Putin (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, viajará a Moscú el lunes, dijo una fuente oficial, en momentos en que Washington presiona para terminar la guerra de Rusia contra Ucrania.

La noticia de la visita de Witkoff a Rusia para conversaciones previstas con el presidente Vladimir Putin el martes llega tras negociaciones este domingo entre altos funcionarios de la administración de Trump y una delegación ucraniana en Florida.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció avances tras una sesión de negociación de cuatro horas con funcionarios de Ucrania, enfocada en delinear las condiciones para poner fin al conflicto con Rusia.

Tuvimos otra sesión muy productiva, pero aún queda trabajo por hacer”, declaró Rubio ante la prensa al finalizar el encuentro. El diálogo, realizado en Hallandale Beach, se centró en revisar una propuesta base de 28 puntos y en ofrecer garantías de seguridad y prosperidad a Ucrania luego de un eventual alto el fuego.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov, resaltó ante Rubio la importancia del respaldo estadounidense y agradeció el apoyo concreto de Washington.

Estados Unidos nos escucha, nos apoya y está trabajando junto a nosotros”, dijo Umerov. Los demás miembros del equipo ucraniano incluyeron al jefe de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, y al asesor presidencial Oleksandr Bevz.

Marco Rubio y Rustem Umerov
Marco Rubio y Rustem Umerov dialogan con la prensa tras las conversaciones mantenidas este domingo en Florida (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Esta ronda ocurre tras la dimisión de Andrii Yermak, anterior jefe negociador y principal asesor de Volodimir Zelensky, quien renunció después de que su vivienda fue registrada en la investigación por desvío de fondos en el sector energético.

Rubio enfatizó que las discusiones no buscan solo detener la violencia, sino asegurar que Ucrania salga del conflicto con independencia y capacidad de desarrollo sostenido.

No se trata solo de poner fin a la guerra, sino de condiciones que permitan que Ucrania sea soberana, segura y prospere realmente”, subrayó.

El plan discutido inicialmente preveía que Kiev ceda el control total del Donbas oriental a Rusia, así como límites al tamaño de las fuerzas armadas ucranianas y la exclusión de Ucrania de la OTAN.

Rubio insistió que los negociadores estaban revisando estos puntos polémicos y buscando un equilibrio entre las demandas rusas y las garantías de seguridad y reconstrucción exigidas por Ucrania.

Rubio adelantó que pretendían trabajar los próximos días para solidificar los detalles con la delegación de Vladimir Putin, quien recibirá a Witkoff y posiblemente a Kushner antes de partir hacia India el jueves.

En ese contexto, el presidente Zelensky se pronunció en sus redes sociales destacando “la disposición positiva” de la delegación estadounidense y el enfoque “constructivo” demostrado en las últimas rondas.

Estados Unidos y Ucrania retomaron
Estados Unidos y Ucrania retomaron este domingo las conversaciones sobre el plan de paz de Trump (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

En los próximos días, es factible concretar los pasos para llegar a un fin digno del conflicto”, afirmó Zelensky en su mensaje nocturno del sábado.

Umerov señaló también que el foco sigue siendo la resiliencia y el futuro de Ucrania, más allá del cese de hostilidades.

No obstante, la violencia se mantiene en el campo de batalla. Durante la madrugada del domingo, ataques con drones y misiles rusos mataron al menos a tres personas en Kiev, mientras un dron impactó un edificio residencial en Vyshhorod, al norte de la capital, dejando un muerto y casi veinte heridos.

Este mismo fin de semana, Ucrania reclamó un ataque exitoso contra un terminal petrolero ruso en Novorossiysk, lo que generó una advertencia diplomática de Kazajistán exigiendo que se detengan futuros ataques a instalaciones estratégicas.

Zelensky recalcó en su mensaje diario que Rusia lanza “cientos de drones y misiles cada semana contra la población civil”, por lo que reclamó más defensas antiaéreas y la continuidad del esfuerzo diplomático.

“Necesitamos soluciones reales, fiables, que ayuden a terminar la guerra”, insistió.

La próxima etapa de estas negociaciones incluirá contactos directos con Moscú y la revisión de cualquier nuevo borrador propuesto, en busca de un equilibrio viable entre las concesiones territoriales exigidas por Rusia y las garantías internacionales de seguridad y soberanía reclamadas por Ucrania.

