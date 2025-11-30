Mundo

La única refinería de Serbia cerrará por las sanciones estadounidenses a la empresa energética controlada por Rusia

La planta de Pancevo cubre el 80% de las necesidades de combustible del país. Las rusa Gazprom posee el 56.2% de las acciones, mientras el Estado serbio controla el 29.9%

Guardar
Vista aérea de la refinería
Vista aérea de la refinería de petróleo NIS, de mayoría accionaria rusa, en Pancevo, Serbia. REUTERS/Marko Djurica

La única refinería de petróleo de Serbia, responsable hasta ahora de cubrir el 80 % de las necesidades de combustible del país, cerrará el próximo martes debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la empresa energética NIS, que opera la planta y es de propiedad mayoritaria rusa.

Así lo anunció este domingo el presidente del país balcánico, Aleksandar Vucic, manifestando su disconformidad con el hecho de que Washington no concedió una licencia nueva a NIS como él había pedido.

“No puedo entender lo que los estadounidenses están haciendo ahora. Lo digo abiertamente, no entiendo su lógica”, dijo Vucic a la televisión Informer.

Serbia, un tradicional aliado de Rusia que no se ha adherido a las sanciones occidentales impuestas a Moscú por su agresión contra Ucrania, se encuentra ahora “en una situación muy difícil” y tendrá que “arreglárselas de diferentes maneras”, añadió el mandatario.

No obstante, los ciudadanos “no deben preocuparse”, matizó Vucic, sin especificar qué planes tiene el Gobierno para sustituir los combustibles que se dejarán de procesar.

El presidente de Serbia, Aleksandar
El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, habla en una conferencia de prensa. REUTERS/Zorana Jevtic

NIS es la única empresa en Serbia que se dedica a la exploración, producción y procesamiento de petróleo. Tiene más de 400 gasolineras en Serbia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Bulgaria y gestiona en Pancevo, cerca de Belgrado, la única refinería del país, que con una capacidad anual de 4,8 millones de toneladas ha cubierto hasta ahora cerca de 80 % de la demanda nacional de combustibles.

Washington la sancionó ya a principios de este año, en el marco de un paquete de penalizaciones impuestas con el fin de impedir que los ataques bélicos rusos contra Ucrania sean financiados con la venta de hidrocarburos, pero, a petición de Belgrado, la medida fue aplazada varias veces, hasta que finalmente entró en vigor el pasado 9 de octubre.

Las rusas Gazprom Neft y Gazprom poseen respectivamente el 44,9 % y el 11,3 % de las acciones de NIS, mientras que el Estado serbio ostenta el 29,9 % y el resto pertenece a pequeños accionistas y empleados.

“Tendremos suficientes soluciones”

El primer ministro de Hungría,
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orban (en la foto junto a Vucic), prometió el pasado viernes que su país podrá compartir con Serbia sus reservas de crudo y gas. (Reuters)

Recientemente, Vucic prometió que los títulos en manos rusas serían vendidos y pidió a Washington una nueva licencia para que NIS pueda operar mientras se encuentra un comprador.

Pero el permiso no ha llegado y el presidente afirmó hoy que ya no espera recibir la licencia de Estados Unidos.

“Contamos con que los estadounidenses no se pronunciarán y tampoco hay demasiada prisa por parte de los rusos: para ellos, lo más importante es que su propiedad se mantenga el mayor tiempo posible”, declaró.

“Tendremos suficientes soluciones y suficiente dinero”, aseguró el político nacionalista y populista.

Sin embargo, hace unos días alertó de que el impacto de las sanciones no se limitará al sector energético, ya que el Banco Nacional de Serbia y los bancos comerciales podrían enfrentar sanciones si operan con NIS, lo que pone en riesgo el sector financiero del país, y que la escasez de combustibles que causaría el cierre de la refinería afectará la salud, los alimentos, la electricidad, la calefacción, la seguridad y el transporte.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orban, prometió el pasado viernes que su país podrá compartir con Serbia sus reservas de crudo y gas.

Hungría importa de Rusia gran parte del petróleo que consume y Orban, considerado un aliado del Kremlin, viajó el sábado a Moscú para hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las suministros de hidrocarburos, entre otros asuntos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

SerbiaEstados UnidosRusiaGuerra Rusia UcraniaAleksandar VucicVladimir PutinDonald TrumpUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Unidades del Ejército alemán desplegadas en Polonia pusieron en alerta a los Sistemas Patriot ante la aproximación de cazas rusos

Las defensas aéreas operadas por el ejército polaco y las fuerzas alemanas estaban listas para disparar misiles inmediatamente contra los aviones enemigos. El incidente ocurre mientras Polonia canceló una reunión con Hungría tras la visita de Orbán a Putin en Moscú

Unidades del Ejército alemán desplegadas

Comenzaron las conversaciones entre EEUU y Ucrania en Florida: Rubio dijo que buscan “crear un camino” para la soberanía de Kiev

El secretario de Estado estadounidense se reúne con una delegación ucraniana liderada por Rustem Umerov para discutir el plan de paz de Washington. Las conversaciones sientan las bases para el viaje previsto esta semana del enviado especial Steve Witkoff a Moscú para reunirse con Vladimir Putin

Comenzaron las conversaciones entre EEUU

Giorgia Meloni condenó el ataque de manifestantes propalestinos contra la redacción del diario italiano ‘La Stampa’

“La violencia no se puede justificar. No se puede minimizar”, señaló la primera ministra de Italia tras el asalto ocurrido el pasado viernes

Giorgia Meloni condenó el ataque

El presidente de Taiwán dijo que el país debe “construir fuerza propia” frente a la amenaza del régimen chino

William Lai impulsó un presupuesto militar extraordinario para fortalecer la seguridad de la isla

El presidente de Taiwán dijo

El papa León XIV llegó al Líbano para la segunda parte de su primera gira internacional

El líder católico fue recibido con honores militares y mantuvo encuentros con el presidente Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y el jefe del Parlamento, en una visita marcada por la inestabilidad local

El papa León XIV llegó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reapareció AMLO, explicó por qué

Reapareció AMLO, explicó por qué dejó la política, detalló cómo vive su retiro en “La Chingada” y presentó su libro “Grandeza”

Este es el pasado ‘oscuro’ que recae sobre Henry Chacón Amaya, favorito para ser el nuevo contralor del Cesar: lo investigan por homicidio

Antonio Orozco saca a su hijo Jan a cantar al escenario del Palau Sant Jordi una de sus canciones más emotivas: su conmovedor gesto

Cayó alias Fox, presunto extorsionista de La Inmaculada en Tuluá: fue capturado mientras le cobraba 200.000 pesos a una mujer

Juntos por el Perú exige justicia por el asesinato de Percy Ipanaqué: abogado era su precandidato a diputado en Piura

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La SEORL-CCC advierte del "grave impacto" de las perforaciones nasales por cocaína: son más grandes y destructivas

Dimite el jefe de la oficina presidencial de Ucrania tras una investigación por corrupción

Imputada una cuarta persona por su supuesto papel en el robo de joyas en el museo del Louvre

Unidades del Ejército alemán desplegadas en Polonia pusieron en alerta a los Sistemas Patriot ante la aproximación de cazas rusos

Fabiola Martínez asegura tener ganas de enamorarse de nuevo

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher rompió su sobriedad

Liam Gallagher rompió su sobriedad tras el cierre de la gira de Oasis: “Me tomé unas cervezas”

George Clooney y Adam Sandler revelan detalles sobre fama y retos en Hollywood

Así es la conexión entre “Stranger Things 5” y la obra teatral “Stranger Things: The First Shadow”

Los hermanos Duffer rindieron homenaje a su maestra de la escuela con un rol clave en “Stranger Things”

Robin Williams y la decisión que cambió su carrera: por qué nunca aceptó papeles violentos