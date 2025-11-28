Mundo

Un turista británico desapareció tras caer por la borda de un crucero en Canarias

El incidente activó un gran operativo de rescate y generó preocupación entre los pasajeros del Marella Explorer

Un turista británico de 76
Un turista británico de 76 años desaparece tras caer por la borda del crucero Marella Explorer 2 cerca de las Islas Canarias (Costa Cruceros)

Un turista británico de 76 años desapareció al caer por la borda del crucero Marella Explorer 2, lo que desencadenó una amplia operación de búsqueda marítima y aérea cerca de las Islas Canarias. El hecho, confirmado por la compañía Marella Cruises al diario The Independent y también reportado por BBC News, tuvo lugar la mañana del jueves 27 de noviembre, mientras la embarcación navegaba entre Funchal (Madeira) y San Sebastián de La Gomera, a unos 26,5 kilómetros (16,5 millas) al noroeste de Punta Teno.

La alerta se activó a las 9:48, cuando la tripulación reportó la desaparición del pasajero. Según la información recogida por The Independent, la compañía lamentó el incidente: “Nos entristece profundamente confirmar que un pasajero fue visto entrando al agua mientras el barco se dirigía a La Gomera. Nuestros pensamientos están con él y sus seres queridos en este momento difícil”, señaló Marella Cruises. La empresa precisó que su equipo de atención da apoyo a la familia del turista y colabora con las autoridades locales.

Conmoción a bordo y testigos del suceso

Isla de La Gomera, uno
Isla de La Gomera, uno de los puntos clave en la operación de búsqueda tras la desaparición de un pasajero del crucero Marella Explorer 2 en aguas cercanas a Canarias (Turismo Islas Canarias).

El ambiente a bordo se caracterizó por la incertidumbre y el impacto entre los pasajeros. Lesley-Anne Kelly, viajera de 40 años que se encontraba con su madre, explicó a The Independent que el anuncio del incidente se realizó hacia las 10:00, mientras los pasajeros desayunaban. “La gente lo vio claramente... Todos estaban despiertos y activos. Había bastante luz, así que si alguien hubiera entrado a esa hora, lo habrían visto varias personas”, detalló Kelly. Tras la alarma de “hombre al agua”, la tripulación supervisó la zona y la Guardia Costera española llegó aproximadamente media hora después.

La búsqueda inicial incluyó medios marítimos y aéreos: un helicóptero, dos embarcaciones de búsqueda y una aeronave rastrearon el área, pero las labores se suspendieron a las 19:30 por falta de luz. La operación se reanudó la mañana siguiente, sumando una patrullera procedente de La Palma. Durante ese tiempo, el capitán del Marella Explorer 2 informó a los pasajeros sobre la colocación de un marcador marítimo y la necesidad de que el barco permaneciera en el sitio hasta nuevas indicaciones de la Guardia Costera.

Según testigos consultados por otros medios internacionales, como BBC News, el ambiente en las áreas comunes del crucero se transformó rápidamente, pasando de la rutina habitual de ocio y descanso a una mezcla de inquietud, temor y expectativas. Varios pasajeros se reunieron en las cubiertas y zonas abiertas, atentos a toda novedad y colaborando, en lo posible, con la tripulación.

El incidente ocurrió mientras el
El incidente ocurrió mientras el crucero navegaba entre Madeira y La Gomera, generando conmoción e incertidumbre entre los pasajeros (Freepik)

El despliegue de recursos de búsqueda y la prolongada espera generaron una atmósfera de solidaridad y preocupación compartida entre los viajeros, que siguieron con atención cada actualización oficial sobre el paradero del desaparecido.

Perfil del crucero y ambiente tras la suspensión de la búsqueda

El Marella Explorer 2, que colaboró activamente en la búsqueda, atracó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 14:40 hora local. Este crucero, exclusivo para adultos y lanzado hace 30 años, dispone de 907 camarotes en 14 cubiertas, además de diez bares, diez restaurantes, un casino, un salón de espectáculos de Broadway y un cine al aire libre.

La suspensión de la búsqueda provocó un ambiente de desánimo entre los pasajeros, reflejando la gravedad y el impacto del suceso a bordo, como informó The Independent y ratificó BBC News. El despliegue aéreo y marítimo, la presencia de la Guardia Costera y la pausa obligada del crucero marcaron las horas posteriores al incidente, dejando una sensación de consternación entre quienes presenciaron la tragedia.

Las investigaciones sobre la desaparición
Las investigaciones sobre la desaparición continúan, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad y vigilancia en cruceros (Canva)

Diversos pasajeros expresaron su preocupación por la seguridad a bordo, especialmente tras la noticia difundida también por Sky News, que dedicó un espacio especial al caso y al operativo de rescate. Tripulantes y turistas compartieron muestras de apoyo a los familiares del desaparecido, señalando el trabajo de la tripulación y la coordinación con las autoridades.

Se espera que las investigaciones continúen los próximos días, mientras los cruceros refuerzan los protocolos de seguridad y vigilancia en cubierta. Este tipo de sucesos, aunque poco frecuentes, ponen en relevancia la necesidad de mejorar la prevención y la reacción en emergencias marítimas internacionales.

