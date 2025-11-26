Moldavia exhibió un dron ruso caído tras la violación de su espacio aéreo y convocó al embajador de Moscú

El embajador ruso en Moldavia, Oleg Ozerov, observa un dron de fabricación rusa recuperado por la policía, expuesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores moldavo. (Elena COVALENCO / AFP)

Moldavia exhibió el miércoles un dron ruso que cayó en su territorio frente a su Ministerio de Relaciones Exteriores, al tiempo que convocó al enviado de Moscú por el accidente, en una crítica abierta a la guerra de Rusia en la vecina Ucrania.

La pequeña república ex soviética, encajada entre Ucrania y Rumanía, miembro de la OTAN, ha sido testigo de repetidas violaciones de su espacio aéreo desde la invasión rusa de su vecina en 2022 y ha expulsado a decenas de diplomáticos y empleados de la embajada rusa.

Tras convocar el miércoles a Oleg Ozerov, embajador ruso en Chisinau, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moldavia colocó el dron accidentado frente a su sede.

Más tarde, el ministerio publicó un video en las redes sociales en el que se veía a Ozerov saliendo del edificio y pasando junto al dron marcado con una “Z” roja.

Un dron ruso Gerbera, recuperado por la policía moldava, es exhibido en la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moldavia (Elena COVALENCO / AFP)

El martes, el dron había caído sobre una casa en un pueblo del noreste de Moldavia, cerca de la frontera con Ucrania. Según el Gobierno, un total de seis drones habían violado el espacio aéreo de Moldavia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que había entregado a Ozerov “una nota de protesta por el sobrevuelo ilegal”, calificándolo de “totalmente inaceptable” y “una grave violación de la soberanía” de Moldavia.

Cuando los medios de comunicación locales le preguntaron por el dron accidentado, Ozerov restó importancia al asunto y cuestionó por qué el dron se había encontrado en un tejado sin haber destruido nada.

“¿Se lo creen?“, preguntó, señalando “los numerosos intentos de dañar nuestras relaciones con Moldavia, que ya se encuentran en su punto más bajo de la historia”.

El embajador ruso fue convocado tras una serie de incursiones de drones en el espacio aéreo del país, incluido uno que se estrelló en el distrito de Floresti. (Elena COVALENCO / AFP)

El Gobierno proeuropeo de Moldavia anunció a principios de noviembre que había aprobado un proyecto de ley para cerrar un centro cultural ruso, por considerarlo “en absoluto cultural”.

La medida fue condenada por el Kremlin y la oposición prorrusa en el país.

El proyecto de ley está a la espera de la aprobación definitiva del Parlamento, mientras que el Gobierno tiene previsto cerrar el centro en el verano de 2026.

(Con información de AFP)