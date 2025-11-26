Mundo

La pobreza en Latinoamérica alcanzó su nivel más bajo desde que existen registros

Aunque la pobreza extrema también disminuyó, la región sigue exhibiendo una de las desigualdades más altas del mundo

Guardar
Latinoamérica registró en 2024 el
Latinoamérica registró en 2024 el nivel más bajo de pobreza desde que hay registros. (REUTERS/Jorge Silva)

La pobreza monetaria en Latinoamérica alcanzó en 2024 su nivel más bajo desde que existen registros comparables, situándose en el 25,5 % de la población –unos 162 millones de personas–, según informó este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025”. El descenso, equivalente a una reducción del 2,2 % respecto al año anterior, se atribuye principalmente a los resultados registrados en México y, en menor medida, en Brasil, según señaló el organismo de las Naciones Unidas.

El mismo informe destacó que la pobreza extrema afectó al 9,8 % de los habitantes de la región, lo que representa 62 millones de personas. Esta cifra implica una bajada de 0,8 puntos porcentuales en comparación con 2023, aunque la tasa permanece 2,1 puntos porcentuales por encima del mínimo de 2014, el más bajo de los últimos treinta años, de acuerdo con la CEPAL.

En 2025, el organismo con sede en Santiago de Chile proyecta una “leve reducción” de los niveles de pobreza, en un contexto marcado por “las limitadas perspectivas de crecimiento regional”.

En cuanto a la pobreza multidimensional, la CEPAL destacó que el porcentaje de personas afectadas descendió del 34,4 % en 2014 al 20,9 % en 2024. Esta disminución se explica “principalmente gracias a los avances en materia de vivienda y servicios”, indicó el organismo internacional.

Aunque la pobreza extrema también
Aunque la pobreza extrema también disminuyó, la región sigue exhibiendo una de las desigualdades más altas del mundo. (Foto: EFE)

En octubre, la CEPAL revisó al alza su previsión de crecimiento de la economía regional para 2025 hasta el 2,4 %, dos décimas más de lo estimado previamente, y mantuvo la proyección para 2026 en el 2,3 %. Tanto en 2023 como en 2024, Latinoamérica registró un crecimiento del 2,3 %, según el informe.

El estudio advierte que la concentración del ingreso continúa en niveles muy elevados: el 10 % más rico de América Latina acapara el 34,2 % del ingreso total, mientras que el 10 % más pobre solo recibe el 1,7 %. Aunque existe una “lenta tendencia a la reducción” de la desigualdad, el documento subraya que “el coeficiente de Gini promedio de América Latina y el Caribe es el más alto de todas las regiones del mundo -solo inferior a una subregión de África (África Subsahariana)- y supera en 14 puntos porcentuales al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Para abordar esta brecha, la CEPAL recomienda priorizar políticas destinadas a reducir la desigualdad educativa, crear empleo de calidad, avanzar en la igualdad de género y fortalecer tanto la sociedad del cuidado como la institucionalidad social y su financiamiento.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

pobrezapobreza extremaLatinoamericaUltimas noticias America

Últimas Noticias

La extrema derecha deja su huella en el Parlamento Europeo

El bloque liderado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni juega un papel decisivo en los acuerdos recientes

La extrema derecha deja su

Israel entregó otros 15 cuerpos palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego

Las autoridades israelíes devolvieron los restos a través del CICR, sumando 345 cadáveres entregados desde octubre

Israel entregó otros 15 cuerpos

La Justicia de Francia confirmó la condena contra Sarkozy por beneficiarse de financiación ilegal en su campaña de 2012

La Corte de Casación rechazó el recurso del expresidente mientras sus abogados lamentan que “su mera condición de candidato” sea suficiente para la responsabilidad penal

La Justicia de Francia confirmó

Incendio en Hong Kong: las autoridades confirmaron 36 muertos y buscan a casi 300 personas

Las labores de rescate se dificultaron debido a las extremadamente altas temperaturas en el lugar y la caída constante de escombros y andamios

Incendio en Hong Kong: las

Moldavia exhibió un dron ruso caído tras la violación de su espacio aéreo y convocó al embajador de Moscú

El Ministerio de Relaciones Exteriores colocó el aparato marcado con una “Z” roja frente a su sede y llamó al representante diplomático, quien intentó restar importancia al incidente y cuestionó la autenticidad del hallazgo

Moldavia exhibió un dron ruso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atrévete con el licuado de

Atrévete con el licuado de frutos rojos esta Navidad: cremoso, sin lácteos y listo en minutos

Armando Benedetti confirmó reuniones con el presidente del Senado para garantizar la seguridad de candidatos al Congreso: “Su protección es prioridad”

Juan Rescalvo, psicólogo: “Tienes que dejar de confundir emociones con discusiones. Que tu pareja te diga cómo se siente no es un problema”

Judicializadas presuntas integrantes de una red de cirugías estéticas ilegales en Medellín: así operaban

Este es el popular producto para el cabello que el Invima ordenó retirar de inmediato del mercado

INFOBAE AMÉRICA
El rey Felipe VI presidirá

El rey Felipe VI presidirá el comité de honor del VIII Centenario de la Conquista de Baeza

El costarricense Roberto Cambronero gana el Premio de Novela Fundación Mediterráneo con 'El higo del Edén'

Evo Morales y dirigentes cocaleros pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para discutir demandas sindicales

La extrema derecha deja su huella en el Parlamento Europeo

Adrian Newey será el 'Team Principal' de Aston Martin a partir de 2026

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué eliminaron el beso

¿Por qué eliminaron el beso apasionado entre Ariana Grande y Jonathan Bailey en “Wicked: For Good”?

Stranger Things 5: cuántos capítulos tiene la última temporada, su duración y lo que debes saber antes del estreno

Murió el youtuber Jan Zimmermann a los 27 años tras un ataque epiléptico

El sorprendente camino de Jamie Campbell Bower, de músico indie a villano en Stranger Things

Lili Reinhart relató la experiencia que la llevó a convertirse en maestra de Reiki