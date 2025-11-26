Mundo

La Fiscalía de París ordenó la detención de otras cuatro personas presuntamente vinculadas al robo de joyas del Louvre

Dos hombres y dos mujeres, residentes en la región parisina, están bajo custodia policial tras ser señalados como posibles implicados en el robo de las valiosas piezas del patrimonio francés

Un coche de policía estaciona
Un coche de policía estaciona en el patio del Museo del Louvre, una semana después del robo, el 26 de octubre de 2025, en París (Associated Press/Thomas Padilla)

Cuatro personas más fueron detenidas en París como parte de la investigación del mediático robo de joyas cometido en el Museo del Louvre el 19 de octubre paasdo, cuando una banda sustrajo piezas históricas valoradas en aproximadamente 102 millones de dólares. Así lo anunció este martes la fiscal del distrito, Laure Beccuau.

Los nuevos detenidos —dos hombres y dos mujeres, de entre 31 y 40 años y residentes en la región parisina— están bajo interrogatorio policial en relación con el asalto.

Uno de los sospechosos, un hombre precedentemente conocido por la policía, habría sido el cuarto participante en el grupo que ejecutó el robo y sería originario de Aubervilliers, al norte de la capital, zona donde las autoridades han detectado conexiones entre los involucrados.

La lista de arrestados se suma a tres individuos detenidos previamente, considerados el núcleo principal de la operación, quienes actualmente enfrentan cargos iniciales de robo en banda y asociación criminal, después de que su ADN fuese hallado en la escena o en objetos usados durante el golpe. Además, una mujer capturada el pasado octubre está imputada como cómplice.

Hasta el momento, la mayor parte del botín sigue desaparecida. Entre las piezas sustraídas figuran un collar de diamantes y esmeraldas que perteneció a la emperatriz María Luisa, joyas reales del siglo XIX y la famosa tiara de perlas de la emperatriz Eugenia. La corona imperial con esmeraldas, que contenía más de 1.300 diamantes y pertenecía a la esposa de Napoleón III, fue hallada posteriormente fuera del museo.

Soldados franceses del plan de
Soldados franceses del plan de seguridad "Sentinelle" patrullan frente a la Pirámide de cristal del Museo del Louvre (REUTERS/Abdul Saboor)

El asalto, que sacó a la luz vulnerabilidades de seguridad dentro del Louvre, fue ejecutado en apenas ocho minutos. Los asaltantes utilizaron un montacargas para acceder rápidamente a una ventana del edificio y, una vez dentro de la Galería Apollo, rompieron vitrinas especialmente protegidas con cortadores de disco. Tras robar el botín, dos motociclistas los ayudaron a escapar de la escena.

El caso colocó bajo escrutinio internacional los sistemas de seguridad de uno de los museos más emblemáticos de Francia y del mundo.

En ese sentido, el director del Museo del Louvre, Laurence des Cars, anunció el miércoles 19 de noviembre que el icónico museo parisino comenzará a instalar nuevos sistemas de videovigilancia y dispositivos anti-intrusión en respuesta al robo de joyas.

Según detalló ante el Comité de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional, cerca de un centenar de cámaras estarán operativas antes de finales del próximo año, y el despliegue de tecnología anti-intrusión arrancará en dos semanas.

Des Cars explicó que estos sistemas tienen como objetivo dificultar el acercamiento de intrusos al conjunto de edificios que integran el museo, aunque evitó brindar detalles técnicos específicos. A su vez, subrayó que la prioridad es lograr una “protección completa del entorno del museo” y proteger la colección ante eventuales intentos de robo.

Laurence des Cars, presidente y
Laurence des Cars, presidente y director del Museo del Louvre, asiste a una audiencia de la Comisión de Asuntos Culturales y Educación (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Después del shock, después de la emoción, después del balance, es hora de actuar”, afirmó el director, recordando que el Louvre es el museo más visitado del mundo. El paquete de medidas de emergencia incluye más de 20 acciones, entre ellas la apertura de un nuevo puesto de “coordinador de seguridad”, cuyo proceso de selección ya está en marcha.

En cuanto al robo, Des Cars destacó que las imágenes de las cámaras evidenciaron la dificultad del robo porque las vitrinas “aguantaron extraordinariamente bien y no se rompieron”. Según explicó, los registros muestran claramente “lo difícil que fue para los ladrones” vulnerar la protección de las piezas sustraídas.

En un caso similar dentro en Europa, el viernes pasado la policía suiza lanzó una búsqueda de ladrones tras el robo registrado en un museo romano de Lausana, donde dos personas sometieron al guardia de seguridad y lograron sustraer decenas de monedas de oro.

Según el informe oficial, los sospechosos ingresaron como visitantes, aguardaron a que el lugar quedara casi vacío antes del cierre, y entonces redujeron al vigilante y rompieron una de las vitrinas para hacerse con el botín.

(Con información de Associated Press)

