Incendio en Hong Kong: las autoridades confirmaron 36 muertos y buscan a casi 300 personas

El alcalde de la ciudad, John Lee, informó que 20 personas fueron hospitalizadas y siete de ellas se encuentran en estado crítico

Incendio en un rascacielos de Hong Kong

Un enorme incendio que arrasó una urbanización de Hong Kong ha causado la muerte de al menos 36 personas, según informó el jueves el alcalde de la ciudad, John Lee, y añadió que 279 personas se encuentran desaparecidas.

“Hasta el momento, este incendio ha causado la muerte de 36 personas y ha dejado a 279 desaparecidas. Hay 29 personas hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico”, declaró Lee en una rueda de prensa la madrugada del jueves.

En desarrollo

