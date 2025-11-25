Mundo

La primera ministra de Japón dijo que Trump la llamó en medio de las persistentes tensiones con China

Sanae Takaichi aseguró que el mandatario estadounidense le expresó su amistad después de haber conversado con Xi Jinping, líder del régimen de Beijing

Guardar
La primera ministra de Japón,
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. REUTERS/Issei Kato

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien recientemente provocó la furia de China por un comentario sobre Taiwán, dijo que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justo después de que él habló con el líder chino.

Takaichi, una ultraconservadora, comentó que Trump le expresó su amistad en una llamada que le hizo después de una conversación telefónica con el líder chino Xi Jinping.

“El presidente Trump me dijo que él y yo somos extremadamente buenos amigos y que debería llamarlo en cualquier momento”, afirmó Takaichi en breves declaraciones a los periodistas en sus oficinas en Tokio. Sin embargo, no mencionó si discutieron su comentario sobre Taiwán.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, y Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, durante una ceremonia de firma de un documento sobre la implementación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón en la casa de huéspedes del estado del Palacio de Akasaka en Tokio, Japón, el martes 28 de octubre de 2025. Kiyoshi Ota/Pool vía REUTERS

Solo semanas después de asumir su cargo como la primera mujer elegida premier de Japón, Takaichi enfureció a China al sugerir que Tokio podría responder militarmente si China intenta tomar el control de Taiwán, la isla autónoma que Beijing reclama como propia.

El comentario a principios de este mes rompió con la política de ambigüedad estratégica de larga data de Japón. Takaichi dijo que un ataque chino a Taiwán podría constituir “una situación que amenaza la supervivencia” de Japón, requiriendo el uso de la fuerza.

China respondió con enojo y ejerciendo presión económica sobre Japón. El domingo, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, dijo que Takaichi “cruzó una línea roja”. Afirmó que China “respondería resueltamente” a las acciones de Japón y que todos los países tienen la responsabilidad de “prevenir el resurgimiento del militarismo japonés”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Takaichi comentó que Trump la informó sobre su llamada telefónica con Xi y el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y China. Dijo que ella y Trump también discutieron el fortalecimiento de la alianza Japón-Estados Unidos y “el desarrollo y los desafíos que enfrenta la región del Indo-Pacífico”.

“Confirmamos la estrecha coordinación entre Japón y Estados Unidos”, expresó.

Sin embargo, se negó a dar más detalles de sus conversaciones con Trump, citando el protocolo diplomático.

Japón ha buscado desescalar la disputa, pero China no ha mostrado signos de disminuir su furia y ha cancelado reuniones oficiales e intercambios privados y ha aconsejado a sus ciudadanos no viajar a Japón.

Japón ha resistido la demanda de China de que Takaichi retire el comentario, repitiendo que su apoyo a una resolución pacífica del problema del Estrecho de Taiwán no ha cambiado.

Estados Unidos no ha tomado partido sobre la soberanía de la isla autónoma, pero se opone al uso de la fuerza para tomar Taiwán. Trump ha mantenido una ambigüedad estratégica sobre si se enviarían tropas estadounidenses en caso de una guerra en el Estrecho de Taiwán.

El mandatario estadounidense no dijo nada públicamente sobre Taiwán, mientras que una declaración china dijo que Trump le dijo a Xi que Estados Unidos “entiende cuán importante es la cuestión de Taiwán para China”.

La disputa entre los vecinos asiáticos se ha trasladado al ámbito internacional, ya que Beijing ha llevado la disputa con Japón a la ONU y ambas partes califican las acusaciones del otro como “erróneas”.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Sanae TakaichiDonald TrumpEEUUJapónChina

Últimas Noticias

Estados Unidos y Ucrania avanzan en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz con Rusia

Dan Driscoll sostuvo encuentros clave con funcionarios rusos en Abu Dhabi, mientras Washington y Kiev avanzan en un borrador de acuerdo que aún enfrenta obstáculos y genera inquietud por las concesiones que reclama el Kremlin

Estados Unidos y Ucrania avanzan

El caso de la “familia del bosque” que divide a Italia: ¿libertad de vida alternativa o negligencia parental?

Nathan Trevallion y Catherine Birmingham vivían con sus tres hijos en una casa sin agua ni luz en la campiña de Chieti. La justicia les retiró la custodia, pero la primera ministra Giorgia Meloni promete inspeccionar al tribunal

El caso de la “familia

Hamas devolvió el cuerpo de otro rehén israelí hallado en Nuseirat

El grupo terrorista Yihad Islámica dijo que los restos estaban en un campo de refugiados del centro de Gaza y fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja

Hamas devolvió el cuerpo de

Se inyectó vaselina en los bíceps para hacerlos más grandes y ahora podría perder ambos brazos debido a una infección

Kirill Tereshin, apodado el “Popeye ruso”, famoso por sus bíceps gigantes tras inyectarse vaselina y synthol, sufre una infección severa que avanza rápidamente y pone en riesgo su vida

Se inyectó vaselina en los

Greta Thunberg fue vetada de Venecia tras una protesta climática

La activista sueca, junto a 35 miembros de Extinction Rebellion, fue sancionada por las autoridades de la ciudad durante 48 horas a raíz de una manifestación que coincidió con el cierre de la cumbre COP30 en Brasil

Greta Thunberg fue vetada de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el aceite comestible

Cuál es el aceite comestible que ayuda a disminuir de forma significativa el depósito de grasa en el hígado

Juárez vs Toluca: dónde y cuándo ver el inicio de la Liguilla

Las pullas de Juan Roig a Óscar Puente por el Corredor Mediterráneo: “Llegará un ministro al que nos creeremos…”

Cabal envió comunicación al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para pedir colaboración en investigación sobre presunta infiltración de ‘Calarcá’

Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, revela cómo la artista la ha ayudado a sobrellevar su condena y a soñar con una segunda oportunidad

INFOBAE AMÉRICA
“Cumplir año está sobrevalorado”: Pérez

“Cumplir año está sobrevalorado”: Pérez Reverte llegó a los 74 y abrió otra polémica

Bolsonaro pide desde la prisión que el Congreso vote una amnistía a su favor

(Previa) Espanyol y Sevilla pugnan por la última plaza europea en Cornellà

ONUSIDA alerta de que la respuesta mundial al VIH ha sufrido "su mayor revés" por los recortes en ayuda internacional

Inaugurada la exposición 'En carne viva' sobre la diversidad de las mujeres migrantes en Iberoamérica

ENTRETENIMIENTO

Jake Gyllenhaal impresiona con su

Jake Gyllenhaal impresiona con su increíble transformación física para “Road House” a los 44 años

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”