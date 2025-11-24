Mundo

El momento en el que una explosión suicida mató a tres personas en un cuartel de paramilitares en Pakistán

Tres atacantes irrumpieron en la Federal Constabulary de Peshawar. El estallido dejó también varios heridos

Una explosión quebró la rutina de la mañana de este lunes en el bullicioso corazón de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, al noroeste de Pakistán. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad, verificadas por Reuters a partir de elementos estructurales y marcas temporales en el video, registraron el instante en que tres atacantes suicidas irrumpieron en la sede de la Federal Constabulary (FC), la fuerza paramilitar paquistaní responsable de la seguridad fronteriza en la región. El ataque fue una muestra de violencia en una zona densamente transitada, frente a la concurrida avenida Saddar Road y el conocido Deans Trade Center.

El primero de los atacantes suicidas se inmoló cerca de la entrada principal poco después de las 8:00, cuando cientos de personas iniciaban el día. En cuestión de segundos, el estruendo de la detonación se mezcló con los gritos y el correr de quienes estaban en las inmediaciones, según relató Bilal Ahmed, empleado de hospital que se encontraba de camino al trabajo y cuya experiencia fue recogida por AFP. El ataque dejó un panorama caótico: fragmentos de vidrio, restos esparcidos sobre el asfalto, un zapato solitario junto a la puerta destrozada, mientras los equipos de rescate sorteaban los obstáculos para llegar a los heridos.

Tres atacantes suicidas irrumpieron en la Federal Constabulary de Peshawar (REUTERS/Khuram Parvez)

El jefe de policía de Peshawar, Mian Saeed, confirmó a AFP que el atentado mató a tres miembros de la Federal Constabulary que custodiaban la entrada. Según Saeed, dos de los agresores intentaron penetrar en el complejo después de la primera explosión, pero fueron abatidos por la respuesta de seguridad. Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Lady Reading, de acuerdo con su portavoz Mohammad Asim, citado por Reuters.

El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, condenó “enérgicamente” el ataque dentro de un comunicado recogido por EFE y elogió la conducta del personal de la FC por haber “frustrado” el intento de ingresar al interior del edificio. Las fuerzas de seguridad acordonaron rápidamente la zona, acompañadas de patrullas y uniformes de alta visibilidad que recorrían la escena en búsqueda de posibles explosivos sin detonar, acción confirmada por el jefe policial provincial Zulfiqar Hameed a AFP.

El ataque fue atribuido por fuentes de seguridad al Tehreek-e-Taliban Pakistan, grupo señalado por la ola de violencia en Khyber Pakhtunkhwa (REUTERS/Khuram Parvez)

Pese a la magnitud de lo ocurrido, ningún grupo ha reivindicado formalmente la autoría. No obstante, fuentes de seguridad citadas por EFE atribuyeron el ataque a supuestos integrantes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo señalado por el gobierno y las fuerzas armadas pakistaníes como responsable de la ola de violencia que desde 2022 golpea especialmente a Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, tras la ruptura del alto el fuego con las autoridades.

Un hombre, que resultó herido tras el atentado suicida perpetrado contra el cuartel general de una fuerza paramilitar paquistaní, recibió asistencia médica en un hospital de Peshawar (REUTERS/Fayaz Aziz)

La tensión entre Pakistán y Afganistán añade una capa de incertidumbre. El gobierno pakistaní insiste en que el TTP opera desde suelo afgano, una acusación que Kabul rechaza categóricamente. Las hostilidades cruzadas a través de la frontera han dejado decenas de víctimas en ambos países en las últimas semanas, lo que acrecienta el sentido de vulnerabilidad en la región.

Al cierre de la operación y horas después de la explosión, Saddar Road se había cubierto de silencio, rota solo por el paso de patrullas, mientras las autoridades seguían rastreando los escombros en busca de pistas que expliquen cómo un grupo de atacantes pudo traspasar la seguridad de uno de los complejos más custodiados de la ciudad.

