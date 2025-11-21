Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a 13 terroristas de Hamas en Líbano

El Ejército atacó un complejo de entrenamiento de la organización en el sur del país

Guardar
Un ataque israelí contra terroristas
Un ataque israelí contra terroristas en Líbano (Europa Press/Archivo)

Al menos 13 terroristas de Hamas fueron eliminados en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra el complejo de entrenamiento de la organización en el sur del Líbano, informó el Ejército israelí en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“A principios de esta semana, las FDI atacaron un campo de entrenamiento de la organización terrorista Hamas ubicado en el corazón del campo de refugiados de Ein al-Hilweh, en el sur del Líbano. Como parte del ataque, fueron eliminados 13 terroristas, entre ellos el terrorista Jawad Tsidawi, quien entrenaba a terroristas para llevar a cabo atentados desde territorio libanés contra las fuerzas de las FDI y el Estado de Israel", manifestó el Ejército.

Y siguió: “El Estado libanés se ha comprometido a desarmar a las facciones armadas en los campos de refugiados palestinos, pero las organizaciones terroristas siguen utilizando cínicamente a la población civil y la infraestructura para fines terroristas. A pesar de las negaciones de la organización terrorista Hamas, un centro de entrenamiento constituye una prueba concluyente de sus intentos por establecerse en el Líbano“.

El Ejército israelí indicó que, antes del ataque, se tomaron medidas para reducir la posibilidad de dañar a civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están trabajando contra el establecimiento de la organización terrorista Hamas en el Líbano y continuarán actuando con contundencia contra los terroristas de Hamas dondequiera que operen”, concluyeron.

Israel abatió a cinco milicianos de una célula terrorista en Rafah

Más temprano, el Ejército israelí aseguró haber eliminado a cinco milicianos de una célula terrorista en Rafah, en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

“Hace poco, tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) identificaron a cinco terroristas que surgieron de infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah, al este de la Línea Amarilla”, afirma la nota del Ejército.

El comunicado castrense sostiene que los cinco milicianos salieron de un túnel y se acercaron a sus tropas “representando una amenaza inmediata”, tras lo que fueron “eliminados” por soldados de la brigada Nahal.

Se calcula que decenas de milicianos están escondidos en Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto el fuego.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército, varios terroristas abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamas.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelHamasLíbanoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos del grupo terrorista Hamas en Gaza: “Son héroes”

El presidente de Estados Unidos se reunió con 26 personas que cayeron en manos de los yihadistas tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Recordó el infierno que pasaron en los túneles de la Franja: hambre, torturas y abusos de todo tipo

Donald Trump recibió a rehenes

“Mis padres pensaron que iba a morir”: el infierno del fentanilo en el relato de una sobreviviente

Kayla, una joven estadounidense, narró cómo comenzó a consumir a los 18 años, enfrentó sobredosis, delitos y prostitución, y logró reconstruir su vida a través de programas de reducción de daños y tratamiento médico

“Mis padres pensaron que iba

Cómo es el HAL Tejas, el avión de guerra que se estrelló en Dubái ante una multitud

El caza indio realizaba una demostración en el Salón Aeronáutico del país árabe cuando se precipitó a tierra. El piloto murió en el acto

Cómo es el HAL Tejas,

Francia endurece sanciones por mal comportamiento en vuelos

El gobierno francés anuncia multas y prohibiciones de vuelo para quienes alteren la seguridad o el orden en aviones. De esta manera, busca frenar el aumento de incidentes y proteger a tripulaciones y viajeros

Francia endurece sanciones por mal

Japón reactivará la mayor central nuclear del mundo

La planta de Kashiwazaki-Kariwa fue paralizada como los demás reactores de este país asiático después de que un terremoto y un tsunami posterior provocaran un desastre en la central de Fukushima Daiichi en 2011

Japón reactivará la mayor central
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La minería ilegal ya moviliza

La minería ilegal ya moviliza más de US$ 12 mil millones en Perú y duplica su peso en las economías ilícitas

Una cámara de seguridad captó el momento en que el conductor de un vehículo atropelló a un perro, lo arrastró varios metros y luego huyó del lugar sin prestarle ayuda, en Neiva

David Jiménez, abogado y economista, explica cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido

Dólar canadiense en México hoy 21 de noviembre

Trágico choque en la Ruta 22: una camioneta embistió a un auto y murieron un hombre y dos niños

INFOBAE AMÉRICA
Buenafuente hace un parón "temporal"

Buenafuente hace un parón "temporal" en su agenda para descansar y recuperarse por "exceso" de carga laboral

Mueren siete personas en un ataque contra un 'comité de paz' en el norte de Pakistán

La multinacional polaca de contadores Apator elige la capital aragonesa para dirigir su expansión ibérica

EEUU anuncia que someterá a escrutinio la política migratoria de sus aliados occidentales

El vicepresidente de Bolivia reubica al destituido ministro de Justicia Freddy Vidovic en pleno choque con Paz

ENTRETENIMIENTO

“Hamnet”: la nueva obra de

“Hamnet”: la nueva obra de Chloé Zhao donde el duelo y la maternidad se encuentran

Así es la rutina de Jonathan Bailey: cómo sus baños y excentricidades alimentan su arte

“Lo esencial en la vida son los vínculos”: Miles Teller reveló cómo “Eternity” cambió su forma de ver el amor y la memoria

Eugenia “China” Suárez enciende la Patagonia con su papel en Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Melinda Gates y sus hijas revelan secretos de su vínculo familiar