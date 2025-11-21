Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a 13 terroristas de Hamas en Líbano

Un ataque israelí contra terroristas en Líbano (Europa Press/Archivo)

Al menos 13 terroristas de Hamas fueron eliminados en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra el complejo de entrenamiento de la organización en el sur del Líbano, informó el Ejército israelí en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“A principios de esta semana, las FDI atacaron un campo de entrenamiento de la organización terrorista Hamas ubicado en el corazón del campo de refugiados de Ein al-Hilweh, en el sur del Líbano. Como parte del ataque, fueron eliminados 13 terroristas, entre ellos el terrorista Jawad Tsidawi, quien entrenaba a terroristas para llevar a cabo atentados desde territorio libanés contra las fuerzas de las FDI y el Estado de Israel", manifestó el Ejército.

Y siguió: “El Estado libanés se ha comprometido a desarmar a las facciones armadas en los campos de refugiados palestinos, pero las organizaciones terroristas siguen utilizando cínicamente a la población civil y la infraestructura para fines terroristas. A pesar de las negaciones de la organización terrorista Hamas, un centro de entrenamiento constituye una prueba concluyente de sus intentos por establecerse en el Líbano“.

El Ejército israelí indicó que, antes del ataque, se tomaron medidas para reducir la posibilidad de dañar a civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están trabajando contra el establecimiento de la organización terrorista Hamas en el Líbano y continuarán actuando con contundencia contra los terroristas de Hamas dondequiera que operen”, concluyeron.

Israel abatió a cinco milicianos de una célula terrorista en Rafah

Más temprano, el Ejército israelí aseguró haber eliminado a cinco milicianos de una célula terrorista en Rafah, en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

“Hace poco, tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) identificaron a cinco terroristas que surgieron de infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah, al este de la Línea Amarilla”, afirma la nota del Ejército.

El comunicado castrense sostiene que los cinco milicianos salieron de un túnel y se acercaron a sus tropas “representando una amenaza inmediata”, tras lo que fueron “eliminados” por soldados de la brigada Nahal.

Se calcula que decenas de milicianos están escondidos en Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto el fuego.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército, varios terroristas abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamas.