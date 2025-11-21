Mundo

La justicia de Albania suspendió a la viceprimera ministra y a directivos claves por una presunta manipulación de contratos viales

La medida judicial fue emitida por el Tribunal Especial Contra la Corrupción y su carácter es secreto durante todo el proceso

Guardar
La viceprimera ministra albanesa, Belinda
La viceprimera ministra albanesa, Belinda Balluku, fue suspendida por decisión judicial en un caso de presunta corrupción (Mirditor22 / Wikipedia)

La Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) de Albania ordenó la suspensión de la viceprimera ministra y ministra de Infraestructura y Energía, Belinda Balluku, tras acusaciones por manipulación de contratos públicos en licitaciones de obras viales.

El proceso apunta a supuestas irregularidades en la adjudicación de un túnel y una carretera.

Según Europa Press, la SPAK sostiene que el desarrollo de esas licitaciones permitía anticipar a los ganadores y otorgar ventajas injustificadas a determinados operadores económicos, lo que reflejaría la influencia sostenida de Balluku en los procedimientos contractuales públicos.

El centro de la investigación recae en la Autoridad de Carreteras de Albania, dependencia bajo el Ministerio de Infraestructura y Energía. Además de ella, están implicados el director general, Evis Berberi; el director de planificación estratégica y operaciones, Erald Elezi; el director de construcción y mantenimiento, Gentian Gjyli; y las especialistas Jetmira Dervishi y Mirzeta Kashnica.

En el caso de Elezi y Gjyli se dictó arresto domiciliario, mientras que Balluku tiene prohibido ejercer funciones y salir del país.

Erald Elezi y Gentian Gjyli,
Erald Elezi y Gentian Gjyli, directivos de la Autoridad de Carreteras, recibieron orden de arresto domiciliario

Balkan Insight detalló que, el 31 de octubre, los fiscales notificaron a Balluku sobre una investigación por presuntas anomalías en la licitación de 2020, proceso en el que aparecen otros altos cargos del Ministerio.

En el plano político, Gazment Bardhi, líder del grupo parlamentario opositor del Partido Demócrata, exigió la destitución de Balluku y calificó la suspensión como “el inicio de una nueva etapa”, considerando “un paso positivo” la medida judicial.

Gazment Bardhi, jefe del bloque
Gazment Bardhi, jefe del bloque opositor, exigió la destitución inmediata de Balluku (Wikipedia)

Las tensiones crecieron cuando, durante una sesión parlamentaria, la primera ministra defendió su postura: “Necesito decir unas palabras, no para compensar el lodo, las insinuaciones, las medias verdades y las mentiras que se han dicho en abundancia estos días, sino por la obligación que tengo con cualquiera que crea en el trabajo y no en el lodo”, afirmó.

El Gobierno manifestó su respaldo a Balluku a través del primer ministro Edi Rama, quien rechazó las demandas de la oposición. Además, acusó a los diputados opositores de comportarse como “fiscales del pueblo” en el Parlamento.

El primer ministro Edi Rama
El primer ministro Edi Rama respaldó públicamente a Belinda Balluku tras conocer la suspensión (Reuters)

El comunicado de la SPAK añadió que la comisión evaluadora de las ofertas participaba, junto a Balluku, en la predicción de los ganadores y la distribución de beneficios entre adjudicatarios seleccionados.

Estas decisiones se realizaban bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, que dirige ella dirige desde 2019.

La investigación continúa bajo secreto, sin comentarios oficiales adicionales del Tribunal ni de la autoridad judicial, reiteró Balkan Insight. Mientras tanto, la vida política albanesa permanece marcada por el caso, debido al papel predominante de la primera ministra, tanto en el gabinete como en el Partido Socialista, organización que sostiene el control parlamentario desde hace varios períodos electorales.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Belinda BallukuAlbaniaCorrupción

Últimas Noticias

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas

En un edificio emblemático del centro histórico, visitantes de todas las edades exploran historias, tradiciones culturales y curiosidades gastronómicas vinculadas a este símbolo imprescindible de la cocina mundial

El secreto mejor guardado de

Semiyarka, la ciudad que desafía la visión sobre el origen del urbanismo en la Edad del Bronce

El hallazgo arqueológico revela estructuras perfectamente planificadas de la antigüedad y evidencia una organización colectiva avanzada, lo que desafía por completo supuestos históricos sobre los modos de vida y la estructura social en tiempos remotos

Semiyarka, la ciudad que desafía

Expediciones, teorías y tecnología: por qué la leyenda de Amelia Earhart se mantiene vigente tras ocho décadas

El caso de la aviadora perdura ante la falta de pruebas definitivas, la aparición constante de nuevas hipótesis y mecanismos de rastreo innovadores

Expediciones, teorías y tecnología: por

La Unión Europea y sus socios del Indo-Pacífico se reúnen en Bruselas para reforzar la cooperación marítima

Filipinas interpreta el foro como una oportunidad frente a las reclamaciones de China en el mar de China Meridional mientras Europa incrementa su presencia naval en la región

La Unión Europea y sus

El presidente de Irán planteó mover la capital a Makran por la severa sequía en Teherán

El Gobierno ya había planteado esta opción ante la superpoblación y el agotamiento de recursos en la ciudad sede

El presidente de Irán planteó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Se canceló tu viaje? Revisa

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Licencia de conducir Edomex 2025: documentos que debo llevar a las unidades móviles para tramitar el permiso rápido

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP responde ante críticas por cierre de pista de aterrizaje en temporada navideña

Ingrid Betancourt podría enfrentar problemas legales por su ‘selección anti-Petro’: el logo se parece a reconocida marca

Colectivo denunció presunta “retención ilegal” de un menor de edad por parte del Estado: se desconoce su estado de salud

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un nuevo análisis revela que los ancestros de los simios y los neandertales probablemente se besaban

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras la destitución de Freddy Vidovic por ocultar una condena

Noboa nombra nueva ministra de Gobierno dos días después de anunciar siete cambios en su gabinete

España renueva con Colombia el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible para los próximos cinco años

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

La costosa suma que pagaron las gemelas Kessler para morir por suicidio asistido

Kim Woo-bin se casa con Shin Min-Ah tras 10 años de noviazgo: esta es su fecha de boda

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Jennifer Aniston reveló detalles desconocidos sobre su nuevo amor: “Es muy especial, muy normal y muy amable”