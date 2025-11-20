Mundo

Irán vetó a los inspectores de la ONU en los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos

Abbas Araghchi afirmó que el OIEA no tendrá acceso a las instalaciones atacadas por Israel hasta lograr un acuerdo. El canciller también descartó negociar sobre el programa de cohetes

Guardar
El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se dirige a los embajadores extranjeros en una reunión en Teherán. (ATTA KENARE/AFP)

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que el organismo de control nuclear de la ONU no tendría acceso a las instalaciones nucleares iraníes atacadas durante la reciente guerra con Israel sin que se llegara a un acuerdo concreto.

“Las instalaciones que fueron atacadas tienen su propia historia, y hasta que no se tome una decisión y se llegue a una conclusión entre nosotros, la OIEA y otros, la cooperación no es posible”, dijo en una entrevista publicada en su canal de Telegram el jueves, sin dar más detalles sobre lo que implicaría dicho acuerdo.

La entrevista con la agencia de noticias Khabar Online se realizó antes de que la Agencia Internacional de Energía Atómica adoptara el jueves una resolución en la que exigía el acceso a las instalaciones.

A mediados de junio, Israel lanzó una campaña de bombardeos sin precedentes contra Irán, lo que desencadenó una guerra de 12 días a la que Estados Unidos se sumó brevemente con ataques contra instalaciones nucleares iraníes clave.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen satelital
FOTO DE ARCHIVO. Imagen satelital sobre Fordow, después de que Estados Unidos atacara la instalación nuclear subterránea, cerca de Qom, Irán, el 22 de junio de 2025. 2025 Planet Labs PBC vía REUTERS

A raíz de ello, Teherán suspendió su cooperación con el OIEA y restringió el acceso de los inspectores del organismo de control a los lugares bombardeados, acusándolo de parcialidad y de no condenar los ataques.

El hecho de que vinieran, atacaran y se marcharan... y ahora la agencia venga a preparar un informe para ellos sobre dónde (fue atacado) y qué sucedió y cuánto daño se causó no es posible, claramente no es prudente”, añadió.

En septiembre, Irán y el OIEA acordaron un nuevo marco de cooperación, pero semanas después Teherán lo consideró inválido después de que Gran Bretaña, Francia y Alemania provocaran el regreso de las sanciones de la ONU que habían sido levantadas en virtud de un acuerdo nuclear de 2015 ahora desaparecido.

La guerra descarriló las conversaciones nucleares de alto nivel entre Teherán y Washington que habían comenzado en abril, durante las cuales ambas partes discreparon sobre el derecho de Irán a enriquecer uranio, que Teherán defiende como “innegable”.

Desde la guerra, Irán ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a reanudar las conversaciones, pero solo si se celebran en “igualdad de condiciones”.

Durante la entrevista, Araghchi afirmó que las exigencias de Estados Unidos siguen siendo “perjudiciales para nuestros intereses nacionales”, descartando cualquier negociación sobre su programa de misiles u otras “capacidades de defensa”.

“Negociar sobre misiles, por ejemplo, para reducirlos, para reducir su alcance, para reducir su número, no hay mayor traición que esta”, afirmó.

Añadió que las conversaciones con los gobiernos europeos “ya no eran útiles” después de que estos activaran las sanciones de restablecimiento.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IránOIEAONURafael GrossiIsrealPrograma nuclear iraníGuerra de los 12 díasEstados UnidosAcuerdo nuclearUltimas noticias américamedio oriente

Últimas Noticias

Insectos en el menú de una cafetería sorprenden a estudiantes en Alemania

Un café universitario en Marburgo ofrece platos con saltamontes, grillos y gusanos de la harina, una propuesta que ha captado la atención de jóvenes y comensales curiosos por nuevas experiencias gastronómicas

Insectos en el menú de

La presidenta de Kosovo disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas tras el fracaso para formar Gobierno

Vjosa Osmani ordenó nuevos comicios dentro de un plazo máximo de 40 días después de que el candidato oficialista Glauk Konjufca no alcanzara los votos necesarios en la Asamblea

La presidenta de Kosovo disolvió

Terroristas de Hamas ingresaron a la zona de seguridad en Gaza para buscar el cuerpo de un rehén israelí

Integrantes del grupo islamista se desplazaron juntos a funcionarios de la Cruz Roja con autorización de las FDI para la operación de rescate

Terroristas de Hamas ingresaron a

Cayó Noah Zeiter, el narcotraficante libanés señalado por sus lazos con Al Assad, Hezbollah y la distribución de captagon, la droga de los yihadistas

Fue detenido durante una redada cerca de la ciudad oriental de Baalbeck, de acuerdo con un alto funcionario militar. Se entregó a la inteligencia militar después de un enfrentamiento armado

Cayó Noah Zeiter, el narcotraficante

Polonia exigió a Bielorrusia la extradición de los dos ciudadanos ucranianos acusados de terrorismo y sabotaje a los trenes

Varsovia solicitó formalmente la entrega de los sospechosos tras ataques en rutas clave para el envío de ayuda a Ucrania, atribuidos a injerencia rusa

Polonia exigió a Bielorrusia la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay siete tipos de bosques

Hay siete tipos de bosques con opción de acampar en dos municipios de Cundinamarca: este es el parque natural cerca de Bogotá

Cuánto vale un Tesla en Estados Unidos vs. Colombia y por qué los precios en el país resultan sorprendentemente más bajos que en el mercado estadounidense

El dúplex donde vivió Mayra Gómez Kemp en Madrid, a la venta por 1,25 millones de euros: los detalles de esta propiedad a reformar

La vida de Clemente Lequio en Miami: el hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte trabaja como camarero, alejado de los focos

Controversia por millonario pago de la Cancillería a ministra (e) Irene Vélez tras haberse anulado su cargo diplomático en Londres

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

SIGRE destaca la importancia de depositar los medicamentos en los puntos de farmacias frente a las "superbacterias"

Marc Pérez, nuevo presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp)

Bolivia planea volver a los mercados internacionales de crédito para 2027

Insectos en el menú de una cafetería sorprenden a estudiantes en Alemania

La presidenta de Kosovo disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas tras el fracaso para formar Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Las 5 candidatas que se retiraron de Miss Universo 2025: los motivos detrás de su salida

“Crecí en un ambiente muy divertido y poco convencional”: Claire Danes habló del origen bohemio que moldeó su carrera

“Recibir aplausos me resulta absurdo”: Harris Dickinson habló sobre la fama y cómo la enfrenta siendo actor

A 73 años de la primera Miss Universo: la evolución de reglas y tradiciones en el certamen a través de la historia