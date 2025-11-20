Cerró el Antico Caffè Greco, la cafetería más antigua de Roma

El cierre del Antico Caffè Greco marca el fin de una era en la historia de Roma y su vida cultural (foto: Wikipedia)

La histórica cafetería Antico Caffè Greco, considerada la más antigua de Roma y un verdadero ícono de la ciudad, cerró sus puertas luego de más de dos siglos de recibir a artistas, celebridades y turistas de todo el mundo. Este acontecimiento, que marca el fin de una era para la Via dei Condotti, al pie de la Plaza de España, ha generado un profundo impacto tanto en la comunidad local como en los visitantes extranjeros.

Desde su inauguración en el siglo XVIII, el Antico Caffè Greco se consolidó como un lugar de encuentro para figuras trascendentales del arte y la literatura, así como para la élite cultural de distintas épocas. En sus salones decorados con sillas de terciopelo rojo, retratos y obras de arte, se respiraba historia. Por estas mesas pasaron nombres como Charles Dickens, Henry James, John Keats, Orson Welles, Audrey Hepburn, Sophia Loren e incluso la princesa Diana. El legendario pistolero del lejano Oeste, Buffalo Bill, fue retratado en una histórica visita en 1890 junto a varios vaqueros.

El célebre seductor Giacomo Casanova también mencionó en sus memorias un encuentro amoroso en el café, contribuyendo a la fama romántica del lugar. El sofá del fondo, donde supuestamente se produjo ese encuentro, se convirtió en un sitio predilecto para los enamorados a lo largo de generaciones. Tomar un capuchino o un chocolate caliente en una de las mismas tazas que utilizó Pablo Picasso o compartir espacio con la aristocracia romana del siglo XIX era, para muchos, una experiencia que justificaba los precios por encima del promedio de la ciudad.

El ambiente único del Antico Caffè Greco sobrevivió a guerras, cambios políticos y transformaciones sociales, consolidándose como uno de los principales atractivos de Roma. Sus muros, cubiertos de obras originales y recuerdos, testificaron la evolución de la ciudad y la permanente influencia de este café en la vida intelectual y artística de Italia.

El Antico Caffè Greco fue punto de encuentro de artistas, escritores y celebridades internacionales durante más de dos siglos (foto: Wikipedia)

El final de una era

El cierre repentino del emblemático local se originó a raíz de un prolongado conflicto de alquiler entre sus propietarios, Carlo Pellegrini y Flavia Iozzi, y el Hospital Israelita de Roma, entidad privada —y propietaria del inmueble— que ofrece servicios a través del sistema nacional de salud italiano.

Todo comenzó en septiembre de 2017, cuando venció un contrato de arrendamiento de 80 años. El hospital decidió elevar el alquiler mensual de 17.000 euros a 120.000 euros, alegando que la cifra estaba acorde con los precios de la Via dei Condotti, donde operan boutiques de lujo como Gucci, Versace y Dior. Esta decisión supuso una cifra inalcanzable para la cafetería.

“Estaríamos dispuestos a pagar más alquiler para mantener el café abierto, pero no seis veces más de lo que pagamos ahora", afirmó Pellegrini a CNN tras culminar el acuerdo original. El caso derivó en una batalla legal que duró ocho años, en la que los propietarios del café presentaron cinco apelaciones, todas sin éxito.

El desenlace llegó en 2024, cuando el hospital obtuvo una resolución judicial favorable que obligó al desalojo del comercio. La clausura se ejecutó con la intervención de la policía militar: se cambiaron las cerraduras, se retiraron los históricos muebles, las obras de arte y los retratos, algunos de los cuales están valuados en unos 8 millones de euros y quedaron bajo la custodia del Ministerio de Cultura italiano debido a su relevancia histórica, según informó CNN.

La elevación del alquiler derivó en una eterna lucha legal entre el hospital y el café (foto: Wikipedia)

En contraste, el Hospital Israelita de Roma comunicó que los ingresos provenientes del alquiler de sus propiedades serán destinados exclusivamente a la mejora de la atención médica. “Los activos generados por sus propiedades siempre han sido y seguirán siendo utilizados por la institución, con el único propósito de mejorar la atención médica”, subrayó la entidad en un comunicado el año pasado tras obtener una de sus victorias judiciales.

El futuro del local

La decisión judicial incluyó una instrucción precisa: preservar la integridad histórica del espacio. Todas las obras y mobiliarios retirados permanecerán bajo resguardo hasta la reapertura del local, que está prevista tras una serie de trabajos en el edificio. Antonio Maria Leozappa, comisionado especial del hospital, explicó a CNN: “Es un café histórico, uno de los primeros de Italia, que data de finales del siglo XVIII”.

Leozappa añadió que, bajo nueva administración, continuará su legado, respetando tanto la tradición como las normativas vigentes. “La ciudad, los romanos y los turistas seguirán disfrutando de su café en el Antico Caffè Greco durante los siglos venideros”, aseguró.

El Ministerio de Cultura italiano resguarda los objetos históricos del Antico Caffè Greco tras su cierre temporal (foto: Wikipedia)

Sin embargo, para los antiguos propietarios y para los habituales del café, el cierre representa una pérdida irrecuperable. “El asunto no puede cerrarse así“, advirtió el abogado de Pellegrini, Alessandro Ciciarelli, tras el desalojo, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones legales.

Actualmente, la emblemática terraza de madera del Antico Caffè Greco luce carteles que advierten que las macetas vacías no deben usarse como basureros. Turistas curiosos se asoman a las ventanas, donde solo se aprecia un espacio completamente vacío. Las luces aún permanecen encendidas, pero ya no hay nadie preparando café.