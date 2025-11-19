Un general nigeriano fue asesinado tras una emboscada del Estado Islámico en el estado de Borno (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, confirmó este martes la muerte del general de brigada Musa Uba y lamentó la pérdida de dos soldados del Ejército después de una emboscada atribuida al Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) en el estado de Borno, al noreste del país. El ataque, sucedido el pasado viernes en la localidad de Wajiroko, en la zona de Damboa, también provocó la muerte de dos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada (CJTF), una milicia que colabora con las fuerzas armadas nigerianas en operativos antiterroristas.

Tinubu transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas mediante un comunicado difundido por su portavoz, Bayo Onanuga, en la red social X a última hora del martes. “Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, me deprime la trágica muerte de nuestros soldados y oficiales en activo”, expresó Tinubu. Añadió que “Dios consuele a las familias del general de brigada Musa Uba y de otros héroes caídos”, según señaló en su mensaje.

Diversas fuentes han detallado lo sucedido tras el ataque. Un alto oficial del Ejército, que pidió el anonimato, confirmó a EFE que el general fue capturado por los yihadistas luego de la emboscada y ejecutado después. La agencia de noticias Amaq, vinculada al Estado Islámico (EI), informó el lunes que Musa Uba huyó a un bosque próximo tras el enfrentamiento, pero fue capturado por insurgentes el sábado, momento en el que fue interrogado y finalmente asesinado.

El ataque en Wajiroko deja dos soldados del Ejército y dos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada muertos (REUTERS/ARCHIVO)

La inteligencia nigeriana transmitió a AFP que el general Musa Uba había sido secuestrado, temiendo el peor desenlace. El Ejército inicialmente descartó que Uba hubiera sido capturado durante el ataque, pero diversas fuentes militares y medios internacionales confirmaron finalmente su muerte.

El presidente Tinubu también pidió colaboración a las comunidades, especialmente en las áreas más golpeadas por la violencia, para compartir cualquier información e inteligencia relevante que pueda ayudar al Ejército y la Policía. Tinubu instó a los líderes comunitarios y ciudadanos a “compartir información útil”, subrayando que esta cooperación es crucial para abordar los retos de seguridad en Nigeria.

El noreste de Nigeria enfrenta una crisis de seguridad agravada por la violencia yihadista desde hace más de una década (REUTERS/ARCHIVO)

El noreste de Nigeria arrastra una crisis de seguridad desde 2009, cuando el grupo yihadista Boko Haram inició atentados que se intensificaron tras la aparición en 2016 de ISWAP, la facción disidente centrada en la lucha contra el Ejército nigeriano. Ambas organizaciones buscan imponer un estado islámico en un país caracterizado por una mayoría musulmana en el norte y cristiana en el sur.

La insurgencia liderada por Boko Haram y ISWAP ha causado más de 40.000 muertes y ha desplazado a cerca de dos millones de personas internamente desde 2009, según datos de la ONU, además de provocar desplazamientos en países vecinos como Camerún, Chad y Níger.

El asesinato de Musa Uba lo convierte en el militar de mayor rango muerto en el conflicto armado desde 2021, cuando el general Dzarma Zirkusu falleció en otra emboscada yihadista.