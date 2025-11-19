¿TikTok es la nueva herramienta de reclutamiento para la mafia en Italia?

El informe de la Fondazione Magna Grecia revela cómo el crimen organizado adapta sus métodos a la lógica de las redes sociales. (Visuales IA)

El auge de TikTok ha abierto nuevas vías para el crimen organizado en Italia. Un informe de la Fondazione Magna Grecia, analizado por The Economist, señala que las mafias italianas haabrían transformado la red social en un escenario donde seducen a jóvenes, exhiben lujos y facilitan el lavado de dinero. Esta táctica deja atrás la intimidación clásica y apuesta por la ostentación, adaptando los métodos mafiosos a la lógica de las redes sociales.

El estudio, basado en 6.200 publicaciones en TikTok, muestra cómo los clanes criminales convirtieron la plataforma en una vitrina de poder y atractivo. Además de buscar visibilidad, pretenden reconocimiento público, presentándose como modelos aspiracionales. The Economist resalta que, lejos de infundir miedo, las mafias apelan a símbolos de éxito material para atraer adeptos y normalizar su cultura.

Un caso reciente revela el alcance de este fenómeno: el clan Amato-Pagano, activo cerca de Nápoles, difundió videos de autos deportivos, fiestas y ostentación de riqueza para atraer jóvenes, quienes luego recibían formación en extorsión. El fiscal jefe de Nápoles, citado por The Economist, advirtió: “Estos grupos criminales reclutan a jóvenes mostrándoles riqueza y dinero fácil”. Los objetos de diseñador y escenarios llamativos proyectan poder y logran disimular la violencia, disminuyendo las barreras morales de quienes consumen el contenido.

Marcello Ravveduto, editor del informe y profesor en la Universidad de Salerno, explicó que la amenaza directa perdió eficacia: “Ya ni siquiera necesitas amenazar a la gente, solo dices ‘Mira mi TikTok’”, señaló. El documento también expone que algunos jefes mafiosos han llegado a dirigir sus clanes desde la prisión mediante la plataforma, usando emoticones como una bandera negra para el luto, una cadena para el encarcelamiento y un reloj de arena como símbolo de venganza.

La exposición constante a imágenes de lujo, violencia y prisión convierte la imagen criminal en entretenimiento para los jóvenes.

La influencia de esta presencia digital iría más allá del reclutamiento. El algoritmo de TikTok, orientado a la interacción, expone a los usuarios a un flujo continuo de contenido sobre violencia, lealtad y lujo. El informe detalla que este bombardeo incluye desde consejos de esposas de presos, imágenes de víctimas de guerras entre clanes y herederos mostrando marcas de lujo, hasta mafiosos arrepentidos relatando su pasado y desfiles de scooters con fines intimidatorios. La exposición constante a “dolor, violencia, lujo y prisión” ha convertido la imagen criminal en entretenimiento para muchos usuarios.

Frente a la magnitud del fenómeno, tanto las instituciones italianas como la plataforma han comenzado a reaccionar. En julio, TikTok firmó un acuerdo con la comisión parlamentaria antimafia de Italia y, desde entonces, ha eliminado miles de videos que glorificaban la violencia o la vida criminal. La empresa afirma retirar el 99% del contenido inapropiado gracias a algoritmos y a equipos de investigación, antes de que se presenten denuncias. Sin embargo, The Economist advierte que la velocidad y creatividad en la generación de nuevo contenido dificultan la eficacia total de los controles.

Las mafias italianas reinventan su presencia digital con la misma rapidez que evolucionan las tendencias en redes sociales, mientras autoridades y plataformas tecnológicas buscan respuestas frente a una criminalidad que se adapta constantemente.