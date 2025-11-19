La UE expresó su preocupación por las próximas elecciones en Honduras y remarcó la necesidad de transparencia para los votantes

Dos jóvenes observan listado electoral antes de emitir su voto en Honduras (EFE/Jose Valle)

La Unión Europea (UE) manifestó el martes su preocupación ante la crisis política que enfrenta Honduras a pocos días de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.

El pronunciamiento del bloque europeo se suma a las advertencias previas de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya habían expresado inquietud por el elevado nivel de polarización y las irregularidades detectadas en el proceso electoral.

"La UE expresa su preocupación por los recientes acontecimientos que afectan el marco institucional y los preparativos para las elecciones“, señaló el servicio diplomático europeo en un comunicado reproducido por la embajada de la UE en Honduras. El texto insta a las autoridades y partidos políticos hondureños a garantizar la independencia y la eficacia de las instituciones electorales, un llamado que refuerza el mensaje de la misión de observación del bloque, presente en el país desde octubre.

"La transparencia, la credibilidad, la estabilidad y la inclusión política son esenciales para permitir que los ciudadanos hondureños voten en un entorno pacífico y ordenado“, agregó el documento de la UE. El bloque europeo remarcó la necesidad de que todos los actores políticos contribuyan a un proceso democrático sin perturbaciones ni presiones indebidas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño enfrenta desafíos adicionales, como retrasos en la adjudicación del contrato para el traslado de las boletas y fallos técnicos reportados durante un simulacro reciente de transmisión de datos. Estos incidentes alimentan la preocupación de observadores internacionales sobre la solidez de la organización comicial y la confianza ciudadana en el sistema.

Por su parte, la Secretaría General de la OEA advirtió sobre la crítica situación democrática y expresó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”. “Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática”.

El país centroamericano vive un clima de tensión política, marcado por la intervención de la fiscalía, asociada con el gobierno de izquierda, en investigaciones contra referentes electorales opositores, así como por denuncias cruzadas de “fraude” entre los principales aspirantes a la presidencia.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos advirtió que procederá “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de obstaculizar el desarrollo electoral en Honduras. La advertencia se alineó con la preocupación de la UE por la crisis institucional. Tres relatoras especiales de la ONU se sumaron al mensaje internacional y solicitaron a las autoridades hondureñas que se respete el carácter “libre” y “transparente” de los comicios.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina, Christopher Landau fue quien indicó en la red social X que “Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre”.

La elección presidencial, que se define en una sola vuelta, enfrenta a comunicador Salvador Nasralla (Partido Liberal), a la abogada Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación, oficialismo de izquierda) y al empresario Nasry Asfura (Partido Nacional, derecha). Según las últimas encuestas, los tres se mantienen como principales contendientes, aunque hay cinco aspirantes en carrera.

La misión de observación electoral de la UE confirmó que continuará vigilando el desarrollo del proceso y el comportamiento de las instituciones y partidos.

(Con información de AFP y EP)