Mundo

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

El Estado Mayor ucraniano anunció que continuará empleando estas armas de largo alcance mientras Kiev solicita misiles Tomahawk con un rango superior a los 2.500 kilómetros

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un soldado ucraniano preparando un ataque contra tropas rusas en el frente de batlla, en la región de Donetsk, Ucrania. 1 mayo 2024 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El ejército ucraniano aseguró este martes que ha atacado objetivos militares en territorio ruso con misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. La admisión supone un giro relevante en la estrategia de Kiev y añade una nueva capa de presión a una guerra estancada, pero todavía capaz de alterar el tablero con cada avance tecnológico. Hasta ahora, Ucrania había evitado declarar públicamente el uso de estos proyectiles balísticos de largo alcance más allá de sus fronteras, pese a que Washington levantó esa restricción hace un año, en los últimos meses del Gobierno de Joe Biden.

La declaración del Estado Mayor ucraniano marca un punto de inflexión. Desde 2023 el país dispone de los ATACMS, un sistema con capacidad para golpear a distancias considerables y con una precisión que puede alterar la logística rusa en profundidad. En un comunicado, los mandos militares afirmaron que “el uso de capacidades de ataque de largo alcance, incluidos sistemas como ATACMS, continuará”, mostrando así la disposición a emplear las armas más potentes en su arsenal para frenar el avance ruso y presionar sus líneas de suministro.

Cuando Biden autorizó a Ucrania a utilizarlos contra posiciones dentro de Rusia en noviembre de 2024, el entonces presidente electo Donald Trump fue uno de los primeros en cuestionar la decisión. Aquel movimiento se interpretó en Washington como una de las medidas finales de la Administración Biden para reforzar a Kiev antes del cambio de Gobierno. La Casa Blanca lo justificaba argumentando que Moscú operaba sin restricciones al atacar profundamente en territorio ucraniano y que mantener límites unilaterales ya no tenía sentido operativo.

Un sistema de misiles tácticos
Un sistema de misiles tácticos del ejército (ATACMS) se exhibe durante la inauguración de una nueva planta de artillería del fabricante de municiones Rheinmetall, en Unterluess, Alemania, el 27 de agosto de 2025 (REUTERS/Annegret Hilse)

Los ATACMS no son armas convencionales. Desplegados por primera vez por Estados Unidos en la década de 1990, han sido utilizados en conflictos como la Guerra del Golfo y operaciones posteriores en Irak. Su alcance —dependiendo del modelo— puede superar los 160 kilómetros, permitiendo a Ucrania atacar centros logísticos, bases aéreas y depósitos de munición que hasta ahora estaban fuera de su alcance habitual. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Kiev ha insistido en que su capacidad para golpear profundamente las retaguardias rusas es decisiva para equilibrar una guerra en la que Moscú conserva superioridad en artillería, aviación y personal movilizado.

El reconocimiento de su uso fuera de territorio ucraniano también responde a un contexto en el que Rusia ha intensificado sus operaciones contra infraestructuras críticas de energía, transporte y defensa. Según informes recientes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas han mantenido la presión en distintos sectores del frente mientras desarrollan centros logísticos más lejanos para dificultar los ataques con drones y misiles ucranianos de corto alcance. Los ATACMS, en ese sentido, abren una brecha relevante.

Kiev también ha solicitado misiles Tomahawk de fabricación estadounidense, con un rango que puede superar los 2.500 kilómetros. Sería, de concederse, un salto cualitativo notable para un país que busca obligar a Moscú a “sentarse a la mesa de negociación”, en palabras de sus responsables militares. Pero Trump frenó esa posibilidad en noviembre al afirmar que “no estaba realmente considerando” autorizar la venta, pese a que inicialmente no había descartado la idea.

FOTO DE ARCHIVO: Un artillero
FOTO DE ARCHIVO: Un artillero de la 15.ª Brigada «Kara-Dag» de la Guardia Nacional de Ucrania dispara un obús D-30 contra tropas rusas en una posición cercana a la ciudad de Kúpiansk, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 17 de octubre de 2025, en medio del ataque ruso contra Ucrania (REUTERS/Anatolii Stepanov)

La negociación sobre armamento avanzado ha sido uno de los ejes de tensión más persistentes entre Kiev y Washington desde el inicio de la guerra. Estados Unidos ha tratado de equilibrar el apoyo militar decisivo a Ucrania con la cautela de no provocar una escalada que arrastre a la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Cada nueva categoría de armamento —tanques pesados, sistemas antiaéreos Patriot, cazas F-16— ha sido objeto de intensos debates internos en el Gobierno estadounidense antes de recibir luz verde.

La posición rusa ante la admisión de Kiev aún no ha sido expuesta en detalle, pero Moscú ha advertido de forma recurrente que cualquier uso de armas occidentales contra su territorio será interpretado como una escalada. En el pasado, el Kremlin ha respondido con ataques intensificados cuando Ucrania ha logrado avances simbólicos o estratégicos, como ocurrió tras la ofensiva de drones ucranianos contra refinerías y bases aéreas rusas.

En paralelo, los analistas europeos consideran que Ucrania intenta enviar un mensaje doble: hacia el exterior, mostrando que sigue siendo capaz de ampliar sus capacidades ofensivas pese al desgaste del conflicto; y hacia el interior, reforzando la moral de una población exhausta y sometida desde hace meses a cortes energéticos intermitentes y ataques continuos.

Con la guerra entrando en su tercer año, las señales de fatiga en Occidente conviven con una creciente sofisticación del armamento que circula por el frente. La confirmación del uso de ATACMS dentro de Rusia no cambia por sí sola el rumbo del conflicto, pero añade una pieza que puede redefinir los límites tácticos en un momento en que ninguna de las partes parece dispuesta a ceder. Ucrania busca mantener la iniciativa y forzar nuevas discusiones sobre el apoyo militar internacional. Rusia, preservar su ventaja territorial. Entre ambas posiciones late una guerra que sigue mutando y cuyo desenlace permanece indescifrable.

Temas Relacionados

UcraniaATACMSRusiaGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El acuerdo incluye fondos para sectores estratégicos como tecnología avanzada, inteligencia artificial y energía, además de negociaciones para la compra de aviones F-35 y cooperación nuclear civil

Trump recibió al príncipe heredero

Netanyahu exigió la expulsión de Hamas de Gaza tras el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU al plan de paz de Trump

El primer ministro de Israel sostuvo que el futuro de la Franja debe estar libre de la influencia islamista y defendió la desmilitarización total planteada en la nueva hoja de ruta internacional

Netanyahu exigió la expulsión de

Estos son los rasgos que comparten los CEOs más influyentes del planeta, según un informe global

El trabajo realizado por McKinsey & Company y citado por la revista Fortune revela aspectos esenciales que ostentan los líderes de las empresas más destacadas del mundo. Por qué esta visión desafía las creencias tradicionales sobre las habilidades que realmente impulsan a los ejecutivos de alto nivel

Estos son los rasgos que

Ocho detenidos en Bélgica por un presunto plan para atentar contra el fiscal jefe de Bruselas

Los sospechosos cuentan con antecedentes judiciales por tráfico de drogas y estarían relacionados con estructuras de crimen organizado del entorno albanés

Ocho detenidos en Bélgica por

Las acciones europeas cerraron en mínimos de un mes

Los índices cayeron en un contexto marcado por la creciente aversión al riesgo de los inversores ante preocupaciones por la sobrevaloración del sector tecnológico y unas menores expectativas de rebaja de tasas de interés en Estados Unidos

Las acciones europeas cerraron en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

España - Turquía, en directo: el partido de clasificación para el Mundial 2026 en vivo

Comisión de Acusación inspeccionará el despacho de la fiscal Lucy Laborde para recavar información en el caso de la campaña de Petro

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Uno de cada cuatro peruanos está en riesgo de diabetes: médico experto revela cómo evitar graves complicaciones

INFOBAE AMÉRICA
Trump recibió al príncipe heredero

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum

Mike McDaniel: "Ha sido un privilegio jugar en Madrid y mucho mejor llevándome una victoria a casa"

Crónica del Rumanía - España: 0-2

CSD y Secretaría Estado de Igualdad presentan este lunes la campaña 'El deporte contra la violencia machista'

ENTRETENIMIENTO

La mítica guitarra humeante de

La mítica guitarra humeante de Ace Frehley de KISS busca nuevo dueño en subasta

Chappell Roan revela por qué se sintió nerviosa durante su concierto en México

La contundente respuesta de Elon Musk a Billie Eilish tras ser llamado “cobarde”

Dean Butler recordó el día que Michael Landon lo arrojó en el set de ‘La familia Ingalls’: “Fue totalmente culpa mía”

Sentencian a 9 días en prisión al hombre que acosó a Ariana Grande en Singapur