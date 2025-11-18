Mundo

Netanyahu exigió la expulsión de Hamas de Gaza tras el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU al plan de paz de Trump

El primer ministro de Israel sostuvo que el futuro de la Franja debe estar libre de la influencia islamista y defendió la desmilitarización total planteada en la nueva hoja de ruta internacional

Guardar
El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo que el futuro de la Franja de Gaza debe estar libre de la influencia islamista y defendió la desmilitarización total planteada en la nueva hoja de ruta internacional (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró este martes su posición de que el grupo terrorista Hamas debe ser expulsado de Gaza y de la región, un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la resolución que avala el plan de paz propuesto por Estados Unidos.

Aunque el documento respaldado por la comunidad internacional no incluye la expulsión obligatoria del grupo islamista, el gobierno israelí insiste en que la única vía hacia la paz es el “desarme total y la erradicación de la influencia de Hamas”, según afirmó la oficina de Netanyahu en una serie de publicaciones en la red social X.

Netanyahu expresó su reconocimiento por el plan del presidente Donald Trump, destacando la importancia de la desmilitarización y la desradicalización de Gaza.

Israel extiende la mano por la paz y la prosperidad a todos nuestros vecinos y llama a los países de la región a sumarse a la expulsión de Hamas”, declaró el líder israelí. Un portavoz del Ejecutivo precisó que, en este contexto, la exigencia es “garantizar que Hamas no tenga presencia ni capacidad de gobierno en Gaza, tal como lo prevé el plan en sus puntos clave”.

El plan de Trump, compuesto por veinte puntos y ratificado por la ONU, propone un proceso de alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y el despliegue temporal de una fuerza internacional para garantizar la estabilidad posconflicto.

Netanyahu expresó su reconocimiento por
Netanyahu expresó su reconocimiento por el plan del presidente Donald Trump, destacando la importancia de la desmilitarización y la desradicalización de Gaza (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El texto contempla la creación de una Junta de Paz que dirigirá la reconstrucción y supervisará el desarme. El acuerdo estipula amnistía para militantes de Hamas que acepten el desarme y coexistencia pacífica, así como el ofrecimiento de salida segura a terceros países para aquellos que no deseen permanecer en Gaza. No establece de forma explícita la expulsión o el desalojo total de los miembros de la organización.

La diferencia de visiones entre Tel Aviv y Washington quedó clara en este aspecto. En las últimas semanas, Netanyahu ha reafirmado también su rechazo a la eventual creación de un Estado palestino y a cualquier papel de la Autoridad Palestina en la futura administración de Gaza, especialmente tras las protestas de sus aliados ultranacionalistas al interior de su coalición.

El plan estadounidense, sin embargo, incluye cláusulas que allanan un posible camino de reformas para la Autoridad Palestina y reconoce la posibilidad de un futuro Estado, siempre bajo condiciones de seguridad y reforma institucional.

La resolución de la ONU autoriza el despliegue de una fuerza multinacional que, según el plan estadounidense, actuaría en Gaza hasta diciembre de 2027, cooperando con autoridades palestinas y con países aliados a la región. Este contingente tendrá como función principal estabilizar el territorio, monitorear los acuerdos de cese al fuego, facilitar la reconstrucción y garantizar que los flujos de ayuda humanitaria no sean interrumpidos.

La resolución de la ONU
La resolución de la ONU autoriza el despliegue de una fuerza multinacional que, según el plan estadounidense, actuaría en Gaza hasta diciembre de 2027, cooperando con autoridades palestinas y con países aliados a la región (REUTERS/Eduardo Munoz)

La Junta de Paz, abierta a la participación de estados miembros voluntarios, gestionará los fondos y la coordinación internacional para la recuperación de Gaza.

Desde el lado palestino, Hamas criticó el plan por considerar que “no responde a las exigencias ni a los derechos políticos y humanitarios del pueblo”. En un comunicado, el grupo señaló que “la resolución impone un mecanismo internacional”, rechazando la teoría de una administración tutelada y advirtiendo que una fuerza internacional perdería su imparcialidad si interfiere directamente en el proceso de desarme.

Según la analista política palestina Reham Owda, este pronunciamiento debe entenderse más como un intento de negociar los términos del despliegue y del rol internacional, antes que una negativa absoluta.

El cese al fuego pactado el 10 de octubre bajo los auspicios del plan de Trump ha permitido una retirada parcial del ejército israelí, aunque Tel Aviv sigue manteniendo control sobre más de la mitad del territorio de Gaza. Ambas partes se acusan de violar los términos del acuerdo y la situación humanitaria sigue siendo crítica.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

IsraelHamasFranja de GazaMedio OrienteTerrorismoAlto el fuegoPlan de Paz de TrumpONUConsejo de Seguridad de la ONUÚltimas Noticias AméricaBenjamín NetanyahuDonald Trump

Últimas Noticias

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Catorce sospechosos comparecen en Alepo por su presunta participación en la ola de violencia que dejó cerca de 1.500 civiles alauitas muertos, en el episodio más sangriento desde la caída del régimen de Assad

Comenzó en Siria el primer

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

El Estado Mayor ucraniano anunció que continuará empleando estas armas de largo alcance mientras Kiev solicita misiles Tomahawk con un rango superior a los 2.500 kilómetros

Ucrania confirmó por primera vez

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El acuerdo incluye fondos para sectores estratégicos como tecnología avanzada, inteligencia artificial y energía, además de negociaciones para la compra de aviones F-35 y cooperación nuclear civil

Trump recibió al príncipe heredero

Estos son los rasgos que comparten los CEOs más influyentes del planeta, según un informe global

El trabajo realizado por McKinsey & Company y citado por la revista Fortune revela aspectos esenciales que ostentan los líderes de las empresas más destacadas del mundo. Por qué esta visión desafía las creencias tradicionales sobre las habilidades que realmente impulsan a los ejecutivos de alto nivel

Estos son los rasgos que

Ocho detenidos en Bélgica por un presunto plan para atentar contra el fiscal jefe de Bruselas

Los sospechosos cuentan con antecedentes judiciales por tráfico de drogas y estarían relacionados con estructuras de crimen organizado del entorno albanés

Ocho detenidos en Bélgica por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

España - Turquía, en directo: La Roja busca su plaza en el Mundial de 2026

Cuál es el porcentaje de peso corporal que debes bajar para evitar desarrollar hígado graso o revertirlo

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio en esta última hora del 18 de noviembre

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump debe indemnizarlo junto a su familia: “Mostraré con mis abogados”

INFOBAE AMÉRICA
A nueve años del Acuerdo

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

El tenista español Carlos Alcaraz sucumbe ante el 'Maestro' Sinner en Turín

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Milei elimina las retenciones a los derivados del petróleo para impulsar las exportaciones

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

ENTRETENIMIENTO

La mítica guitarra humeante de

La mítica guitarra humeante de Ace Frehley de KISS busca nuevo dueño en subasta

Chappell Roan revela por qué se sintió nerviosa durante su concierto en México

La contundente respuesta de Elon Musk a Billie Eilish tras ser llamado “cobarde”

Dean Butler recordó el día que Michael Landon lo arrojó en el set de ‘La familia Ingalls’: “Fue totalmente culpa mía”

Sentencian a 9 días en prisión al hombre que acosó a Ariana Grande en Singapur