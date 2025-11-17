Mundo

Tensión entre Tailandia y Camboya: el Ejército tailandés detectó nuevas minas terrestres en la frontera

Bangkok denuncia que las minas violan el acuerdo de paz y presentó supuestas pruebas de su colocación reciente

Guardar
Antiguas minas terrestres que, según
Antiguas minas terrestres que, según Tailandia, fueron detonadas y recuperadas cerca de la disputada frontera entre Tailandia y Camboya se muestran durante una visita a los medios de comunicación organizada por el Real Ejército Tailandés, tras el alto el fuego entre Camboya y Tailandia, en la provincia de Surin, Tailandia, 20 de agosto de 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Las autoridades de Tailandia han nuevamente acusado a Camboya de incumplir el acuerdo de paz vigente, tras detectar la presencia de nuevas minas terrestres en la zona limítrofe entre ambos países. El incidente se produce después de que dos militares tailandeses resultaran heridos en la frontera la semana pasada debido a la explosión de uno de estos artefactos, según informaron el Gobierno y el Ejército en una rueda de prensa donde se presentaron supuestas pruebas de la nueva colocación de minas.

El portavoz gubernamental, Siripong Angskasakulkiat, declaró en rueda de prensa recogida por el diario tailandés The Nation que el Ejecutivo “seguirá avanzando” en la búsqueda de una solución al conflicto fronterizo. “Si los mecanismos bilaterales con Camboya funcionan, los utilizaremos. Si no, recurriremos a mecanismos multilaterales”, expresó Angskasakulkiat, subrayando que las autoridades tailandesas se reservan el derecho a “responder apropiadamente a las provocaciones” detectadas en la frontera.

En cuanto a la diplomacia internacional, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nikorndej Balankura, comunicó que el primer ministro, Anutin Charnvirakul, enviará una carta oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reafirmar la posición de Tailandia respecto a la suspensión de la Declaración Conjunta, tras lo que consideran una violación del acuerdo por parte de Camboya. Balankura explicó que la carta, resultado de conversaciones telefónicas previas entre ambos mandatarios, abordará exclusivamente la seguridad en la frontera y no tratará cuestiones comerciales bilaterales.

El portavoz del Ministerio de
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Nikorndej Balankura. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Balankura señaló también que esperan que la presión internacional, en particular la influencia de Estados Unidos, contribuya a que Camboya retome el cumplimiento de los compromisos acordados. Trump ha manifestado comprender las preocupaciones expresadas por Tailandia, aunque el presidente estadounidense no se ha pronunciado públicamente sobre la crisis.

El acuerdo de paz, suscrito en presencia del mandatario estadounidense, fue diseñado para erradicar las hostilidades después de los combates ocurridos en julio entre Tailandia y Camboya, conflictos que provocaron más de 40 muertes y forzaron el desplazamiento de unas 300.000 personas en ambos países.

Las tensiones fronterizas entre ambos países tienen raíces históricas que se remontan más de un siglo, pero los recientes choques de julio estallaron cuando Bangkok acusó a Phnom Penh de colocar minas terrestres a lo largo de la frontera —una acusación que el gobierno camboyano vuelve a rechazar categóricamente.

Militares tailandeses buscan minas terrestres
Militares tailandeses buscan minas terrestres mientras caminan por una ruta de patrulla cerca de la boscosa frontera en disputa entre Tailandia y Camboya en la zona de Chong Bok, tras el primer incidente del 16 de julio que seccionó el tobillo izquierdo de un soldado tailandés mientras patrullaba, en la provincia de Ubon Ratchathani, Tailandia, 27 de agosto de 2025. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Los enfrentamientos incluyeron intercambios de disparos, bombardeos y lanzamientos de cohetes, lo que llevó a un rápido deterioro de las relaciones diplomáticas. Ambos países retiraron a sus embajadores, y Tailandia clausuró los pasos fronterizos con Camboya, permitiendo únicamente el tránsito de trabajadores migrantes camboyanos que regresaban a su país.

El documento de paz firmado en octubre preveía operativos conjuntos de desminado, el retiro de armamento pesado y la presencia de observadores internacionales coordinados por la ASEAN. Poco después, Camboya anunció el repliegue de armas destructivas de su frontera con Tailandia. Sin embargo, expertos regionales advierten que, mientras no se aborde el conflicto territorial de fondo, la paz entre ambos países seguirá siendo frágil y provisional.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

TailandiaCamboyaUltimas noticias Americaminas terrestres

Últimas Noticias

La eurozona afronta renovación en el BCE marcada por críticas a su falta de inclusión

La próxima salida del vicepresidente Luis de Guindos y el reemplazo de varios miembros clave del Banco Central Europeo renuevan cuestionamientos sobre la escasa diversidad geográfica y de género en la institución

La eurozona afronta renovación en

Tecnología, ciencia y bienestar animal: así es la revolución lechera que está transformando a Finlandia

Una granja en Helsinki explora nuevas estrategias para lograr mayor eficiencia y menor impacto ecológico en la producción de leche. Cómo funciona

Tecnología, ciencia y bienestar animal:

La economía japonesa se contrae por primera vez en seis trimestres debido al impacto arancelario

El producto interno bruto japonés retrocedió un 0,4% trimestral debido a la baja de exportaciones por aranceles estadounidenses y a la caída de la inversión residencial, según datos oficiales del gobierno publicados este lunes

La economía japonesa se contrae

La Unión Europea plantea una subvención de hasta 90.000 millones de euros para Ucrania si no se usan los activos rusos congelados

Bruselas propuso a los Estados miembros tres alternativas de financiación para garantizar apoyo urgente a Kiev ante la falta de consenso sobre el uso directo de fondos rusos inmovilizados

La Unión Europea plantea una

Un submarino de la OTAN hundió un barco en una prueba de torpedos durante un ejercicio militar

La alianza militar publicó imágenes del hundimiento de la KNM Trondheim frente a las costas del Ártico. El ejercicio buscaba demostrar el poder de ataque del arma, pero provocó controversia por impacto ambiental

Un submarino de la OTAN
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desesperada búsqueda de un argentino en Asia:

Desesperada búsqueda de un argentino en Asia: viajó a un monasterio budista en 2022 y no se sabe nada de él

Carolina Cruz se sincera sobre Lincoln Palomeque y su nueva pareja: “Siempre será importante en mi vida”

Resultados del Chontico Día lunes 16 de noviembre de 2025

La oposición suma firmas para que la libertaria Lorena Villaverde no pueda asumir su banca en el Senado

Un medicamento clásico para la presión arterial podría frenar el avance de tumores cerebrales agresivos

INFOBAE AMÉRICA
Teñirse el pelo y decorarse

Teñirse el pelo y decorarse las uñas está permitido: empresas japonesas flexibilizan las normas para atraer trabajadores

Bach amplía su repertorio: descubren dos obras inéditas del gran compositor alemán tras más de 300 años

La oposición ecuatoriana reivindica la derrota de Noboa en el referéndum del domingo

Drones en el mar: la tecnología abre nuevas perspectivas para el estudio de orcas, delfines y ballenas en libertad

La eurozona afronta renovación en el BCE marcada por críticas a su falta de inclusión

ENTRETENIMIENTO

Reese Witherspoon, entre resiliencia y

Reese Witherspoon, entre resiliencia y autenticidad: “Siempre seré esa persona que empuja los límites”

Pierce Brosnan y la razón por la que dejó de hacer acrobacias en el cine: “Seré artista hasta el último aliento”

‘Moana’: Disney libera el primer adelanto del live-action

George Clooney reveló cuál es el peor fracaso de su carrera: “No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar”

Melissa Gilbert respondió a Megyn Kelly tras comentarios polémicos sobre Jeffrey Epstein: “Yo también era una niña”