Tensión entre Tailandia y Camboya: el Ejército tailandés detectó nuevas minas terrestres en la frontera

Antiguas minas terrestres que, según Tailandia, fueron detonadas y recuperadas cerca de la disputada frontera entre Tailandia y Camboya se muestran durante una visita a los medios de comunicación organizada por el Real Ejército Tailandés, tras el alto el fuego entre Camboya y Tailandia, en la provincia de Surin, Tailandia, 20 de agosto de 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Las autoridades de Tailandia han nuevamente acusado a Camboya de incumplir el acuerdo de paz vigente, tras detectar la presencia de nuevas minas terrestres en la zona limítrofe entre ambos países. El incidente se produce después de que dos militares tailandeses resultaran heridos en la frontera la semana pasada debido a la explosión de uno de estos artefactos, según informaron el Gobierno y el Ejército en una rueda de prensa donde se presentaron supuestas pruebas de la nueva colocación de minas.

El portavoz gubernamental, Siripong Angskasakulkiat, declaró en rueda de prensa recogida por el diario tailandés The Nation que el Ejecutivo “seguirá avanzando” en la búsqueda de una solución al conflicto fronterizo. “Si los mecanismos bilaterales con Camboya funcionan, los utilizaremos. Si no, recurriremos a mecanismos multilaterales”, expresó Angskasakulkiat, subrayando que las autoridades tailandesas se reservan el derecho a “responder apropiadamente a las provocaciones” detectadas en la frontera.

En cuanto a la diplomacia internacional, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nikorndej Balankura, comunicó que el primer ministro, Anutin Charnvirakul, enviará una carta oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reafirmar la posición de Tailandia respecto a la suspensión de la Declaración Conjunta, tras lo que consideran una violación del acuerdo por parte de Camboya. Balankura explicó que la carta, resultado de conversaciones telefónicas previas entre ambos mandatarios, abordará exclusivamente la seguridad en la frontera y no tratará cuestiones comerciales bilaterales.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Nikorndej Balankura. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Balankura señaló también que esperan que la presión internacional, en particular la influencia de Estados Unidos, contribuya a que Camboya retome el cumplimiento de los compromisos acordados. Trump ha manifestado comprender las preocupaciones expresadas por Tailandia, aunque el presidente estadounidense no se ha pronunciado públicamente sobre la crisis.

El acuerdo de paz, suscrito en presencia del mandatario estadounidense, fue diseñado para erradicar las hostilidades después de los combates ocurridos en julio entre Tailandia y Camboya, conflictos que provocaron más de 40 muertes y forzaron el desplazamiento de unas 300.000 personas en ambos países.

Las tensiones fronterizas entre ambos países tienen raíces históricas que se remontan más de un siglo, pero los recientes choques de julio estallaron cuando Bangkok acusó a Phnom Penh de colocar minas terrestres a lo largo de la frontera —una acusación que el gobierno camboyano vuelve a rechazar categóricamente.

Militares tailandeses buscan minas terrestres mientras caminan por una ruta de patrulla cerca de la boscosa frontera en disputa entre Tailandia y Camboya en la zona de Chong Bok, tras el primer incidente del 16 de julio que seccionó el tobillo izquierdo de un soldado tailandés mientras patrullaba, en la provincia de Ubon Ratchathani, Tailandia, 27 de agosto de 2025. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Los enfrentamientos incluyeron intercambios de disparos, bombardeos y lanzamientos de cohetes, lo que llevó a un rápido deterioro de las relaciones diplomáticas. Ambos países retiraron a sus embajadores, y Tailandia clausuró los pasos fronterizos con Camboya, permitiendo únicamente el tránsito de trabajadores migrantes camboyanos que regresaban a su país.

El documento de paz firmado en octubre preveía operativos conjuntos de desminado, el retiro de armamento pesado y la presencia de observadores internacionales coordinados por la ASEAN. Poco después, Camboya anunció el repliegue de armas destructivas de su frontera con Tailandia. Sin embargo, expertos regionales advierten que, mientras no se aborde el conflicto territorial de fondo, la paz entre ambos países seguirá siendo frágil y provisional.

(Con información de Europa Press)