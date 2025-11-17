EEUU destacó el triángulo estratégico entre Seúl, Tokio y Manila para hacer frente a las amenazas de China y Corea del Norte

El jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur, Xavier Brunson (REUTERS/ARCHIVO)

El jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur, Xavier Brunson, destacó este lunes el potencial del “triángulo estratégico” formado por Corea del Sur, Japón y Filipinas frente a la presión de Corea del Norte y China. Estas declaraciones se produjeron el mismo día en que China inició maniobras militares con fuego real en el mar Amarillo, en un contexto de crecientes tensiones entre Tokio y Beijing, según un artículo publicado en la página web de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK).

Brunson subrayó que "Corea del Sur, Japón y Filipinas conforman una red interconectada, en lugar de tres relaciones bilaterales separadas. Cada socio aporta una capacidad distintiva", según recoge la publicación de USFK. El militar resaltó la "profundidad estratégica" de Corea del Sur, la "ventaja tecnológica y el alcance marítimo" de Japón y la relevancia de Filipinas por su acceso a "rutas marítimas clave“, promoviendo la necesidad de un nuevo enfoque sobre la posición geográfica de estos aliados de Estados Unidos frente a la influencia china en el Indopacífico.

En una comparecencia ante los medios celebrada el lunes, tras la publicación el domingo de un ensayo en ese sentido, Brunson enfatizó también el papel de Manila como elemento disuasorio no solo ante la influencia de China, sino también frente a las amenazas de Pyongyang. Según el jefe militar, existen "oportunidades para una mayor cooperación trilateral que pueden no ser inmediatamente evidentes desde las perspectivas tradicionales".

En julio de este año, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur celebraron el foro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia para fortalecer su coordinación en materia de seguridad

Las declaraciones de Brunson coinciden con un aumento de las tensiones en la región. El malestar entre Tokio y Beijing se intensificó tras unas recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió que un ataque militar chino sobre Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas. Como respuesta, el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, publicó en redes sociales un comentario violento tras compartir un artículo del diario Asahi donde hacía referencia a las palabras de Takaichi: “No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello que se ha abalanzado sobre nosotros sin dudarlo un instante. ¿Están preparados?”. El mensaje fue posteriormente borrado, pero desató un nuevo capítulo de fricciones entre los vecinos asiáticos.

Por otra parte, A principios de mes sumó otro motivo de preocupación en la península coreana. El régimen de Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur a las 12:40 hora local (3:40 GMT). El lanzamiento se produjo un día después de que Pyongyang prometiera “responder de forma apropiada” a las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la semana anterior sancionó a ocho individuos y dos empresas acusados de blanqueo de capitales para financiar el programa de armas nucleares norcoreano.

Kim Jong-un y Xi Jinping se han convertido en grandes aliados (REUTERS/ARCHIVO)

Washington señaló que Corea del Norte dirige ciberataques y otras operaciones ilícitas que, en los últimos tres años, han generado más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas para sostener sus programas armamentísticos. Ante la presión de las sanciones estadounidenses e internacionales, el régimen norcoreano recurre a estas actividades clandestinas, según fuentes del Gobierno de Estados Unidos.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó el mismo día el lanzamiento norcoreano, indicando ante la prensa que “se cree que ha caído fuera de la ZEE (zona económica exclusiva) de nuestro país y, por el momento, no hay información confirmada sobre daños". El precedente lanzamiento de un misil balístico norcoreano tuvo lugar el 22 de octubre, en la primera ocasión en que Pyongyang realizó esta clase de prueba desde la investidura en junio del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y pocos días antes de la visita a Corea del Sur del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Con información de EFE)