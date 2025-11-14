Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel revelaron que la muerte del líder cristiano en Líbano fue un asesinato de Hezbollah

Nuevos datos de las autoridades israelíes apuntan a que Elias al-Hasrouni fue secuestrado por una unidad terrorista en 2023, contradiciendo la versión inicial de accidente automovilístico

Elias al-Hasrouni, político cristiano libanés
Elias al-Hasrouni, político cristiano libanés

El asesinato de Elias al-Hasrouni, un destacado político cristiano libanés, fue atribuido directamente a Hezbollah por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que responsabilizan al grupo chiita de planear y ejecutar el crimen en agosto de 2023.

La revelación, difundida por el portavoz en árabe de las FDI, el coronel Avichay Adraee, arroja nueva luz sobre un caso que inicialmente se presentó como un accidente de tráfico.

Al-Hasrouni, de setenta y dos años, ocupaba un cargo relevante en las Fuerzas Libanesas, el principal partido cristiano del país, liderado por Samir Geagea.

Su cuerpo fue hallado el dos de agosto de 2023 en Ain Ebel, una localidad de mayoría cristiana situada en el sur de Líbano, rodeada de pueblos chiitas donde la presencia de Hezbollah es significativa. Los primeros reportes de la prensa libanesa indicaron que la causa de la muerte había sido un accidente automovilístico.

No obstante, en los días posteriores, tanto las autoridades locales como el partido de al-Hasrouni sostuvieron que el político había sido secuestrado por varios individuos, trasladado a otro lugar y golpeado hasta morir. Esta versión contrastaba con la hipótesis inicial y generó sospechas sobre la naturaleza real del suceso.

Miembros del ejército libanés. REUTERS/Karamallah
Miembros del ejército libanés. REUTERS/Karamallah Daher

La versión de las FDI, expuesta por Adraee en una publicación en la red social X, sostiene que al-Hasrouni, conocido por su postura abiertamente contraria a Hezbollah, fue víctima de una operación planificada por la Unidad 121, el grupo de operaciones especiales de la organización chiita.

Según el portavoz militar israelí, “en la noche del primero de agosto de 2023, miembros de la Unidad 121 tendieron una emboscada a Hasrouni en una carretera cercana a su domicilio en Ain Ebel, en el sur de Líbano, donde lo secuestraron y lo mataron mediante envenenamiento y fractura de costillas.

Posteriormente, para simular que se trataba de un accidente de tráfico, devolvieron su cuerpo a su vehículo, lo estrellaron contra un árbol y lo dejaron en una zanja al borde de la carretera”.

Adraee describió a la Unidad 121 como el brazo de vigilancia y operaciones especiales de Hezbollah, encargado de perpetrar asesinatos selectivos contra periodistas, oficiales, políticos y otras figuras libanesas que se oponen a la organización y a sus actividades.

“Esta unidad funciona como el aparato de seguridad interna de la organización, que utiliza para rastrear y eliminar a sus adversarios”, afirmó Adraee, quien recordó que entre las víctimas de este grupo se encuentra el ex primer ministro libanés Rafik Hariri.

Las FDI anunciaron el fin
Las FDI anunciaron el fin de sus operaciones en el norte de la Franja de Gaza

El portavoz de las FDI subrayó que, pese a los reveses sufridos por Hezbollah durante la guerra, la organización continúa intentando desestabilizar el país y recuperar su influencia mediante la Unidad 121 y otros mecanismos.

“El pueblo libanés, que anhela estabilidad y prosperidad, comprende plenamente la necesidad de eliminar este decadente brazo iraní que ha arrastrado al país a guerras inútiles, espía a la población y asesina a sus opositores”, declaró Adraee en su mensaje.

La acusación de las FDI introduce un nuevo elemento en la investigación sobre la muerte de al-Hasrouni y refuerza las tensiones entre las comunidades cristiana y chiita en el sur de Líbano, así como la rivalidad entre Israel y Hezbollah.

