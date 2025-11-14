Mundo

Las acciones europeas cayeron por menores expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos

A pesar del retroceso, el índice paneuropeo STOXX 600 registró su mayor avance semanal desde finales de septiembre

Las acciones europeas cerraron con una caída notable el viernes, después de que los mensajes firmes de los responsables de la política monetaria estadounidense redujeron las posibilidades de un recorte cercano en las tasas de interés. A pesar del retroceso, el índice paneuropeo STOXX 600 registró su mayor avance semanal desde finales de septiembre, alcanzando previamente máximos históricos durante la semana debido a las expectativas de una rebaja en los costos de endeudamiento y al fin del cierre del gobierno federal en Estados Unidos.

El STOXX 600 bajó un 1%, situándose en 574,81 puntos, según cifras recogidas al cierre de la jornada; en tanto, el sector bancario europeo perdió un 2,4%. El foco de los mercados permaneció en la evolución macroeconómica de Estados Unidos, ante la expectativa de que nuevos datos revelaran un enfriamiento económico y motivaran a la Reserva Federal (Fed) a reducir las tasas de interés en diciembre. Esas expectativas se vieron frenadas después de que aumentó el número de autoridades de la Fed que expresaron cautela respecto a una relajación, alertando sobre la necesidad de más evidencias antes de tomar medidas.

El sector tecnológico europeo cayó un 1,4%. Durante la jornada, su índice tocó el nivel más bajo de las últimas siete semanas. A diferencia de la tendencia general, la firma de lujo suiza Richemont logró un repunte del 5,9% tras presentar ventas trimestrales superiores a lo previsto, arrastrando al alza al sector del lujo en general. Siemens Energy subió un 9,4%, impulsada por el anuncio de su primer pago de dividendo en cuatro años y la mejora de sus perspectivas a medio plazo.

El índice británico FTSE 100 descendió un 1,1%, presionado por el alza en los rendimientos de los gilts británicos luego de que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, descartara un aumento de las tasas del impuesto sobre la renta en el próximo presupuesto. Este cambio generó inquietud sobre la estrategia para equilibrar las finanzas públicas en el Reino Unido.

En cuanto a la actividad económica, las cifras del tercer trimestre reflejaron que la economía de la zona euro mantuvo una expansión moderada. El superávit comercial de la región aumentó en septiembre, beneficiado por el buen desempeño de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Franco suizo sube y libra se deprecia

El franco suizo alcanzó el viernes su nivel más alto frente al euro desde 2015, mientras que la libra esterlina se depreciaba tras un informe sobre cambios en el presupuesto del Reino Unido, según informó Reuters. La volatilidad en los mercados se intensificó, ya que los inversores optaron por monedas consideradas refugio ante la incertidumbre.

El euro perdió un 0,2% frente al franco, cotizándose en 0,9177 unidades, un mínimo no visto desde que en 2015 las autoridades suizas desvincularon su moneda del euro, de acuerdo con datos de Reuters. El dólar también mostró una leve baja del 0,04% respecto al franco, con una cotización de 0,793 unidades.

La libra esterlina descendió hasta un 0,5% frente al dólar, para luego situarse en una caída del 0,33%, cotizándose en 1,3146 dólares tras informaciones que apuntan a un giro en los planes fiscales del Gobierno británico. Reuters informó que el primer ministro Keir Starmer y la ministra de Finanzas Rachel Reeves decidieron no implementar el aumento del impuesto sobre la renta, una decisión relevante a pocos días de la presentación del presupuesto.

En relación con el comercio exterior, el Gobierno suizo comunicó que Estados Unidos reducirá al 15% los aranceles sobre productos suizos, una rebaja significativa desde el 39% anterior, tras la firma de un nuevo acuerdo comercial, de acuerdo con información de Reuters.

Otras monedas también registraron movimientos. El yen japonés se apreció un 0,14% a 154,31 por dólar, aunque cerraría la semana con balance negativo. Frente al euro, el dólar ganaba un 0,11% hasta los 1,1618 dólares. Por su parte, los mercados permanecen atentos a la publicación de los próximos datos económicos estadounidenses, luego del cierre temporal de la administración federal. La Casa Blanca advirtió que podría no estar disponible la tasa de desempleo de octubre, ya que la encuesta necesaria no se realizó durante el cierre, según recogió Reuters.

(Con información de Reuters)

