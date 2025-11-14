La policía francesa tiroteó a un hombre armado con un cuchillo en una estación de París

La policía francesa asegura la zona en la estación de tren Gare Montparnasse durante su evacuación en París, Francia, el 14 de noviembre de 2025. (REUTERS/Stephane Mahe)

La policía francesa hirió a tiros este viernes a un hombre armado con un cuchillo en la concurrida estación ferroviaria de Montparnasse, en el centro de París. El incidente provocó momentos de pánico entre los viajeros, especialmente sensible por ocurrir un día después de que Francia conmemorara el décimo aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015.

Según informó la Fiscalía de París, los agentes esperaban al sospechoso, con antecedentes por violencia doméstica, que llegaba en un tren procedente de Rennes. La policía lo esperaba en el marco de una investigación por violencia de género, ante la sospecha de que el individuo buscaba agredir a su ex pareja.

Al percibir gestos amenazantes y ver que el hombre blandía un cuchillo, uno de los agentes le disparó en la pierna. Tras recibir el impacto, el sospechoso se autolesionó en el cuello con el arma blanca. Los servicios de emergencia lo atendieron de inmediato y fue trasladado al hospital en estado crítico, según fuentes policiales citadas por Reuters y medios locales. Durante la intervención, un transeúnte de 53 años resultó herido de forma accidental en el pie por uno de los disparos policiales.

El hombre, buscado por un caso de violencia doméstica, fue herido en la estación de Montparnasse después de amenazar a los agentes con un cuchillo. (REUTERS/Stephane Mahe)

La Fiscalía parisina ha abierto dos investigaciones paralelas: una por tentativa de homicidio contra agentes de la fuerza pública, relacionada con las amenazas del sospechoso, y otra para determinar si el uso del arma por parte de la policía estuvo justificado. Las autoridades han aclarado que, por el momento, no existen indicios de que el agresor actuara movido por motivaciones terroristas, lo que habría activado la intervención de la Fiscalía antiterrorista.

Testigos describieron escenas de angustia y confusión dentro de la estación. Una viajera, Elvire Vaisse, declaró: “Todavía recuerdo los ataques del 13 de noviembre. Pensé: ‘Otra vez lo mismo’. De repente me sentí muy angustiada”.

Los bomberos franceses corren por el vestíbulo de la estación de tren Gare Montparnasse durante su evacuación en París, Francia, el 14 de noviembre de 2025. (REUTERS/Stephane Mahe)

Los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París fueron una serie de ataques terroristas coordinados reivindicados por el Estado Islámico. Varios comandos armados atacaron simultáneamente el Estadio de Francia, varias terrazas y restaurantes del centro de la ciudad, y la sala de conciertos Bataclan, donde se produjo la mayor masacre. En total murieron 132 personas y más de 400 resultaron heridas, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos y violentos de la historia reciente de Francia.

El suceso de este viernes, ocurrido poco antes de las 15.00 hora local, obligó a un desalojo temporal de parte de la estación y dejó a numerosos pasajeros conmocionados por el violento episodio.

(Con información de agencias)