La Unión Europea sigue priorizando el uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania

La Unión Europea (UE) mantiene como opción el uso de activos rusos congelados para financiar un préstamo destinado a Ucrania, una decisión que enfrenta desafíos técnicos y legales.

Este mecanismo permitiría que Kiev reciba fondos sin costes de intereses y solo debería devolver el monto si Rusia paga reparaciones por la guerra.

Sin embargo, en la reciente reunión del Eurogrupo, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió que prolongar préstamos regulares agravaría la situación financiera ucraniana, por sus intereses y el impacto fiscal a largo plazo.

Además, propuso, en cambio, un “préstamo de reparación” financiado con los activos congelados, modelo que limita el incremento de la deuda y la presión sobre el presupuesto ucraniano, porque el reembolso estaría condicionado al pago de reparaciones por parte de Moscú.

Actualmente, estos activos alcanzan unos 200.000 millones de euros en la UE, de los cuales 180.000 millones se encuentran en Bélgica. La Comisión Europea dialoga con las autoridades de esa nación para asegurar la necesaria cobertura legal, ante el posible impacto financiero y ante la insistencia en contar con suficientes garantías jurídicas.

La propuesta cuenta con apoyo de países como Francia y Finlandia. El ministro francés Roland Lescure la consideró factible y deseable en todos los planos.

Por otro lado, Riikka Purra, la calificó como la alternativa más eficiente y menos exigente para los presupuestos nacionales.

Además, el ministro alemán Lars Klingbeil se mostró optimista respecto a lograr consensos y superar los obstáculos legales.

En respuesta, el gobierno ruso, mediante el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), advirtió a Bélgica sobre posibles responsabilidades legales y represalias si se utilizan estos recursos, según informó Europa Press. Moscú ha tachado la iniciativa de “confiscación” y cuestionado la capacidad legal y financiera de Bruselas, además de señalar que podría emplearse parte de los activos para otras operaciones estratégicas en la región.

De esta manera, la Comisión Europea trabaja en una propuesta formal, centrada en la financiación a Ucrania con los activos congelados, que se presentará para su evaluación en el próximo Consejo Europeo de diciembre.

Aunque el documento oficial aún no está publicado y se siguen afinando detalles legales y técnicos con los Estados miembros, el apoyo financiero a Ucrania sigue como prioridad en la agenda comunitaria.

Las autoridades europeas mantienen que esta vía es viable y ventajosa para Ucrania, siempre que se logre el consenso necesario y la protección legal exigida por otros países del bloque.

Sin embargo, en este escenario, la preocupación por la guerra entre Ucrania y Rusia no es exclusiva de la Unión Europea.

Altos representantes del Grupo de los Siete (G7) se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. El encuentro se produjo en medio de una nueva ola de ataques aéreos de Rusia contra territorio ucraniano.

Estos bombardeos han generado recientes cortes de electricidad en distintas regiones. La situación agrava la crisis ante la proximidad del invierno.

Durante el encuentro, el canciller ucraniano Andriy Sybiha advirtió sobre la gravedad de la situación y pidió a los aliados internacionales más apoyo para hacer frente a un invierno que se anticipa particularmente complicado.

Según Sybiha, es fundamental aumentar la presión sobre Rusia y su presidente para intentar poner fin a la guerra.

