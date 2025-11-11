Mundo

Rusia condenó a prisión por tercera vez a una artista de 18 años por cantar canciones críticas hacia el Kremlin

Diana Loginova, la joven artista callejera, fue sentenciada a 13 días de cárcel en San Petersburgo por interpretar en la vía pública temas de artistas opositores

Guardar
Agentes de policía rusos escoltan
Agentes de policía rusos escoltan a Diana Loginova, quien fue condenada a otros 13 días de prisión por una falta de orden público en San Petersburgo, Rusia, el 11 de noviembre de 2025. (Fuente: REUTERS/Anton Vaganov)

Una joven artista callejera rusa ha sido enviada nuevamente a prisión tras interpretar canciones críticas con el Kremlin en las calles de San Petersburgo, en el marco de un creciente endurecimiento de la censura en Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Diana Loginova, de 18 años, estudiante de música y miembro del grupo Stoptime, fue condenada este martes por tercera vez a 13 días más de cárcel por un delito de orden público, según informó el tribunal de la ciudad y el portal Fontanka. Alexander Orlov, guitarrista del grupo y pareja de Loginova, recibió la misma condena.

Las autoridades rusas han intensificado la presión contra voces críticas desde febrero de 2022, cuando inició la invasión de Ucrania, bajo el argumento de que la cohesión social es imprescindible en un contexto que describen como “guerra indirecta con Occidente”. En este clima, Loginova, que actúa bajo el nombre artístico Naoko, ya había cumplido dos penas de cárcel —que suman 26 días— tras actuaciones en pleno centro de la segunda ciudad rusa.

Loginova no reconoció ninguna infracción, argumentando ante el tribunal que las personas que la escuchaban cantar formaban un pequeño círculo que no impedía el tránsito de los peatones, según recogió su abogada. “Seamos sinceros, cada día hay músicos que cantan en la calle y todos sabemos cuál es la razón de que Diana esté aquí”, declaró la defensora.

Diana Loginova, una artista callejera
Diana Loginova, una artista callejera de 18 años que actúa bajo el nombre Naoko, quien fue detenida tras cantar en público una canción prohibida por el gobierno por considerarla “extremista”. (Fuente: REUTERS/Anton Vaganov)

Entre los motivos de las condenas figura la interpretación de “Swan Lake Cooperative”, una canción crítica con el Kremlin del rapero Noize MC, actualmente exiliado, que se volvió viral en redes sociales tras su interpretación en la vía pública. Tras este episodio, un tribunal sentenció a la joven a 13 días de prisión por un primer delito de orden público, y más tarde a una nueva pena de igual duración bajo la acusación de “vandalismo menor” por actuar cerca de una estación de metro del centro. Loginova también recibió una multa de 30.000 rublos (USD369) por supuestamente desacreditar al Ejército ruso mediante su interpretación de “You Are a Soldier”, de la cantante Monetochka, otra artista en el exilio calificada de “agente extranjera” por las autoridades.

La justicia rusa ha acusado reiteradamente a Loginova de organizar mitines ilegales y de desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Los vídeos de sus actuaciones han alcanzado gran difusión, con la interpretación de Eres un soldado de Monetochka superando las 900.000 visualizaciones en YouTube desde mediados de octubre.

Las detenciones consecutivas han significado que Loginova ha tenido que cumplir varias condenas de forma ininterrumpida, siendo arrestada cada vez al concluir el periodo anterior. Tanto Noize MC como Monetochka, cuyos temas forman parte del repertorio de la joven, han criticado públicamente la guerra en Ucrania y optaron por abandonar Rusia en protesta por la invasión.

(Con información de EFE/Reuters)

Temas Relacionados

RusiaDiana LoginovaKremlinrepresionUltimas noticias America

Últimas Noticias

Cerca de 92.000 personas han sido desplazadas en el norte de Mozambique por una nueva ola de violencia yihadista

Las provincias más afectadas, Cabo Delgado y Nampula, recibieron miles de familias que huyeron hacia ciudades como Mueda, saturando los recursos sanitarios y de acogida

Cerca de 92.000 personas han

Condenaron en Londres a la “diosa de la riqueza” china por liderar una estafa de USD 6.600 millones con Bitcoin

Zhimin Qian fue sentenciada a 11 años y ocho meses de prisión tras ser hallada culpable de encabezar un esquema Ponzi que defraudó a más de 128.000 personas en China

Condenaron en Londres a la

Zelensky reconoció que Ucrania sufre una presión extrema en Pokrovsk y Zaporizhzhia mientras Rusia avanza en varios frentes

El presidente ucraniano alertó sobre el deterioro de la situación militar y el incremento de las ofensivas rusas, favorecidas por el mal clima y las tácticas de infiltración

Zelensky reconoció que Ucrania sufre

Más de 225.000 muertos, costas destruidas en 14 países y un evento que marcó generaciones: así fue el tsunami más devastador jamás registrado

El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra originó una catástrofe que golpeó el sudeste asiático y el este de África. Cómo la tragedia motivó reformas en los sistemas de alerta y prevención en todo el mundo, afirma National Geographic

Más de 225.000 muertos, costas

El momento en que un avión militar turco con 20 personas a bordo se estrelló cerca de la frontera con Azerbaiyán

La aeronave, identificada como un C-130 Hércules de transporte, perdió contacto poco después de ingresar al espacio aéreo de Georgia. Las autoridades investigan las causas del accidente

El momento en que un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La planta que ayuda a

La planta que ayuda a expulsar los cálculos renales sin dolor con un eficaz té para limpiar tus riñones

Fuertes lluvias dejan tres muertos y dos heridos por deslizamientos en Pueblorrico, Antioquia

Rehabilitación en Periférico Norte ocasiona cierres: autoridades de Naucalpan llaman a usar vías alternas

INPE refuerza seguridad en cárceles con cambios de personal, operativos de requisas y traslados de internos peligrosos

Cuál es el beneficio secreto por el que tres grandes fabricantes de autos entrarán en la Fórmula 1 en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Nuevo temblor en Chile hoy

Nuevo temblor en Chile hoy 11 de noviembre: magnitud y epicentro que reporta en CSN

Norris lo borda y Verstappen mantiene el espectáculo en Brasil

La inmobiliaria SBB venderá sus activos sociales a Public Property Invest por más de 2.900 millones de euros

ERC, Junts, Bildu y BNG plantarán al Rey en el acto del Congreso por los 50 años de la restauración de la Monarquía

El técnico Joan Peñarroya, destituido en el Barça

ENTRETENIMIENTO

El sombrero de la Bruja

El sombrero de la Bruja Mala del Oeste de la película El Mago de Oz será subastado por 3 millones de dólares

Estrella de k-pop alarmó a fans al desmayarse en pleno concierto: “No recuerdo nada de lo que pasó”

“No soy un ermitaño. Llevo una vida plena, feliz”, aseguró Daniel Day-Lewis en su esperado regreso a la gran pantalla

Christopher Meloni describió el final soñado para Benson y Stabler en “La ley y el orden: UVE”

Kim Kardashian arremetió contra los videntes que dijeron que aprobaría el examen de abogacía