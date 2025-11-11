Rusia condenó a prisión por tercera vez a una artista de 18 años por cantar canciones críticas hacia el Kremlin

Agentes de policía rusos escoltan a Diana Loginova, quien fue condenada a otros 13 días de prisión por una falta de orden público en San Petersburgo, Rusia, el 11 de noviembre de 2025. (Fuente: REUTERS/Anton Vaganov)

Una joven artista callejera rusa ha sido enviada nuevamente a prisión tras interpretar canciones críticas con el Kremlin en las calles de San Petersburgo, en el marco de un creciente endurecimiento de la censura en Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Diana Loginova, de 18 años, estudiante de música y miembro del grupo Stoptime, fue condenada este martes por tercera vez a 13 días más de cárcel por un delito de orden público, según informó el tribunal de la ciudad y el portal Fontanka. Alexander Orlov, guitarrista del grupo y pareja de Loginova, recibió la misma condena.

Las autoridades rusas han intensificado la presión contra voces críticas desde febrero de 2022, cuando inició la invasión de Ucrania, bajo el argumento de que la cohesión social es imprescindible en un contexto que describen como “guerra indirecta con Occidente”. En este clima, Loginova, que actúa bajo el nombre artístico Naoko, ya había cumplido dos penas de cárcel —que suman 26 días— tras actuaciones en pleno centro de la segunda ciudad rusa.

Loginova no reconoció ninguna infracción, argumentando ante el tribunal que las personas que la escuchaban cantar formaban un pequeño círculo que no impedía el tránsito de los peatones, según recogió su abogada. “Seamos sinceros, cada día hay músicos que cantan en la calle y todos sabemos cuál es la razón de que Diana esté aquí”, declaró la defensora.

Diana Loginova, una artista callejera de 18 años que actúa bajo el nombre Naoko, quien fue detenida tras cantar en público una canción prohibida por el gobierno por considerarla “extremista”. (Fuente: REUTERS/Anton Vaganov)

Entre los motivos de las condenas figura la interpretación de “Swan Lake Cooperative”, una canción crítica con el Kremlin del rapero Noize MC, actualmente exiliado, que se volvió viral en redes sociales tras su interpretación en la vía pública. Tras este episodio, un tribunal sentenció a la joven a 13 días de prisión por un primer delito de orden público, y más tarde a una nueva pena de igual duración bajo la acusación de “vandalismo menor” por actuar cerca de una estación de metro del centro. Loginova también recibió una multa de 30.000 rublos (USD369) por supuestamente desacreditar al Ejército ruso mediante su interpretación de “You Are a Soldier”, de la cantante Monetochka, otra artista en el exilio calificada de “agente extranjera” por las autoridades.

La justicia rusa ha acusado reiteradamente a Loginova de organizar mitines ilegales y de desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Los vídeos de sus actuaciones han alcanzado gran difusión, con la interpretación de Eres un soldado de Monetochka superando las 900.000 visualizaciones en YouTube desde mediados de octubre.

Las detenciones consecutivas han significado que Loginova ha tenido que cumplir varias condenas de forma ininterrumpida, siendo arrestada cada vez al concluir el periodo anterior. Tanto Noize MC como Monetochka, cuyos temas forman parte del repertorio de la joven, han criticado públicamente la guerra en Ucrania y optaron por abandonar Rusia en protesta por la invasión.

(Con información de EFE/Reuters)