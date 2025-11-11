Progresistas y democristianos podrán negociar la formación del próximo gobierno en Países Bajos

El Parlamento neerlandés debatirá este jueves el informe del explorador Wouter Koolmees (EFE)

Países Bajos abrirá la primera fase para que progresistas y democristianos entablen negociaciones de gobierno tras la fragmentada elección del 29 de octubre.

El informe que presentará el explorador de gobierno Wouter Koolmees recomendará que el partido progresista D66 y los democristianos CDA encabecen el inicio de las conversaciones para conformar una nueva administración.

La propuesta surge tras una semana de consultas con los principales líderes políticos. El objetivo inmediato es destrabar la formación del nuevo Ejecutivo, dificultada por el reparto de escaños reflejado en las urnas y el veto impuesto por la mayoría a la ultraderecha representada por Geert Wilders y su partido PVV.

Geert Wilders permanece aislado del proceso de formación de gobierno tras el veto de la mayoría parlamentaria (Europa Press)

De acuerdo con EFE, tanto D66 como CDA destacaron entre los ganadores junto al PVV, aunque el grupo de Wilders quedó aislado por la negativa generalizada a sumarlo a una coalición eventual.

Koolmees presentará al Parlamento dos combinaciones posibles que incluyen a D66 y CDA y que permitirían alcanzar mayoría parlamentaria.

La primera opción contempla sumar a la alianza de izquierdas GroenLinks-PvdA, propuesta que no cuenta con el aval de VVD, el partido liberal de derecha liderado por Dilan Yesilgoz.

El VVD de Dilan Yesilgoz rechaza cualquier pacto con la alianza GroenLinks-PvdA (Reuters)

La segunda posibilidad incorpora al partido populista JA21, pero esta fórmula requeriría un quinto socio para acercarse a la mayoría, obstáculo agravado por la falta de respaldo de D66.

El panorama parlamentario impone nuevos retos. Ninguno de estos acuerdos lograría mayoría en el Senado, aspecto que la presidenta de la Cámara Alta, Mei Li Vos, minimizó al señalar que, desde 2020, las alianzas de gobierno han funcionado sin controlar esa cámara.

Por su parte, los líderes de D66, Rob Jetten, y de CDA, Henri Bontenbal, expresaron disposición para iniciar las conversaciones sustanciales sobre la agenda legislativa, con prioridades en migración, política habitacional y transición ecológica.

Rob Jetten, dirigente de D66, expresó disposición a iniciar negociaciones legislativas (Rob Jetten en X/Europa Press)

Koolmees describió el ambiente de las últimas jornadas como “un rompecabezas complicado”, resultado de las líneas rojas impuestas por los partidos, principalmente el VVD, que mantiene su rechazo a cualquier acercamiento con GroenLinks-PvdA.

Mientras los partidos definían estrategias y vetos, el funcionario cumplía el rol de explorador, figura clave en el proceso neerlandés de formación de gobierno ad honorem.

El Parlamento decidirá cuál será el siguiente paso del proceso: debatirá el jueves el documento de Koolmees y definirá si se designa un nuevo explorador responsable de futuros contactos o si se nombra directamente a un mediador. El foco de las negociaciones permanece en la formación de una coalición estable y en la exclusión de los extremos ideológicos.

La resistencia mayoritaria a integrar al PVV y a Foro por la Democracia (FvD), ambos de derecha radical, sigue siendo el principal obstáculo para lograr un acuerdo de gobierno.

(Con información de EFE)