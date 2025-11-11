El Gobierno de Taiwán evacuó a miles de personas ante la inminente llegada del tifón Fung-wong (REUTERS)

Taiwán elevó este martes sus niveles de alerta y ordenó la evacuación de miles de residentes ante la aproximación del tifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan, que amenaza con provocar lluvias torrenciales y fuertes vientos en el este y sur de la isla, según informó la Administración Meteorológica Central (CWA).

El organismo emitió advertencias marítimas y terrestres para el condado oriental de Taitung y las regiones sureñas de Pingtung, Kaohsiung y Tainan, donde se prevé que el ciclón toque tierra durante la noche del miércoles. A las 10:15 hora local (02:15 GMT), el centro del tifón se encontraba a unos 351 kilómetros al suroeste del cabo Eluanbi, en el extremo sur de Taiwán, con vientos máximos sostenidos de 108 km/h y ráfagas de hasta 136,8 km/h, según el último reporte oficial.

La CWA advirtió sobre “lluvias extremadamente torrenciales” en las zonas montañosas del condado de Yilan, el nivel más alto de su escala de alertas, y sobre “lluvias torrenciales” en Taipéi, Nuevo Taipéi, Taitung, Hualien y el resto de Yilan.

En una rueda de prensa citada por la agencia CNA, la pronosticadora Chu Mei-lin explicó que Fung-wong se debilitó a la categoría de “tifón leve” y podría degradarse a “depresión tropical” o “ciclón extratropical” una vez que entre en contacto con tierra firme. “El sistema ha perdido fuerza en las últimas horas, pero sigue representando un riesgo elevado por las lluvias acumuladas y el viento intenso”, señaló.

Un hombre sentado frente a una tienda inundada por las marejadas ciclónicas tras el paso del tifón Fung-wong por la costa de Bonuan, Filipinas (REUTERS/Noel Celis)

La experta añadió que la interacción entre las bandas exteriores del tifón y el monzón del noreste ya provoca lluvias y ráfagas en varias zonas del país. “En las áreas montañosas de Yilan, las precipitaciones superaron los 500 milímetros desde la medianoche del lunes hasta la mañana del martes”, indicó Chu.

El Gobierno del condado oriental de Hualien dispuso la evacuación obligatoria de 4.910 residentes de los municipios de Guangfu, Wanrong y Fenglin, según reportó CNA. Las autoridades locales señalaron que la medida busca prevenir desastres como los registrados a finales de septiembre, cuando el supertifón Ragasa provocó el desbordamiento de un lago represado en esa misma región, dejando 19 muertos, cinco desaparecidos y más de 1.600 viviendas afectadas.

“Pido a todos que eviten las zonas peligrosas, como montañas o costas, y que tomen con antelación las medidas de prevención necesarias”, expresó el presidente William Lai en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Antes de acercarse a Taiwán, el tifón Fung-wong golpeó con fuerza el norte de Filipinas durante el fin de semana, dejando inundaciones severas y daños materiales significativos. De acuerdo con las autoridades filipinas, las lluvias torrenciales obligaron a la evacuación preventiva de 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra la capital, Manila.

El Centro de Desastres Nacional de Filipinas reportó cortes de energía en varias provincias y deslizamientos de tierra que afectaron carreteras y líneas de comunicación. Aunque el sistema perdió intensidad al salir del archipiélago, su paso dejó comunidades enteras bajo el agua y daños considerables en cultivos de arroz y maíz.

(Con información de EFE)