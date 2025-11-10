Mundo

Bélgica reportó otra incursión de drones: la central nuclear de Doel y el aeropuerto de Lieja suspendieron sus operaciones

Mientras las autoridades investigan posibles vínculos con las unidades de espionaje ruso, los incidentes de este tipo se suceden y entorpecen las actividades en rubros clave de los paises europeos. La OTAN coordina esfuerzos para determinar la procedencia de las aeronaves

Detectados tres drones sobre una central nuclear en Bélgica

Tres drones sobrevolaron la central nuclear de Doel la noche de este domingo, situada en el norte de Bélgica, sin causar ningún incidente en el funcionamiento de la instalación, según informó Hellen Smeets, portavoz de la compañía francesa Engie, responsable de la planta. Mientras tanto, otros aparatos similares fueron detectados sobre el aeropuerto de Lieja, lo que provocó la interrupción temporal del tráfico aéreo en esa terminal, según reportó la agencia de noticias Belga.

La primera alerta de la presencia de drones en Lieja se recibió alrededor de las 19:30 horas (18:30 GMT), tras la cual se confirmó la aparición de dos dispositivos adicionales hacia las 19:45 (18:45 GMT). El tráfico aéreo se restableció en torno a las 20:25 (19:25 GMT), de acuerdo con la misma agencia.

Estos hechos se suman a varios incidentes recientes en Bélgica relacionados con incursiones de drones sobre infraestructuras sensibles, como bases militares y aeropuertos. La semana pasada, los aeropuertos de Bruselas-Zaventem y Lieja debieron cerrar su espacio aéreo durante más de una hora por la presencia de vehículos no tripulados, según informó la radiotelevisión pública RTBF. Un portavoz del controlador aéreo Skeyes explicó al mismo medio que el procedimiento habitual ante la detección de uno de estos aparatos es suspender los vuelos durante al menos 30 minutos para realizar verificaciones y asegurar la ausencia de sobrevuelos no autorizados. Durante ese cierre, varios vuelos previstos para aterrizar en Bruselas fueron desviados a otros aeropuertos belgas e internacionales, como Charleroi, Brujas, París y diferentes ciudades alemanas.

Bélgica enfrenta una serie de incidentes recientes con drones sobre infraestructuras sensibles como bases militares y aeropuertos

Aunque las autoridades belgas no han establecido vínculos claros entre los distintos incidentes, en las últimas semanas también se han avistado drones cerca de la base aérea militar de Kleine-Brogel, próxima a la frontera con los Países Bajos. El Ejército belga ha recibido órdenes de derribar estos aparatos “si puede hacerse de forma segura y sin causar daños colaterales”, según confirmaron portavoces militares. Mientras tanto, se prepara un plan acelerado de respuesta a estas incursiones.

El pasado martes, el aeropuerto de Bruselas-Zaventem dispuso el cierre de su espacio aéreo después de la aparición de drones en las inmediaciones de la terminal. Según el diario Het Nieuwsblad, la policía federal belga cuenta desde hace cuatro años con un equipo especializado para detectar y neutralizar drones considerados “hostiles”, integrado por “treinta agentes certificados”, “dos antenas”, “cuatro inhibidores de señal” y “tres lanzadores de redes”. Sin embargo, una fuente interna declaró al mismo periódico que este equipo no fue desplegado en la reciente violación del espacio aéreo de la capital belga, y la agencia de noticias Belga apuntó que las autoridades tardaron en percatarse de la posibilidad de utilizar estos recursos.

En cuanto a posibles responsables, tanto políticos belgas como alemanes han sugerido que Rusia podría estar detrás de estas operaciones, algo que el Gobierno de Moscú niega. El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, mencionó en una entrevista en la cadena local VTM que los vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos podrían constituir intentos de espionaje ruso, en concordancia con otros incidentes registrados en países bálticos y del este de Europa. No obstante, reconoció que hasta ahora las autoridades “no tienen información concreta sobre el origen de los drones”.

El ejército belga recibe autorización para derribar drones cerca de bases militares si no hay riesgo de daños colaterales

Por su parte, el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa del Reino Unido, el mariscal del aire Richard Knighton, declaró este domingo a la BBC que, tras recibir una solicitud de apoyo por parte de su homólogo belga, acordó junto al ministro de Defensa John Healey desplegar personal y equipamiento británico en Bélgica, en coordinación con la OTAN. Knighton subrayó que tanto el Reino Unido como los demás países miembros de la organización están comprometidos a respaldarse mutuamente en estas situaciones y precisó que ya ha comenzado el despliegue de efectivos para asistir a las autoridades belgas. Explicó además que “no sabemos -y los belgas tampoco lo saben todavía- la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos”.

Bélgica anunció el viernes la aprobación de un presupuesto de 50 millones de euros para reforzar su defensa contra drones, un esfuerzo que contará con el respaldo del ejército alemán y, tras la comunicación oficial de ayer, también del Reino Unido. Otros países europeos, como Dinamarca, Noruega y Suecia, han registrado incidentes similares en los últimos meses.

