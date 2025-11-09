Mundo

“Extraño respirar”: nuevas protestas en India para exigir medidas contra la contaminación ambiental

Decenas de familias se sumaron a la movilización en Nueva Delhi, denunciando la falta de respuestas efectivas del gobierno frente a niveles peligrosos de partículas contaminantes que amenazan la salud pública

Vehículos circulan entre la niebla mezclada con humo en Nueva Delhi, la India, en una fotografía de archivo. EFE/ Str

Decenas de manifestantes se manifestaron en Nueva Delhi el domingo para exigir la acción del gobierno sobre el aire tóxico, mientras una espesa neblina que contenía micropartículas peligrosas envolvía la capital india.

Los padres en la multitud trajeron a sus hijos, que llevaban máscaras y agitaban pancartas, con una que decía: “Extraño respirar“.

Nueva Delhi, con su extensa región metropolitana de 30 millones de habitantes, se clasifica regularmente entre las capitales más contaminadas del mundo.

Manifestantes portan pancartas frente a la Puerta de la India durante una protesta contra la contaminación atmosférica en Nueva Delhi, India, el 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Bhawika Chhabra

El smog acre cubre el horizonte cada invierno, cuando el aire más frío atrapa los contaminantes cerca del suelo, creando una mezcla mortal de emisiones de la quema de cultivos, las fábricas y el tráfico pesado.

Los niveles de PM2.5, micropartículas que causan cáncer lo suficientemente pequeñas como para ingresar al torrente sanguíneo, a veces aumentan hasta 60 veces los límites diarios de salud de la ONU.

“Hoy estoy aquí solo como madre”, dijo la manifestante Namrata Yadav, que vino con su hijo.

Una familia de turistas extranjeros camina con mascarillas en medio de una densa capa de smog mientras la contaminación del aire se dispara en Nueva Delhi, India, el lunes 18 de noviembre de 2024. (Foto AP/Manish Swarup)

“Estoy aquí porque no quiero convertirme en un refugiado climático”.

El domingo, los niveles de PM2.5 alrededor de la Puerta de la India, el icónico monumento de guerra donde se habían reunido los manifestantes, fueron más de 13 veces el máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

“Año tras año, es la misma historia, pero no hay solución”, dijo Tanvi Kusum, una abogada que dijo que había venido porque estaba “frustrada”.

Manifestantes portan pancartas frente a la Puerta de la India durante una protesta contra la contaminación atmosférica en Nueva Delhi, India, el 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Bhawika Chhabra

“Tenemos que ejercer presión para que el gobierno al menos tome el tema en serio”.

Las iniciativas gubernamentales fragmentarias no han logrado tener un impacto notable.

Estos incluyeron restricciones parciales al transporte impulsado por combustibles fósiles y camiones cisterna que rocían niebla para eliminar las partículas del aire.

Unos hombres esperan en una vía férrea el paso de un tren, en una mañana de niebla tóxica en Nueva Delhi November 13, 2024. REUTERS/Anushree Fadnavis

“La contaminación está cortando nuestras vidas”, dijo una joven que afirmó estar “hablando por Delhi” y se negó a compartir su nombre.

Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health el año pasado estimó que 3,8 millones de muertes en India entre 2009 y 2019 estaban relacionadas con la contaminación del aire.

La agencia de las Naciones Unidas para la infancia advierte que el aire contaminado pone a los niños en mayor riesgo de infecciones respiratorias agudas.

A medida que el sol se ponía en el horizonte cubierto de smog, la multitud de manifestantes pareció aumentar antes de que la policía metiera a varios activistas en un autobús, confiscando sus pancartas y pancartas, argumentando que no tenían permiso para protestar allí.

(con información de AFP)

