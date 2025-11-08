Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Un operativo del Ejército de Israel contra Hezbollah en Líbano (Archivo)

El Ejército israelí informó haber matado a dos miembros de las Brigadas de Resistencia Libanesa, un grupo armado vinculado a los terroristas de Hezbollah, en un bombardeo realizado en Shebaa, al sur de Líbano y cerca de la frontera con Israel.

Según el comunicado militar, “el ejército atacó el área de Shebaa, en el sur de Líbano, eliminando a dos terroristas de la organización terrorista Brigadas de Resistencia Libanesa, que opera bajo la dirección de la organización terrorista Hezbollah”.

Las fuerzas armadas señalaron que estos milicianos estaban involucrados en el contrabando de armas para Hezbollah, lo que consideraron una violación al acuerdo de alto el fuego entre el grupo chií e Israel, que está próximo a cumplir un año.

La Red de Noticias Quds, medio vinculado a Hamas, identificó a los fallecidos como los hermanos palestinos Mohammad y Hussein Kanan, quienes murieron tras el ataque al vehículo en el que se trasladaban.

Quds reportó además otros bombardeos hacia el oeste, en Bint Jibeil, con al menos siete personas heridas. En esa localidad se registraron dos ataques, uno de ellos dirigido a otro vehículo.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de “extremadamente peligrosa” la reciente escalada atribuida a Israel, que el jueves ordenó evacuaciones en cinco localidades del sur de Líbano y bombardeó edificaciones, provocando al menos un herido.

Estas acciones se dieron después de que Hezbollah advirtiera a Salam y otros líderes de no negociar con el Estado judío, insistiendo en que cualquier discusión sobre su desarme debe darse dentro de una estrategia nacional de seguridad y no en función de exigencias israelíes.

Aunque el alto el fuego entre Israel y Hezbollah sigue vigente desde hace casi un año, los ataques israelíes sobre territorio libanés han sido frecuentes y se han intensificado contra supuestos miembros e infraestructuras de Hezbollah.

Lior Rudaeff

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica a Israel

En otro orden, después de que el Centro Nacional de Medicina Forense completara el proceso de identificación, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el reciente cuerpo entregado por los grupos terroristas palestinos Hamas y Yihad Islámica es el cadáver del sargento mayor Lior Rudaeff.

El teniente coronel retirado, ex miembro del escuadrón de preparación Nir Yitzhak, cayó en combate defendiendo el kibutz la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista. Lior, de 61 años, fue declarado muerto el 7 de mayo de 2024.

Según informó el Ejército israelí, su esposa, cuatro hijos, tres nietos, su padre, una hermana y un hermano lloran su partida. “Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo”, expresaron.

“Hamas está obligado a cumplir su parte del acuerdo y a realizar todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro digno”, sentencia el comunicado de las FDI.

La devolución de los restos de un secuestrado israelí por parte de la Yihad Islámica Palestina (YIP) marcó un nuevo avance en el proceso iniciado por el acuerdo alcanzado, orientado a implementar la primera fase de la propuesta respaldada por Estados Unidos para la Franja de Gaza.