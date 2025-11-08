Mundo

Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Se trata de los hermanos palestinos Mohammad y Hussein Kanan, quienes murieron tras el ataque al vehículo en el que se trasladaban

Guardar
Un operativo del Ejército de
Un operativo del Ejército de Israel contra Hezbollah en Líbano (Archivo)

El Ejército israelí informó haber matado a dos miembros de las Brigadas de Resistencia Libanesa, un grupo armado vinculado a los terroristas de Hezbollah, en un bombardeo realizado en Shebaa, al sur de Líbano y cerca de la frontera con Israel.

Según el comunicado militar, “el ejército atacó el área de Shebaa, en el sur de Líbano, eliminando a dos terroristas de la organización terrorista Brigadas de Resistencia Libanesa, que opera bajo la dirección de la organización terrorista Hezbollah”.

Las fuerzas armadas señalaron que estos milicianos estaban involucrados en el contrabando de armas para Hezbollah, lo que consideraron una violación al acuerdo de alto el fuego entre el grupo chií e Israel, que está próximo a cumplir un año.

La Red de Noticias Quds, medio vinculado a Hamas, identificó a los fallecidos como los hermanos palestinos Mohammad y Hussein Kanan, quienes murieron tras el ataque al vehículo en el que se trasladaban.

Quds reportó además otros bombardeos hacia el oeste, en Bint Jibeil, con al menos siete personas heridas. En esa localidad se registraron dos ataques, uno de ellos dirigido a otro vehículo.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de “extremadamente peligrosa” la reciente escalada atribuida a Israel, que el jueves ordenó evacuaciones en cinco localidades del sur de Líbano y bombardeó edificaciones, provocando al menos un herido.

Estas acciones se dieron después de que Hezbollah advirtiera a Salam y otros líderes de no negociar con el Estado judío, insistiendo en que cualquier discusión sobre su desarme debe darse dentro de una estrategia nacional de seguridad y no en función de exigencias israelíes.

Aunque el alto el fuego entre Israel y Hezbollah sigue vigente desde hace casi un año, los ataques israelíes sobre territorio libanés han sido frecuentes y se han intensificado contra supuestos miembros e infraestructuras de Hezbollah.

Lior Rudaeff
Lior Rudaeff

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica a Israel

En otro orden, después de que el Centro Nacional de Medicina Forense completara el proceso de identificación, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el reciente cuerpo entregado por los grupos terroristas palestinos Hamas y Yihad Islámica es el cadáver del sargento mayor Lior Rudaeff.

El teniente coronel retirado, ex miembro del escuadrón de preparación Nir Yitzhak, cayó en combate defendiendo el kibutz la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista. Lior, de 61 años, fue declarado muerto el 7 de mayo de 2024.

Según informó el Ejército israelí, su esposa, cuatro hijos, tres nietos, su padre, una hermana y un hermano lloran su partida. “Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo”, expresaron.

“Hamas está obligado a cumplir su parte del acuerdo y a realizar todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro digno”, sentencia el comunicado de las FDI.

La devolución de los restos de un secuestrado israelí por parte de la Yihad Islámica Palestina (YIP) marcó un nuevo avance en el proceso iniciado por el acuerdo alcanzado, orientado a implementar la primera fase de la propuesta respaldada por Estados Unidos para la Franja de Gaza.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelHezbollahLíbanoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

Seúl instó a Pyongyang a “detener de inmediato” las hostilidades que aumentan las tensiones entre las dos Coreas

Kim Jong-un desafía a Occidente:

China y EEUU buscan rebajar las tensiones comerciales: suspendieron por un año las tasas portuarias mutuas

Los gravámenes quedarán sin efecto a partir del 10 de noviembre cuando Washington suspenda sus investigaciones contra los sectores marítimo, logístico y de astilleros del país asiático

China y EEUU buscan rebajar

El sarampión resurge en Canadá: más de 5.000 casos en medio de un descenso en la vacunación infantil

El brote comenzó en Nuevo Brunswick a partir de un caso importado y se propagó rápidamente, afectando principalmente a las provincias de Ontario y Alberta

El sarampión resurge en Canadá:

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica a Israel: se trata de un rehén argentino

Autoridades forenses israelíes verificaron que los restos devueltos por los palestinos pertenecen a Lior Rodaif, quien murió defendiendo un kibutz en octubre de 2023, según informaron fuentes militares

Identificaron el cadáver devuelto por

Afganistán y Pakistán fracasaron en su nuevo intento de negociación por la paz tras un enfrentamiento fronterizo

La última conversación de diálogo entre Kabul e Islamabad concluyó sin acuerdo tras días de conversaciones en Estambul, en medio de acusaciones mutuas de falta de cooperación e irresponsabilidad

Afganistán y Pakistán fracasaron en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Federación Nacional de Cafeteros lanzó

Federación Nacional de Cafeteros lanzó “Umbral”, variedad de café resistente al calor, luego de 30 años de investigación

La tarifa de la luz en España para este domingo

El presidente Petro acusa de engaño a la Comisión Séptima por frenar la reforma a la salud: “es mentirosa, en mi opinión, delictiva”

Video: el violento choque frontal entre una moto y un camión en Don Torcuato

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La Policía emite orden de busca y captura para el secretario general del principal partido opositor

El Real Madrid pierde al centrocampista francés Aurélien Tchouaméni por una lesión muscular

Emergencias continúa pidiendo "máxima precaución" a la población ante la borrasca que este sábado afecta a Baleares

La Federación Ecuestre Alemana se opone a flexibilizar la 'regla de la sangre' en los saltos

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

ENTRETENIMIENTO

Cameron Díaz: biografía, películas y

Cameron Díaz: biografía, películas y cómo fue su regreso a la pantalla tras su alejamiento de Hollywood

Enseñó matemáticas, sirvió como marine y fue rechazado por Blockbuster: cómo Reed Hastings revolucionó el entretenimiento con Netflix

Rosalía cambia su forma de cantar: qué es el “bricolaje lingüístico” y por qué está revolucionando la música

Sting reveló cuál es la canción más importante de su vida y aseguró que jamás quiere olvidarla

Paul McCartney y las dolorosas pérdidas que marcaron su vida para siempre