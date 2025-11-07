Mundo

Una anciana no puede vivir en la casa que compró para su jubilación porque el albañil que hizo la reforma la okupó: vive en un piso social y teme ser expulsada

Un exceso de confianza impide a esta mujer vivir en su propiedad. No pueden expulsar al okupa porque la ley lo impide en los meses fríos

Guardar
Una pareja ha ahorrado largos
Una pareja ha ahorrado largos años para disfrutar de una casa en su jubilación, pero una persona que creían de confianza se la ha okupado.

Georgette, de 78 años, no ha podido residir en la casa que compró en Ariège, Francia, para su jubilación, debido a la ocupación del inmueble por parte de un antiguo albañil que realizó reformas en la vivienda, informa Le Figaro. Aunque existe una sentencia judicial que ordena su expulsión, este se niega a marcharse, lo que ha sumido a la afectada en una prolongada batalla legal y personal.

En 1999, la mujer decidió invertir en una casa con la intención de pasar allí sus años de retiro, cerca de su hermana. La vivienda requería reformas, por lo que confió los trabajos al mencionado profesional, llamado José, ya que ella residía en otra región y no podía supervisar las obras. El proyecto inicial se desarrolló sin contratiempos. Posteriormente, el propio operario se ofreció para gestionar el alquiler de la casa, proponiendo buscar inquilinos y encargarse de la administración, aprovechando su proximidad.

Durante los dos primeros años, Georgette recibió un alquiler mensual de 350 euros. Tras la marcha del primer inquilino en 2007, la situación comenzó a complicarse. José encontró un nuevo arrendatario, pero este apenas permaneció en la vivienda. Más tarde, José sugirió instalar a su propia hija como inquilina, rebajando el alquiler a 300 euros. Pronto, los pagos se volvieron irregulares y la deuda acumulada por impagos alcanzó los 7.000 euros.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Un contrato verbal

Según ha explicado David, marido de Georgette, en ocasiones su esposa recibía parte del dinero, pero nunca la totalidad de los alquileres. Finalmente, la hija de José abandonó la casa en 2010 o 2011, momento en el que el propio José tomó posesión del inmueble.

José ha defendido la existencia de un contrato verbal de alquiler con Georgette, algo que la propietaria reconoce, aunque niega que existiera ningún acuerdo por escrito. Esta práctica, habitual en el pasado, quedó prohibida en Francia en abril de 2024 con la entrada en vigor de una nueva ley. Esta normativa impone sanciones de hasta un año de prisión y multas de hasta 20.000 euros para particulares que se nieguen a formalizar un contrato escrito, aunque solo se aplica si el propietario rechaza regularizar la situación tras una solicitud expresa.

En el caso de Georgette, la situación contractual no ha supuesto una infracción, ya que no ha existido negativa a formalizar el contrato por escrito. Sin embargo, la propietaria ha sufrido las consecuencias de la falta de garantías: desde 2019, José ha dejado de abonar cualquier cantidad en concepto de alquiler, y los ingresos han desaparecido por completo.

Una pareja de jubilados calculan
Una pareja de jubilados calculan sus gastos e ingresos. (Canva)

70.000 euros

Ante la persistencia de los impagos y la negativa del ocupante a abandonar la vivienda, Georgette recurrió a la vía judicial. Tras presentar una denuncia, que fue archivada al considerar que José había accedido legalmente a la casa, la propietaria envió un requerimiento formal y, en 2022, interpuso una denuncia por estafa y falsedad documental. La fiscalía de Foix abrió una investigación por violación de domicilio.

El 26 de septiembre, el tribunal correccional de Foix falló a favor de Georgette, condenando a José a abonar 70.000 euros, incluidos 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios, y ordenando su expulsión en un plazo de dos meses. Sin embargo, la ejecución de la sentencia ha quedado paralizada: José ha recurrido la decisión y, además, la entrada en vigor de la trêve hivernale -la moratoria invernal de desahucios-impide cualquier desalojo desde el 1 de noviembre.

La situación ha tenido un impacto devastador en la vida de Georgette y su marido, que actualmente residen en un piso social y temen ser expulsados por el hecho de seguir figurando como propietarios de la vivienda ocupada. La imposibilidad de acceder a su propia casa y la acumulación de deudas han frustrado sus planes de construir una nueva vivienda en Bajou, también en Ariège.

Una calculadora y una libreta
Una calculadora y una libreta junto a una cantidad de dinero en euros. (Canva)

El okupa intentó vender la vivienda

La venta del inmueble tampoco ha resultado viable. Georgette ha intentado poner la casa en el mercado, pero José se ha negado a permitir la entrada de potenciales compradores y del técnico encargado de realizar el diagnóstico energético obligatorio. Según ha explicado David a Le Figaro, el ocupante incluso ha intentado vender la vivienda en el pasado utilizando documentos falsos, lo que ha generado confusión en la agencia inmobiliaria y ha incrementado la tensión: “Es un mentiroso, un fabulador que nos amenaza”, ha afirmado el marido de la propietaria.

La reciente reforma legal francesa sobre los contratos de alquiler verbales busca evitar situaciones como la de Georgette, imponiendo sanciones a quienes se nieguen a regularizar los acuerdos por escrito. No obstante, la nueva normativa no resuelve los problemas de quienes, como esta propietaria, han visto vulnerados sus derechos durante años por la falta de protección efectiva frente a ocupaciones y fraudes.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaOkupaciónOkupas EspañaFranciaJubilación EspañaTribunalesTribunales EspañaSentenciasDesahuciosSentencias EspañaEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un inmigrante logra el permiso de residencia tras denunciar a su casero por un resquicio legal poco conocido: ahora tiene una vivienda digna

El periplo de un marfileño ha terminado con la obtención de papeles tras enfrentarse a amenazas y superar el miedo a la deportación

Un inmigrante logra el permiso

Ucrania neutralizó 94 drones rusos y otros 31 impactaron en 11 puntos del país

Del total de aparatos lanzados por Moscú, cerca de 80 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed

Ucrania neutralizó 94 drones rusos

Las exportaciones chinas cayeron por primera vez en ocho meses

Los envíos disminuyeron un 1,1% interanual, por debajo del pronóstico de Bloomberg, que preveía un aumento del 2,9%

Las exportaciones chinas cayeron por

Taiwán detectó la mayor cifra de aeronaves de guerra chinas en casi dos meses y medio

Taipei señaló que 38 aparatos, entre ellos cazas de combate, bombarderos, drones y aviones de apoyo, pasaron por las inmediaciones de la isla

Taiwán detectó la mayor cifra

Nueva amenaza para Taiwán: el régimen de China puso en servicio al Fujian, su portaaviones más avanzado

El buque de guerra fue incorporado oficialmente a la Armada china en una ceremonia encabezada por Xi Jinping. La integración de las catapultas electromagnéticas al navío marcaron un hito en la modernización militar del país

Nueva amenaza para Taiwán: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La razón por la que

La razón por la que el expríncipe Andrés pierde la mayor parte de la indemnización de más de 600.000 euros tras ser expulsado del Royal Lodge

El creador de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ desmonta las expectativas: una serie de ciencia ficción sobre el peligro de ser feliz

Detectan más de 12.000 elementos bélicos con manejo irregular en fábrica de Indumil: municiones obsoletas, armas no fundidas, duplicadas y dadas de baja

Temblor en Baja California Sur hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Santa Rosalia

Un nuevo estudio sobre un fósil de hace 67 millones de años revela que el “T. rex adolescente” es en realidad una especie distinta de dinosaurio

INFOBAE AMÉRICA
Aznar asume que Sánchez no

Aznar asume que Sánchez no convocará elecciones anticipadas y agotará la legislatura: "Lo más normal, acabar en 2027"

Petro cuestiona la identidad de quien le ofrece en nombre del Tren de Aragua sumarse al proceso de paz

China suspende por un año las restricciones a tierras raras y otras tecnologías que enfurecieron a Trump

AMP2. Pablo Fornals, gran novedad en una lista de España con Lamine Yamal

Finaliza 'BirdVR', el proyecto de SEO/Birdlife de realidad virtual para motivar a futuros guardianes de la naturaleza

ENTRETENIMIENTO

Gene Simmons reveló su rutina

Gene Simmons reveló su rutina para mantenerse en forma a los 76 años: “Nunca hago ejercicio”

David Harbour analizó el cierre de Stranger Things y su futuro profesional: “Necesito encontrar nuevas formas de contar historias”

Keanu Reeves bailó con una pierna fracturada en el rodaje de Good Fortune

De sobrevivir al grunge a conquistar nuevas generaciones: la lección de Bon Jovi sobre la longevidad musical

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur que se roban la atención del público